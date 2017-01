Важным элементом предвыборной риторики Дональда Трампа были призыв ограничить приток иммигрантов в США. Сейчас новый президент совершает первые шаги для реализации своих планов. Частично его программа скорректирована. Например, он, вроде бы, уже не собирается, как обещал, запретить мусульманам въезд в США, но сильно ограничить их возможности в получении статуса беженца и затруднить получение виз жителям стран, «испытывающих проблемы с терроризмом». Также Трамп продолжает настаивать на возведении стены на границе с Мексикой, чтобы защититься от нелегальных иммигрантов. В такой ситуации следует вспомнить, что в истории США уже неоднократно возникали политические движения, называвшие своей главной целью борьбу с иммигрантами. Но роль опасных чужаков тогда отводили не мусульманам и латиноамериканцам, а представителям других стран. В середине XIX века подобный лозунг провозглашало движение, вошедшее в историю под названием «Партия незнаек».

Прозвище «Партия незнаек» возникло раньше, чем антииммигрантское движение официально стало политической партией. В Нью-Йорке в 1849 году Чарльз Аллен основал тайное общество «Орден звездного знамени» (Order of the Star Spangled Banner). Члены общество должны были сплотиться для борьбы с иммигрантами-католиками, в основном ирландцами, но также и немцами. По мнению Аллена и его сподвижников, приезжающие в страну ирландцы участвуют в заговоре, который возглавляет римский папа, и готовятся поработить свободную Америку и заменить протестантизм «поклонением папистским идолам». Они говорили, что папа Пий IX, подавив революционное движение в Европе в 1848 году, теперь намерен расправиться с США как с оплотом свободы, демократии и республиканского строя. Католичество они называли «союзником тирании, противником материального благополучия, недругом бережливости, враг железных дорог, собраний и школ».

Особую тревогу вызывала резко усилившийся приток в страну ирландцев. Как раз в 1845 – 1849 годах в Ирландии был страшный голод, вызванный массовой гибелью картофеля от фитофторы и усугубившийся из-за нерасторопности британского правительства, которое не торопилось отменить высокие пошлины на ввоз зерна. В результате с 1846 по 1851 год Ирландию покинули около полутора миллионов человек. Большинство оказались в США. Ирландцы были католиками и в религиозном отношении подчинялись епископам, которых назначал лично папа, что усугубляло подозрения американцев. Число иммигрантов-немцев тоже увеличилось из-за тяжелого экономического положения на их родине.

Большинство прибывших были бедными крестьянами или рабочими. Они теснились в многоквартирных домах крупных городов, с трудом находя себе заработок. Преступность и расходы на социальное обеспечение значительно выросли. Например, уровень преступности Цинциннати возрос в три раза между 1846 и 1853 годам, а число уровень за это время увеличилось в семь раз. Расходы Бостона на помощь бедным вырос в три раза за тот же период. В Нью-Йорке ирландцы составляли 70 % получателей благотворительной помощи.

В основном члены «Ордена звездного знамени» занимались антикатолической и антиирландской агитацией. В частности они сочиняли и издавали книги, написанные якобы беглыми монахинями из католических монастырей, в которых описывались шокирующие деяния, творящиеся под сводами этих обителей. Самая известная из таких книг «Ужасающие разоблачения монахини Марии» (Maria Monk's Awful Disclosures) была продана в количестве более 300 000 экземпляров. В монастырях, согласно книгам, массово девушек держат против их воли, католические священники их насилуют, а затем душат рожденных младенцев.

Также проводилась агитация в прессе и устных выступлениях. Руководство ордена координировало участие его членов в выборах местного и национального уровня, выбирая кандидатов, в наибольшей степени удовлетворяющих их требованиям.

Ирландский и немецкий иммигранты в образе бочек из-под виски и пива – карикатура 1850 года

Членом «Ордена звездного знамени» мог стать мужчина возрастом от 21 года, протестантского вероисповедания, готовый беспрекословно выполнять распоряжения руководства ордена. Орден напоминал масонские ложи: существовал обряд посвящения (называвшийся «Видение Сэма»), пароли и тайные жесты, по которым члены общества узнавали друг друга. На вопросы посторонних об ордене предписывалось отвечать: «Ничего не знаю». Из-за этого редактор газеты New York Tribune Хорас Грили дал им прозвище «незнайки» (Know Nothings).

«Орден звездного знамени» был не одинок в своей борьбе с католиками-иммигрантами. Страхи перед католическим влиянием были тогда сильно распространены в обществе, поэтому схожие организации появлялись в разных городах. Существовал, например, «Орден объединенных американцев», тоже масонского типа. В 1843 году в Нью-Йорке была организована Американская республиканская партия. В других штатах северо-востока тоже появлялись подобные партии, использовавшие в названиях прилагательные «американская» или «нативистская». В 1844 году видный деятель Американской республиканской партии Льюис Чарльз Левин был избран членом палаты представителей США от одного из округов штата Пенсильвания.

В середине 1850-х годов большая часть подобных организаций объединились под крылом Американской партии, которая унаследовала прозвище от «Ордена звездного знамени». Интересно, что, если изначально это прозвище было издевательским, то теперь «Партия незнаек» (Know Nothing party) носила его с гордостью и использовала в агитации. Например, на их плакатах изображался «младший сын дяди Сэма гражданин Незнайка» (Citizen Know Nothing) в качестве идеала американского гражданина. Название стало модным. Под маркой Know-Nothing стали выпускать различные товары: чай, конфеты, мыло, даже зубочистки. А один судовладелец из штата Мэн дал имя Know-Nothing новому грузовому кораблю.

Citizen Know Nothing (1854)

Агитация «Партии незнаек» на упаковке мыла (Бостон, 1854)

И на нотной обложке (1854). Масонская символика - наследие «Ордена звездного знамени»



Помимо ограничения иммиграции «Партия незнаек» призывала к увеличению срока, который иммигрант должен был прожить в США для получения гражданства. С 1795 года он в наиболее частом случае для европейцев составлял пять лет. В 1798 срок был продлен до четырнадцати лет (в основном опять-таки из-за опасений католического проникновения из охваченной революцией Франции). В 1802 году вернули пятилетний срок. Сторонники «Партии незнаек» выступали с инициативой увеличить его до 21 года. Среди других пунктов программы были депортация иностранных преступников и нищих, обязательное чтение Библии в школах, запрет католикам занимать государственные должности и преподавать в учебных заведениях.

Листовка Американской партии

Перед президентскими выборами 1852 года случилось событие, усилившее позиции Американской партии. Из-за вопроса, распространять ли рабовладение в новых штатах, раскололась одна из двух крупнейших на тот момент партий – Партия вигов. Раскол стал причиной ее поражения на выборах, и спустя несколько лет партия прекратила свое существование. Часть ее сторонников перешла в ряды Демократической партии, часть составила новую Республиканскую партию, но были и те, кто пополнил «Партию незнаек», которая не формулировала своей позиции по поводу отмены рабства, предпочитая сосредоточиться на борьбе с иммиграцией.

Среди видных членов Американской партии были разные люди. Один из них Томас Уитни, сын нью-йоркского ювелира, был известным гравером и увлеченно читал классическую литературу, а также труды философов и историков. Он и сам писал стихи и политические трактаты, в частности сочинил программное произведение «незнаек» – книгу «Защита американской политики» (A Defense of the American Policy). Уитни был членом еще «Ордена звездного знамени» и в принадлежавшей ему типографии печатались агитационные брошюры.

Сочинения Уитни были посвящены не только борьбе с иммигрантами, подрывающими основы государства, установленные отцами-основателями, но и общей критике борьбы с социальным неравенством. По его мнению, люди «имеют право на такие льготы, социальные и политические, какими они способны пользоваться и наслаждаться рационально», то есть полные права могут быть предоставлены только гражданам надлежащего уровня (имущественного, образовательного, религиозного). «Что такое равенство, если не застой?», – писал он в одной из трудов.

Идею предоставить избирательные права женщинам Уитни считал отвратительной и противоестественной. Тут следует отметить, что многие его однопартийцы не разделяли такого презрения к женщинам. В годы, когда незнайки обладали большинством в конгрессе штата Массачусетс, ими были приняты законы, повышавшие статус женщин, в частности в вопросах владения собственностью, и давшие им больше прав при разводе.

Если Уитни был представителем интеллектуальных незнаек, то другой заметный деятель «незнаек» – Уильям Пулл, стал квинтессенцией американского нативиста из низших слоев общества. Он был тоже жителем Нью-Йорка и прославился под прозвищем Билл-мясник (Bill the Butcher). Пулл действительно был мясником, а также участником боксерских поединков и предводителем банды. Под именем Билла Каттинга и прозвищем Мясник он стал прототипом одного из героев фильма «Банды Нью-Йорка» Мартина Скорцезе.

Агитация Американской партии в 1850-е годы достигла максимальной активности. В городах развешивались плакаты с текстами такого рода: «Все католики и все люди, поддерживающие католическую церковь – подлые обманщики, лгуны, негодяи и трусливые головорезы». В ряде случаев она приводила к поджогам католических церквей. В штате Мэн в 1851 году активисты незнаек обваляли в дегте и перьях католического священника. Банды, подобные банде Билла-мясника, появились не только в Нью-Йорке, но и Бостоне, Филадельфии, Балтиморе, Луисвилле, Цинциннати, Новом Орлеане, Сент-Луисе и Сан-Франциско. Крупные столкновения между незнайками и ирландцами произошли в 6 августа 1855 в Луисвилле в ходе выборов губернатора, 22 человека погибли. Неоднократно происходили стычки Балтиморе во время выборов мэра 1856, 1857 и 1858 годов. Прямо на избирательных участках происходили бои между незнайками и иммигрантами. На помощь местным незнайкам прибыли опытны бойцы из Нью-Йорка. Не обошлось без жертв с обеих сторон. Историки утверждают, что незнайкам удалось фальсифицировать результаты голосования и привести к победе своего кандидата Томаса Свана.

24 февраля 1855 года Билл-мясник, выпивая в одном из салунов Нью-Йорка, повздорил с боксером-ирландцем Джоном Моррисси. Они схватились за оружие, но подоспевшая полиция успела их разнять. Вечером того же дня Пул со своими соратницами вернулся, чтобы продолжить выяснение отношений с Моррисси. Тот тоже был окружен коллегами, которые были не прочь подраться. Среди них был уроженец Уэльса Льюис Бейкер, который выстрелил Биллу в грудь. Билл прожил еще две недели и умер 8 марта. Его последними словами: «До свидания, мальчики. Я умираю, как настоящий американец».

Похороны Уильяма Пула стали свидетельством поддержки, которой пользовалась «Партия незнаек». В нескольких театрах разных городов были поставлены пьесы, в финале которых актеры, завернувшись в американский флаг, цитировали его последние слова. На улицы Нижнего Манхеттена в день похорон вышли 250 тысяч человек. В траурной процессии шли местные политики. Был там и Томас Уитни, который теперь был не только видным теоретиком партии, но и избранным конгрессменом.

Срочно изданная анонимная брошюра утверждала, что смерть Уильяма Пула была не случайным убийством из-за пьяной ссоры, а результатом заговора ирландцев. При этом игнорировались многие обстоятельства дела, указывавшие, что и сам Пул был готов убивать своих противников, например, то, что он явился на встречу с оружием. Билл-мясник был провозглашен американским героев, «боровшимся за дело свободы», который пожертвовал жизнью, чтобы защитить людей от опасных католических иммигрантов.

«Партия незнаек» одерживала одну за другой победы на местных выборах. Громкого успеха она добилась в Массачусетсе в 1854 году, получив большинство мест. Кандидат на пост мэра Филадельфии Роберт Конрад объявил себя сторонником Американской партии и пообещал назначать на должности только уроженцев США. В результате он выиграл выборы с большим перевесом. В столице кандидат от незнаек Джон Торрес одолел на выборах действующего мэра.

В 1853 году Американская партия обзавелась своим сенатором – от штата Кентукки был избран Джон Томпсон. На следующий год в палату представителей прошли целых 54 члена партии. В первой половине 1850-х годов в конгрессах различных штатов было более сотни незнаек, в шести законодательных собраниях штатов, в том числе Массачусетсе и Калифорнии, партия имела большинство. Также в ее рядах были восемь губернаторов. В Сан-Франциско, где отделение партии было основано в 1854 году, ее членом стал судья верховного суда штата, вынесший постановление, что ни один китайский иммигрант не может давать в суде показания против белого американца.

Казалось, что Партия незнаек неизбежно станет одной из двух лидирующих политических сил страны, сменив вигов. Но время быстрого роста сменилось для нее с середины 1850-х годов периодом столь же стремительного упадка. Его причиной стало отсутствие у партии единой позиции по вопросу рабства, который, вопреки мнению незнаек, оказался куда важнее для американцев. На президентских выборах 1856 года партия раскололась. Большинство незнаек поддержало экс-президента Милларда Филлмора, бывшего ранее членом партии вигов. Но Филлмор занял лишь третье место, уступив кандидатам Демократической и Республиканской партий. Видный член партии незнаек, конгрессмен Натаниэль Бэнкс счел, что его однопартийцы не уделяют достаточного внимания борьбе с рабством, и перешел в республиканскую партию, с ним ушли примерно две трети членов партии. В последующие годы следом за ними отправлялись все новые и новые члены Американской партии, разделявшие позиции аболиционистов. В итоге партия пришла в упадок и уже к 1860 году не представляла серьезной политической силы.

Профессор истории из Университета Цинциннати Кристофер Филлипс (Christopher Phillips) полагает, что смысл нынешних политических событий можно осознать, только учитывая историю американского нативизма и «Партии незнаек». «Контексты отличаются, но темы остаются, – говорит Филлипс. – Актеры все те же, только под другими именами».