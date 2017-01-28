Сократить расходы бюджета на научные исследования на 19 миллиардов рублей решило правительство России. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале нормативных правовых актов. Документ предполагает общее сокращение расходов на программу развития научно-технологического комплекса на 25 миллиардов рублей.

Напомним, в 2013 году в России была принята Федеральная целевая программа (ФЦП) развития научно-технологического комплекса на 2014–2020 годы. Однако в связи с корректировками бюджета она тоже постоянно корректировалась. В редакции программы, существующей на настоящий момент, указано, что до 2020 года на это выделено 228,7 миллиарда рублей, причем 187,2 миллиарда рублей – из бюджета.

Проект постановления правительства, о котором идет речь, вносит изменения в программу. Согласно указанным в нем цифрам, расходы на развитие научно-технологического комплекса в 2017–2019 годах могут быть сокращены на 25 миллиарда рублей, а на научные исследования – почти на 19 млрд руб. В пресс-службе Министерства образования и науки, которое и разрабатывало проект документа, информационному агентству РБК объяснили, что экономия необходима, чтобы привести ФЦП в соответствие с федеральным бюджетом на ближайшие три года.

Экономить предполагается на «исследованиях, направленных на решение комплексных научно-технологических задач» – об этом говорится в пояснительной записке к проекту. Что это за исследования, не уточняется, примеров не приводится, но ясно, что на эту статью программы в 1917 году выделят на треть меньше средств, чем ранее планировалось, а в 2018-2019 годах – на половину меньше. В то же время финансирование «прикладных научных исследований для развития отраслей экономики» в 2017 году не изменится.

Вдвое расходы бюджета на поддержание материально-технической инфраструктуры. Проекты популяризации науки и организация международных научных мероприятий получат бюджетных средств на треть меньше ранее запланированного. Зато увеличатся расходы на капитальные вложения: на строительство, реконструкцию и техническое оснащение ряда научных и учебных организаций. В выигрыше по этой позиции окажется Курчатовский институт, Московский энергетический институт (МЭИ), Московский инженерно-физический институт (МИФИ), Санкт-Петербургский политехнический университет – на них, согласно проекту постановления, выделят на 7,2 миллиардов рублей больше, чем было запланировано ФЦП.

Между тем в Минобрнауки журналистам заявили, что, несмотря на этот проект, в целом финансирование науки государством в ближайшие годы вырастет – за счет «прироста внебюджетных инвестиций». По словам представителей ведомства, этот прирост «более чем компенсирует» запланированное сокращение, так что в целом на науку гражданского назначения в 2017 году потратят на 65,4 миллиарда рублей (22,9%) больше, чем в прошлом году: 351,2 миллиарда вместо прошлогодних 285,8 миллиарда.

«Также стоит отметить выделение дополнительных средств в Российский научный фонд, основная задача которого заключается именно в поддержке фундаментальных и поисковых исследований. Рост внебюджетных источников только за 2014–2015 годы составил около 50 миллиардов рублей», – цитирует РБК ответ представителей ведомства.

В социальных сетях новость о сокращении бюджетных отчислений на науку вызвала пессимистичную реакцию, несмотря на заявления о росте внебюджетных ассигнований. «При такой постановке вопроса ожидать суперрезультатов не следует. Хотя, возможно, это и есть вариант реформы самосознания учёных...», – размышляет Шамиль Ганцев, член Общественной Палаты Российской Федерации.

«Конечно, это печально, однако там не все так просто. Первое, навскидку – на фундаментальную науку расходы сокращаются, но, наверное, надо смотреть и актуальность, и соотношение с количеством исследователей. С количеством «исследователей» все в порядке – их почти как в Германии и Англии, на порядок больше, чем в Индии, в 5 раз больше, чем в Бразилии и в 3 раза больше, чем в Китае. С количеством статей «исследователей» немного хуже: исследователей почти как в Германии и Англии (но статей там пишут в 3,3 раза больше), исследователей на порядок больше, чем в Индии (но статей там в 1,6 раз больше), исследователей в 5 раз больше, чем в Бразилии (при почти равном количестве статей), исследователей в 3 раза больше, чем в Китае (зато статей в Китае в 6,4 раз больше)», – откликается Ринат Уразаев, начальник отдела инновационной политики и функционального анализа в Центре экономических и социальных исследований при Кабинете министров Республики Татарстан (ЦЭСИ при КМ РТ).

Инженеры за работой. / pixabay.com

«С количеством инженеров также похуже, чем с количеством исследователей – их у нас почти в три раза меньше, чем в Германии, в два раза меньше, чем в Англии... Правда, в 5 раз больше, чем в Индии. По абсолютному значению высокотехнологичного экспорта удалось сравняться с Бразилией и всего в два раза отстать от Индии... В которой в 5 раз меньше инженеров...

По доле высокотехнологичного экспорта относительно нормально – мы между Англией и Германией. (Если, конечно, не разбираться, кто импортеры у Германии, а кто – у России). И еще. Корень проблемы для экономики в текущем варианте – отставание НИОКР и внедрения новой продукции, технологическое отставание. Обычное соотношение финансирования у нас – где-то 70Х30 (государство-бизнес). В развитых странах – наоборот. Поэтому в графиках по финансированию НИОКР в долях к ВВП много лукавства, хотя картина и там не провальна – Китай, Германия и Англия нас превосходят, но не в разы и не на порядок, а структура финансирования там другая», – добавляет он.

Однако в целом в записях пользователей соцсетей по этому вопросу преобладает эмоциональный, а не рассудительный тон, и основной тон публикаций является негативным или саркастичным. Многие выражают крайнее недоумение тем, что власти приняли такое решение, хотя ранее говорили о необходимости модернизации страны и развития науки.

