«Протон» подменили

28 января на Воронежском механическом заводе (ВМЗ) состоялось рабочее совещание под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина и гендиректора Роскосмоса Игоря Комарова. Завод производит двигатели для российских ракет, в том числе, для космического грузовика «Прогресс МС-04», потерпевшего аварию в декабре 2016 года. Тогда причиной аварии были названы неполадки в двигателе ракеты-носителя. Позже запуски «Протонов» были приостановлены. Неудивительно, что высокие гости приехали в Воронеж «разбирать полет».

«На совещании обсуждались вопросы качества и надежности ракетных двигателей производства ВМЗ. По итогам совещания принято решение, что будет проведена необходимая проверка двигателей, в которых возможны отклонения в технологии производства», — говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Люди не несут ответственности за свою работу

В самом начале совещания Дмитрий Рогозин призвал выявить виновников аварии ракетоносителя «Протон» и наказать их публично.

«Вопрос нарушения технологий — это дело не только правоохранительных органов, но и самого предприятия. — его слова цитирует "РИА Воронеж" "Герои", которые допустили брак, должны быть выявлены и представлены всему честному народу. Неполадки могли привести к авариям и даже к гибели. «Это не только вопрос правоохранителей, но и самого предприятия. Прошу провести самое жесткое расследование», — добавил он.

Рогозин также сообщил, что проверка, проводящаяся на ВМЗ, не имеет отношения к другой аварии, произошедшей на корабле «Прогресс» в декабре 2016 года. «Это другая технология. Но от этого не легче», — сказал вице-премьер, его слова цитирует «Интерфакс».

Чиновник подчеркнул, что проверка, проведенная на ВМЗ, выявила подмену технической документации. «Пытались ввести в заблуждение Центр им.Хруничева. Фактически удалось предотвратить дальнейшие нарушения на "Протоне"» — сказал Рогозин.

Вице-премьер отметил тот факт, что ВМЗ находится в длительном кризисе: «На заводе накопились проблемы социального характера: разгильдяйство и потеря дисциплины. Они стали следствием недолжного контроля. Люди не несут ответственности за свою работу».

При этом он пообещал, что по договоренности с Роскосмосом и руководством региона воронежские предприятия будут обеспечены заказами до 2025 года: «Я поставлю при правительстве РФ вопрос об установлении связи ВМЗ с потенциальными заказчиками электрооборудования».

Позже в твиттере Дмитрий Рогозин написал, что двигатели второй и третьей ступени ракеты-носителя «Протон-М» были произведены с браком, который допустили на Воронежском механическом заводе.

По его словам, это произошло в результате подмены деталей, используемых при производстве ракетных двигателей. Вице-премьер подчеркнул, что в результате этого три ракеты-носителя «Протон-М» будут разобраны, а двигатели их вторых и третьих ступеней — заменены. «Все виновные в подмене технологии и документации будут жестко наказаны», — пообещал Дмитрий Рогозин.

В другом твите вице-премьер сообщил, что запуски ракет-носителей «Протон-М» будут возобновлены через три с половиной месяца.

Пуски "Протона-М" будут возобновлены через 3,5 мес.

Воронежскому механическому заводу будет оказана экономподдержка для техперевооружения — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 28 января 2017 г.

Не хватает самого главного вопроса

Визит вице-премьера Дмитрия Рогозина в Воронеж прокомментировал блогер и лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Он разместил пост в Facebook, в котором отметил, что повестке дня не хватает самого главного вопроса: что делать с топ-менеджерами, алчность которых довела российский космос до ручки?

«Зайдите на сайт Воронежского механического завода, и вы увидите, что инженер, которого они почему то называют слесарем, который создает детали для двигателей ракет с микронной точностью, который несет большую ответственность, должен обладать высочайшей квалификацией, опытом работы на множестве современных станков с ЧПУ, зарабатывает в месяц... 28000 рублей. Это МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЗАРАБОТОК СЛЕСАРЯ НА АВТОСЕРВИСЕ!!!» - пишет Петр Шкуматов.