В пятницу вечером в СМИ Норвегии появилась информация о том, что Россия провела полноценную информационную операцию, направленную на то, чтобы не допустить присуждение Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году. Об этом говорится в материале на сайте норвежского телевидения NRK.

В расследовании Норвежской службы безопасности, которое описывает автор материала, журналист Тормод Странд, описаны новые подробности событий полуторогодовой давности. Так, сообщается, что летом 2015 года двое российских дипломатов приезжали в Осло на встречу с новым директором Нобелевского института Улавом Ньельстадом, который как раз в том году сменил Гейра Лундестада на посту секретаря норвежского Нобелевского комитета, присуждающего премию мира. По информации издания, один из дипломатов российского посольства на самом деле был сотрудником Службы внешней разведки.

Спустя полтора года после этой встречи Улав Ньельстад сообщил, что эта встреча была частью хорошо спланированной операции против норвежского Нобелевского комитета. «Я думаю, нам нужно принять тот факт, что есть много игроков, которые используют информацию и дезинформацию в качестве оружия. Такой небольшой стране как Норвегия будет трудно защитить себя от этого и выяснить, что является ложью, а что нет в этом информационном потоке», — сказал Ньельстад.

Ключевой составляющей той информационной операции, о которой сейчас говорят норвежские ученые и служба безопасности, является письмо, которое весной 2015 года быстро распространилось по блогам, социальным сетям и СМИ. В частности, оно было опубликовано на сайте Sputniknews. Это письмо за подписью премьер-министра Украины Владимира Гройсмана (в то время он возглавлял Верховную Раду Украины) было адресовано Джули Фурута-Той, которая временно исполняла обязанности главы дипмиссии при посольстве США в Осло. В нем говорится о заключенном между Украиной и США соглашении, цель которого — оказать давление на норвежский Нобелевский комитет и добиться присуждения Нобелевской премии мира 2015 года президенту Украины Петру Порошенко.

«Мы очень ценим усилия, которые были сделаны, чтобы Петр Алексеевич Порошенко был выдвинут на Нобелевскую премию мира. Тем не менее мы считаем, что ваши заверения в поддержке со стороны двух членов Нобелевского комитета не в полной мере соответствуют достигнутым ранее соглашениям», — говорится в письме. В нем также описан конкретный механизм воздействия со стороны США на Нобелевский комитет с отсылкой на опыт 2009 года, когда премию мира получил президент США Барак Обама.

Пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук назвал это письмо подделкой и заявил, что корреспонденции с таким номером не было зарегистрировано в секретариате председателя Верховной Рады. По мнению Ньельстада, это письмо могло быть направлено как на дискредитацию Петра Порошенко, так и на выставление Нобелевского комитета в плохом свете. Саму схему воздействия, описанную в письме, он отрицает, замечая, что это слишком далеко от того, как на самом деле работает комитет.

Норвежские эксперты, опрошенные TRK, полагают, что это дело рук российских спецслужб. «Информационные операции, проводимые Россией, обширны и требуют всесторонней координации, поскольку за ними стоят много правительственных служб. Одним из методов является подрыв политических, экономических и социальных систем на Западе с целью достижения политического влияния», — сказал эксперт из Национального колледжа обороны Гейр Хаген Карлсен. По его словам, все европейские службы безопасности едины во мнении, что Россия имеет большой опыт и профессионализм в вопросе информационных операций.

Российское посольство в Норвегии в ответ на запрос TRK по этой теме охарактеризовало все обвинения в попытках повлиять на Нобелевский комитет «паранойей». В ответе дипломатов замечается, что сбор и анализ информации о внутренней и внешней политике, а также обмен мнениями с партнерами является важной частью повседневной работы.

Напомним, что премия мира в 2015 году была присуждена Квартету национального диалога в Тунисе за вклад в строительство плюралистической демократии по итогам Жасминовой революции 2011 года.