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28 января 2017, 10:58
госбюджет Минобрнауки наука
Ольга Зайцева

«А зачем нам наука? Нам наука не нужна»

Лабораторная белая мышь.
Лабораторная белая мышь.
pixabay

Сократить расходы бюджета на научные исследования на 19 миллиардов рублей решило правительство России. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале нормативных правовых актов. Документ предполагает общее сокращение расходов на программу развития научно-технологического комплекса на 25 миллиардов рублей.

Напомним, в 2013 году в России была принята Федеральная целевая программа (ФЦП) развития научно-технологического комплекса на 2014–2020 годы. Однако в связи с корректировками бюджета она тоже постоянно корректировалась. В редакции программы, существующей на настоящий момент, указано, что до 2020 года на это выделено 228,7 миллиарда рублей, причем 187,2 миллиарда рублей – из бюджета.

Проект постановления правительства, о котором идет речь, вносит изменения в программу. Согласно указанным в нем цифрам, расходы на развитие научно-технологического комплекса в 2017–2019 годах могут быть сокращены на 25 миллиарда рублей, а на научные исследования – почти на 19 млрд руб. В пресс-службе Министерства образования и науки, которое и разрабатывало проект документа, информационному агентству РБК объяснили, что экономия необходима, чтобы привести ФЦП в соответствие с федеральным бюджетом на ближайшие три года.

Экономить предполагается на «исследованиях, направленных на решение комплексных научно-технологических задач» – об этом говорится в пояснительной записке к проекту. Что это за исследования, не уточняется, примеров не приводится, но ясно, что на эту статью программы в 1917 году выделят на треть меньше средств, чем ранее планировалось, а в 2018-2019 годах – на половину меньше. В то же время финансирование «прикладных научных исследований для развития отраслей экономики» в 2017 году не изменится.

Вдвое расходы бюджета на поддержание материально-технической инфраструктуры. Проекты популяризации науки и организация международных научных мероприятий получат бюджетных средств на треть меньше ранее запланированного. Зато увеличатся расходы на капитальные вложения: на строительство, реконструкцию и техническое оснащение ряда научных и учебных организаций. В выигрыше по этой позиции окажется Курчатовский институт, Московский энергетический институт (МЭИ), Московский инженерно-физический институт (МИФИ), Санкт-Петербургский политехнический университет – на них, согласно проекту постановления, выделят на 7,2 миллиардов рублей больше, чем было запланировано ФЦП.

Между тем в Минобрнауки журналистам заявили, что, несмотря на этот проект, в целом финансирование науки государством в ближайшие годы вырастет – за счет «прироста внебюджетных инвестиций». По словам представителей ведомства, этот прирост «более чем компенсирует» запланированное сокращение, так что в целом на науку гражданского назначения в 2017 году потратят на 65,4 миллиарда рублей (22,9%) больше, чем в прошлом году: 351,2 миллиарда вместо прошлогодних 285,8 миллиарда.

«Также стоит отметить выделение дополнительных средств в Российский научный фонд, основная задача которого заключается именно в поддержке фундаментальных и поисковых исследований. Рост внебюджетных источников только за 2014–2015 годы составил около 50 миллиардов рублей», – цитирует РБК ответ представителей ведомства.

В социальных сетях новость о сокращении бюджетных отчислений на науку вызвала пессимистичную реакцию, несмотря на заявления о росте внебюджетных ассигнований. «При такой постановке вопроса ожидать суперрезультатов не следует. Хотя, возможно, это и есть вариант реформы самосознания учёных...», – размышляет Шамиль Ганцев, член Общественной Палаты Российской Федерации.

«Конечно, это печально, однако там не все так просто. Первое, навскидку – на фундаментальную науку расходы сокращаются, но, наверное, надо смотреть и актуальность, и соотношение с количеством исследователей. С количеством «исследователей» все в порядке – их почти как в Германии и Англии, на порядок больше, чем в Индии, в 5 раз больше, чем в Бразилии и в 3 раза больше, чем в Китае. С количеством статей «исследователей» немного хуже: исследователей почти как в Германии и Англии (но статей там пишут в 3,3 раза больше), исследователей на порядок больше, чем в Индии (но статей там в 1,6 раз больше), исследователей в 5 раз больше, чем в Бразилии (при почти равном количестве статей), исследователей в 3 раза больше, чем в Китае (зато статей в Китае в 6,4 раз больше)», – откликается Ринат Уразаев, начальник отдела инновационной политики и функционального анализа в Центре экономических и социальных исследований при Кабинете министров Республики Татарстан (ЦЭСИ при КМ РТ).

 
Инженеры за работой. / pixabay.com

«С количеством инженеров также похуже, чем с количеством исследователей – их у нас почти в три раза меньше, чем в Германии, в два раза меньше, чем в Англии... Правда, в 5 раз больше, чем в Индии. По абсолютному значению высокотехнологичного экспорта удалось сравняться с Бразилией и всего в два раза отстать от Индии... В которой в 5 раз меньше инженеров...

По доле высокотехнологичного экспорта относительно нормально – мы между Англией и Германией. (Если, конечно, не разбираться, кто импортеры у Германии, а кто – у России). И еще. Корень проблемы для экономики в текущем варианте – отставание НИОКР и внедрения новой продукции, технологическое отставание. Обычное соотношение финансирования у нас – где-то 70Х30 (государство-бизнес). В развитых странах – наоборот. Поэтому в графиках по финансированию НИОКР в долях к ВВП много лукавства, хотя картина и там не провальна – Китай, Германия и Англия нас превосходят, но не в разы и не на порядок, а структура финансирования там другая», – добавляет он.