«Прощай, "страна мечтателей, страна ученых". Какие мечтания? Вы о чем? Молиться всем и ненавидеть!..», – пишет Александр Сотник, писатель и публицист, диктор радио и телевидения. «Действительно, а на что еще сокращать расходы, как не на науку, которая у нас и так в ж...?», – с сарказмом интересуется Ирина Баукова, студентка Финансового университета при правительстве Российской Федерации. «Ну, это тоже правильно. Главное – вера, скрепы и помощь Б-жия, а ученые нехай гордыню смиряют!», – язвительно шутит журналист-фрилансер Александр Фельдман. «Всякую "политологическую" чушь, поди, не сократят», – отвечает ему Дмитрий Лурье, инженер, участник и неоднократный победитель телевизионной игры-викторины «Своя игра».

«Три бредовых высказывания главного академика Фортова в связи с сокращением расходов на науку (под раздачу попали расходы на популяризацию науки и организацию вместе с участием международных научных мероприятий).

1. «На науку выделяется очень мало денег, и каждое сокращениебольно ударяет по ученым».

Зато Отделение РАН в Ницце, насколько я знаю, функционирует в полный рост.

2. В начале декабря Путин подписал стратегию научно-технологического развития, и там наука отнесена к государственным приоритетам, напомнил Фортов. «Вот надо следовать этой стратегии, а не сокращать».

Фортов не имеет к стратегии ровным счетом никакого отношения, поскольку его заботит имущественный комплекс РАН, а в Стратегии речь идет о вызовах науки и ответах на них.

3. «Мы готовы участвовать в борьбе за эти деньги».

Борцун, твою мать. Видать, деньги после недавних выборов в РАН пересчитаны и захованы», – высказывается Никита Кричевский, экономист и публицист, специалист в области государственного управления экономикой, финансов, риск-менеджмента и социального обеспечения, радиоведущий, комментируя статью в РБК, где приводится и мнение по этому поводу президента РАН Владимира Фортова.

«Чего-то там в статье не стыкуется. Пишут: финансирование из бюджета сократится, но некоторые направления будут профинансированы в большем объеме. Да еще уверенно так – «поступления из внебюджетных фондов увеличатся». Это как стыкуется с законом сохранения материи? И как можно гарантировать увеличение поступлений из внебюджетных фондов? Государство-то рулит только бюджетом. А остальное – как пойдет. Ну, да ладно, им там, академикам, виднее», – рассуждает Александр Артемов, заместитель начальника Департамента экономики администрации Перми.

«А зачем нам наука? Нам наука не нужна, она же олигархов не выращивает...», – перефразирует известную цитату из фильма «Формула любви» Николай Антипов, председатель правления Ассоциации российского кадетства. «Насколько правда? Уж не фейк ли?», – выражает недоверие к новости представитель Технического комитета по стандартизации ТК 142 «Технологический инжиниринг и проектирование» Росстандарта Борис Дегтярев. «Если военные расходы увеличиваются, а бюджет уменьшается, то...», – так объясняет для себя планируемое Минобразования сокращения расходов бюджета на науку Степан Шамин, старший научный сотрудник Института российской истории (ИРИ) РАН.

Парад Победы. Танк "Армата". / kremlin.ru

Многие не скрывают раздражения такой идеей. «Они вообще в курсе, что наука с трудом выживает?», «А зачем нашему правительству наука?!», «Если вся наука на Западе, то зачем нам своя? Все правильно», «Деградация на марше», «Как можно проводить модернизацию страны без науки?! Дебилизм. А вот расходы на чиновничью рать только увеличиваются...»,– такие отклики в разных вариантах встречаются достаточно часто.

Наконец, кое-кто из пользователей пытается оценить, насколько велико это сокращение в сравнении с другими тратами государства и траты какого рода при таком раскладе считают необходимыми.

«Когда где-то в новостях фигурируют миллиарды, сложно представить, насколько это много или мало. Но интересно сравнить, куда они могут быть потрачены или не потрачены:

1) сегодняшняя новость на РБК: "Правительство сократит расходы на научные исследования на 19 млрд руб."

2) позавчерашняя новость на РБК: "Минфин не согласовал Минздраву деньги на борьбу с ВИЧ в 2017–2020 годах. Минздрав запрашивал 17,5 млрд руб. ежегодно на реализацию плана по противодействию инфекции"

3) расследование Медузы о новогоднем оформлении Москвы: "Расходы московского бюджета на новогоднее оформление города в этом году увеличились более чем в десять раз — на обновление праздничной иллюминации, световые инсталляции и прочие украшения столица потратила в общей сложности почти 7 миллиардов рублей.

19, 17,5 и 7 – вполне сопоставимые цифры…», – отмечает, например, психолог Евгения Тенькова из Воронежа.

Добавим, что только 10 дней назад, 17 января 2017 года, стало известно, что Россия за последний год уже опустилась сразу на 14 строчек в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой, составленном Bloomberg Innovation Index, и оказалась на 26-м месте. По сравнению с другими странами мира она за год потеряла больше всех позиций в рейтинге. Лидером рейтинга осталась Южная Корея, уже дважды занимавшая первую строку. В первую пятерку попали также соответственно Швеция, Германия, Швейцария и Финляндия. США занимают 9-е место.

Индекс стран с наиболее инновационной экономикой рассчитывается по семи показателям, таким как расходы на научные исследования, эффективность производства, концентрация высокотехнологичных компаний, добавленная стоимость товаров, число регистрируемых патентов, количество ученых, распространенность высшего образования.