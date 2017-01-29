«Бесстрашным мечтателям посвящается…»

140 наград и 204 номинации – впечатляющий успех ленты «Ла-Ла Ленд», которая вышла в широкий прокат лишь в минувшем декабре (в России – в январе). Сборы на данный момент в шесть раз превысили бюджет. Казалось бы, не самый впечатляющий пример, однако для не-блокбастера с жанровой принадлежностью «мюзикл» 182 млн долларов – вполне приличный показатель.

«Ла-Ла Ленд» стал для 31-летнего Дэмьена Шазелла четвертой режиссерской работой и седьмым сценарием в карьере. До этого американец успел заявить о себе, переработав собственную короткометражку «Одержимость» в одноименный полнометражный фильм, который получил в 2015 году три «Оскара» (правда, лишь один из числа основных – за лучшую мужскую роль второго плана, а также за лучший звук и лучший монтаж; статуэтки в категориях «Лучший фильм» и «Лучший адаптированный сценарий» достались «Бёрдмэну» и «Игре в имитацию»). В плюс к этому – «Золотой глобус», три премии BAFTA, премия Гильдии актеров США, две победы на фестивале в Сандэнсе и один «Сатурн».

«Ла-Ла Ленд» уже успел получить семь «Золотых глобусов», победив во всех категориях, в которых был заявлен. А еще – звание лучшего фильма от Гильдии продюсеров США и уйму местечковых премий. Что касается самой желанной награды в мире кино, «Оскара», новый мюзикл-драма Шазелла имеет все шансы переплюнуть предшественника. 14 номинаций в 13 категориях – по сути, безусловный рекорд. Не новый – до того 14 номинаций получали ленты «Все о Еве» (1950 год) и «Титаник» (1997 год). Однако «Ла-Ла Ленд» может поставить и собственный рекорд, если получит больше 11 статуэток и обойдет по этому показателю детище Кэмерона. Как указывают эксперты, мнение киноакадемиков очень часто совпадает с выбором Гильдии продюсеров – соответственно, в главной номинации «Лучший фильм» у «Ла-Ла Ленд» есть все шансы на успех.

Пикантности ситуации добавляет то, что в номинацию «Лучшая песня к фильму» мюзикл умудрился попасть два раза – с саундтреками Audition и City of Stars в исполнении Эммы Стоун и Райана Гослинга, номинированных за лучшие главные роли. Обе песни хороши и имеют все шансы на победу, указывает критик Григорий Пророков в статье для «КиноПоиска»: «Это ровно тот тип музыки, за который обычно дают "Оскар" — старорежимный голливудский поп, напоминающий о золотых временах, когда актрисы и актеры пели и танцевали».

Однако номинирование сразу двух во всех отношениях удачных композиций может привести к тому, что статуэтку не получит ни одна из них: «Если голоса киноакадемиков распределятся между ними в равных пропорциях, фильм потеряет свое преимущество», – говорится в статье. Впрочем, на этот случай у «Ла-Ла Ленда» есть смежная, скажем так, номинация – «Лучшая музыка к фильму», и в этой категории фильм считают фаворитом, что подтверждается соответствующим «Золотым глобусом».

Для кинокритика Антона Долина это двойное попадание не иначе как курьез, «но в остальном все крайне серьезно: сценарий, режиссура, актеры, операторская работа, звук, монтаж, костюмы… В общем, теперь даже если "Ла-Ла Ленд" каким-то чудом не будет награжден как лучший фильм года, он все равно неизбежно войдет в историю».

А вот вам иное мнение, от кинокритика «Афиши Daily» Станислава Зельвенского: «Танцевальные номера — которых на самом деле в фильме не так уж много — сделаны уверенно и как минимум в одном случае (закатная прогулка героев) тонко, но не более того: ничего специально запоминающегося — как, например, гениальный номер Ченнинга Татума в последнем фильме Коэнов. Песенки приятные — и, опять же, одна очень привязчивая, — но даже не Максим Дунаевский. Визуальная концепция фильма — техниколоровская цветовая гамма, натура, неотличимая от павильонов, — выглядит, разумеется, очаровательно, но за этими ретрофантазиями видны скорее прилежание и железная воля, чем мысль, как, допустим, в "8 женщинах» Озона"».

Как известно, активное обсуждение без единого мнения – верный признак того, что фильм стоит смотреть. Если вы еще этого не сделали – сходите в кино и решите, что же такое «Ла-Ла Ленд» – «неизбежно войдет в историю» или «очень мило, вопросов нет <…> но не более того».