Однако в целом в записях пользователей соцсетей по этому вопросу преобладает эмоциональный, а не рассудительный тон, и основной тон публикаций является негативным или саркастичным. Многие выражают крайнее недоумение тем, что власти приняли такое решение, хотя ранее говорили о необходимости модернизации страны и развития науки.

«Прощай, "страна мечтателей, страна ученых". Какие мечтания? Вы о чем? Молиться всем и ненавидеть!..», – пишет Александр Сотник, писатель и публицист, диктор радио и телевидения. «Действительно, а на что еще сокращать расходы, как не на науку, которая у нас и так в ж...?», – с сарказмом интересуется Ирина Баукова, студентка Финансового университета при правительстве Российской Федерации. «Ну, это тоже правильно. Главное – вера, скрепы и помощь Б-жия, а ученые нехай гордыню смиряют!», – язвительно шутит журналист-фрилансер Александр Фельдман. «Всякую "политологическую" чушь, поди, не сократят», – отвечает ему Дмитрий Лурье, инженер, участник и неоднократный победитель телевизионной игры-викторины «Своя игра».

«Три бредовых высказывания главного академика Фортова в связи с сокращением расходов на науку (под раздачу попали расходы на популяризацию науки и организацию вместе с участием международных научных мероприятий).

1. «На науку выделяется очень мало денег, и каждое сокращениебольно ударяет по ученым».

Зато Отделение РАН в Ницце, насколько я знаю, функционирует в полный рост.

2. В начале декабря Путин подписал стратегию научно-технологического развития, и там наука отнесена к государственным приоритетам, напомнил Фортов. «Вот надо следовать этой стратегии, а не сокращать».

Фортов не имеет к стратегии ровным счетом никакого отношения, поскольку его заботит имущественный комплекс РАН, а в Стратегии речь идет о вызовах науки и ответах на них.

3. «Мы готовы участвовать в борьбе за эти деньги».

Борцун, твою мать. Видать, деньги после недавних выборов в РАН пересчитаны и захованы», – высказывается Никита Кричевский, экономист и публицист, специалист в области государственного управления экономикой, финансов, риск-менеджмента и социального обеспечения, радиоведущий, комментируя статью в РБК, где приводится и мнение по этому поводу президента РАН Владимира Фортова.

«Чего-то там в статье не стыкуется. Пишут: финансирование из бюджета сократится, но некоторые направления будут профинансированы в большем объеме. Да еще уверенно так – «поступления из внебюджетных фондов увеличатся». Это как стыкуется с законом сохранения материи? И как можно гарантировать увеличение поступлений из внебюджетных фондов? Государство-то рулит только бюджетом. А остальное – как пойдет. Ну, да ладно, им там, академикам, виднее», – рассуждает Александр Артемов, заместитель начальника Департамента экономики администрации Перми.

«А зачем нам наука? Нам наука не нужна, она же олигархов не выращивает...», – перефразирует известную цитату из фильма «Формула любви» Николай Антипов, председатель правления Ассоциации российского кадетства. «Насколько правда? Уж не фейк ли?», – выражает недоверие к новости представитель Технического комитета по стандартизации ТК 142 «Технологический инжиниринг и проектирование» Росстандарта Борис Дегтярев. «Если военные расходы увеличиваются, а бюджет уменьшается, то...», – так объясняет для себя планируемое Минобразования сокращения расходов бюджета на науку Степан Шамин, старший научный сотрудник Института российской истории (ИРИ) РАН.

 
Парад Победы. Танк "Армата". / kremlin.ru

Многие не скрывают раздражения такой идеей. «Они вообще в курсе, что наука с трудом выживает?», «А зачем нашему правительству наука?!», «Если вся наука на Западе, то зачем нам своя? Все правильно», «Деградация на марше», «Как можно проводить модернизацию страны без науки?! Дебилизм. А вот расходы на чиновничью рать только увеличиваются...»,– такие отклики в разных вариантах встречаются достаточно часто.

Наконец, кое-кто из пользователей пытается оценить, насколько велико это сокращение в сравнении с другими тратами государства и траты какого рода при таком раскладе считают необходимыми.

«Когда где-то в новостях фигурируют миллиарды, сложно представить, насколько это много или мало. Но интересно сравнить, куда они могут быть потрачены или не потрачены: 

1) сегодняшняя новость на РБК: "Правительство сократит расходы на научные исследования на 19 млрд руб."
2) позавчерашняя новость на РБК: "Минфин не согласовал Минздраву деньги на борьбу с ВИЧ в 2017–2020 годах. Минздрав запрашивал 17,5 млрд руб. ежегодно на реализацию плана по противодействию инфекции"
3) расследование Медузы о новогоднем оформлении Москвы: "Расходы московского бюджета на новогоднее оформление города в этом году увеличились более чем в десять раз — на обновление праздничной иллюминации, световые инсталляции и прочие украшения столица потратила в общей сложности почти 7 миллиардов рублей.

19, 17,5 и 7 – вполне сопоставимые цифры…», – отмечает, например, психолог Евгения Тенькова из Воронежа.

Добавим, что только 10 дней назад, 17 января 2017 года, стало известно, что Россия за последний год уже опустилась сразу на 14 строчек в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой, составленном Bloomberg Innovation Index, и оказалась на 26-м месте. По сравнению с другими странами мира она  за год потеряла больше всех позиций в рейтинге. Лидером рейтинга осталась Южная Корея, уже дважды занимавшая первую строку. В первую пятерку попали также соответственно Швеция, Германия, Швейцария и Финляндия. США занимают 9-е место.

Индекс стран с наиболее инновационной экономикой рассчитывается по семи показателям, таким как расходы на научные исследования, эффективность производства, концентрация высокотехнологичных компаний, добавленная стоимость товаров, число регистрируемых патентов, количество ученых, распространенность высшего образования.

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