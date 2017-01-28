Причиной крушения самолета Министерства обороны Ту-154, которое произошло 25 декабря после вылета из аэропорта Сочи, вероятно, стали ошибки экипажа. Об этом сообщает в субботу «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, близкие к расследованию.

Больше месяца прошло с момента трагедии, которая унесла жизни 92 человек, находившихся на борту. За это время дата встречи экспертов с министром обороны Сергеем Шойгу для доклада о результатах расследования уже неоднократно переносилась, так как докладывать пока не о чем.

Сообщается, что у экспертов возникли трудности с устаревшей техникой. Сотрудники Научно-исследовательского центра эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС Минобороны, которые начали расследование, давно не имели дело с пленкой. Дело в том, что Ту-154 был произведен в 1983 году, и все технические параметры его последнего полета были записаны на аналоговый прибор, наподобие катушечного магнитофона. Если считать основные данные о полете удалось без проблем, то сложнее оказалось с их расшифровкой и анализом. Как оказалось, для работы с устаревшей техников в НИЦ не осталось необходимого оборудования и компетентных специалистов.

В итоге расследование застопорилось, и пришлось обратиться за помощью к специалистам Межгосударственного авиакомитета (МАК). В то же время предполагается, что участие МАК повысит качество расследования и уровень доверия общества к его результатам. После проведения совместных работ специалисты установили, что все системы разбившегося самолета Минобороны были исправны до того момента удара о воду.

Напомним также, что ранее уже была исключена версия теракта на борту самолета и обстрела с земли. Такой вывод позволили сделать результаты взрывотехнической экспертизы обломков самолета.

В итоге, после исключения всех прочих осталась только версия об ошибке экипажа, хотя пока и нет ясности, что именно было сделано неверно. Специалисты анализируют действия пилотов при взлете самолета, но пока не могут поэтапно восстановить, что произошло на борту, так как качество исходных данных оказалось недостаточно хорошим для этого.

Всего спустя несколько дней после трагедии появилась запись речевого самописца, на которой слышно, что экипаж успел сообщить о нештатной ситуации и проблемах с закрылками. После этого стали активно обсуждаться возможные технические неисправности и ошибки пилотирования, которые могли привести к трагедии. В частности, озвучивалась версия о несинхронной уборке закрылков. Ее вскоре опроверг заслуженный пилот РФ Юрий Сытник, по словам которого в случае рассогласования работы закрылков система останавливает неисправный закрылок, и в работе остается только исправный. Эксперт полагает, что причина в ошибке экипажа, из-за которой шасси самолета могло коснуться грунта уже после взлета.

Другой эксперт, заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский в беседе с РБК высказал предположение, что причиной крушения могли стать ложные показания высоты и скорости на приборах. В таком случае пилоты не могли адекватно оценивать скорость лайнера. «В такой ситуации после отрыва самолета от полосы показания скорости начнут расти быстрее, чем положено — фактическая скорость будет меньше приборной. В этом случае летчик начнет задирать нос самолета, переводя его в набор высоты», — объяснил Заболотский.

«Московский комсомолец» так же привел мнения летчиков, которые летали на Ту-154. По мнению одного из них, причина в ошибке пилота, который в момент взлета отвечал за механизацию: «Бывали такие случаи – особенно если болтанка в воздухе – когда вместо «закрылки-15» переключатель случайно, по ошибке, ставили в положение «0». Это, конечно, предположение, но вот представьте: с «28» закрылки сразу убираются на «0». А при этом скорость полета на «чистом крыле», то есть когда уже полностью убрана механизация, не обеспечена. В результате самолет выходит на критический угол атаки, при котором возможно сваливание в штопор. Если произошло что-то подобное, то это однозначно можно расценивать как ошибку экипажа», — предположил этот эксперт.

Согласно еще одному мнению, высказанному профессиональным летчиком после того, как появилась расшифровка разговора пилотов, вместо шасси могли быть так же случайно убраны закрылки, что не оставляло возможности на спасение.

Напомним, что 25 декабря рано утром произошло крушение самолета Ту-154, принадлежащего Минобороны. Катастрофа произошла через несколько после взлета, самолет не набрал нужную высоты и упал в Черное море. От удара о воду лайнер развалился на части. На борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа, все они погибли. Самолет направлялся на российскую военную базу в Сирию с гуманитарной миссией. Этим рейсом летели журналисты, военнослужащие и музыканты ансамбля им. А. Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, экс-глава комитета по культуре Санкт-Петербурга, глава управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков.