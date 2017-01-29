ФСБ задержала создателя сайта «Шалтай-Болтай», журналиста Владимира Аникеева еще в октябре прошлого года, когда он приехал в Санкт-Петербург из Украины. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией. Он также сообщил, что операция стала результатом долгой работы, специально чтобы выманить Аникеева из Украины, была разыграна сложная оперативная комбинация. Сам Аникеев не собирался возвращаться в Россию. После задержания его доставили в Москву, и Следственное управление ФСБ предъявило ему обвинение по статье 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации).

Напомним, что группа хакеров «Анонимный интернационал» (она же — «Шалтай-Болтай») похитила и опубликовала в свободном доступе почтовую переписку госслужащих разного уровня, в частности, помощника президента Владислава Суркова. Последняя была размещена на украинском сайте хакеров «Киберхунта». По подозрениям контрразведки, за публикацией стоял именно Аникеев, специально для этого ездивший на Украину. Остальные документы и письма публиковались на сайте «Шалтай-Болтай» и тоже вызвали вопросы властей к Аникееву.

По информации источника издания, после задержания Аникеев начал сотрудничать со следствием, он дал развернутые показания, в которых фигурировал замглавы Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. Сообщается, что он был арестован в декабре прошлого года вместе с одним из сотрудников ЦИБ Дмитрием Докучаевым, который в прошлом был хакером, благодаря чему и попал на работу в ФСБ.

Источник полагает, что после лета прошлого года у хакеров «Шалтая-Болтая» появился куратор, что повлияло на методы их работы, а также на выбор объектов. По его мнению, им мог быть Сергей Михайлов. Начиная с осени, хакеры стали работать только с тем контентом, который предоставлялся куратором, и тогда под киберприцел попали госслужащие высокого уровня и сведения, публикация которых могла создать проблемы. Утечка переписки Суркова стала последней каплей: «Михайлов великолепный специалист. Лучший в своем деле. Можно сказать, что ЦИБ — это Михайлов. Но он заигрался», — полагает источник «Росбалта».

Напомним, что несколько дней назад появилась информация о возможной связи Михайлова с группой хакеров «Шалтай-Болтай». Вместе с главой отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Русланом Стояновым он проходит обвиняемым по делу о государственной измене. Следователи проверяют, получали ли сотрудники центра деньги от одной из иностранных организаций за информацию. По предположениям источников газеты «Ъ», посредником этой сделки выступил сотрудник неназванной «российской компании в сфере информационной безопасности».

В социальных сетях возникло непонимание ситуации. Так, например, пользователь Facebook Игорь Гриценко пишет: «Интересно, что после каждого слива они кричат, что это неправда, а потом арестовывают виновных в сливе». А юзер Алексей Забугоров замечает: «Сурков совсем неглупый человек, а то что предъявили как его почту смахивает на почту девятиклассника».

Группировка хакеров «Шалтай-Болтай» занимается поиском и продажей разного рода данных. Впервые она дала о себе знать в публичном пространстве 31 декабря 2013 года, когда опубликовала новогоднее обращение президента до полуночи. После этого группировка начала публиковать письма, в том числе из почты вице-премьера Аркадия Дворковича, к ним прилагались файлы с информацией о реструктуризации «Мечела», налоговом маневре в нефтяной отрасли, предлагаемом Минфином, и другие данные, которые не должны были появиться в публичном пространстве.

В августе 2014 года эти хакеры взломали твиттер премьер-министра Дмитрия Медведева и опубликовали несколько твитов от его имени, в том числе о намерении уйти в отставку и «Давно хотел сказать. Вова! Ты неправ». В последние два года хакеры «Шалтая-Болтая» опубликовали переписку замглавы управления президента по внутренней политике Тимура Прокопенко, главы Роскомнадзора Александра Жарова, журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева и издателя Арама Габрелянова. При этом блог «Шалтая-Болтая» в России заблокирован, просматривать записи в твиттере группы тоже можно, только находясь за пределами России.