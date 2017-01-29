В субботу, 28 января состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с новым президентом США Дональдом Трампом. Путин поздравил нового американского главу со вступлением в должность и пожелал успехов.

Сообщается, что оба президента «продемонстрировали настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе».

В ходе этой беседы Путин и Трамп обсудили главные международные проблемы, в том числе борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Не остался без внимания и украинский кризис. Лидеры договорились о партнерском сотрудничестве по всем этим и другим важным направлениям. При этом приоритет отдается объединению усилий в борьбе с международным терроризмом, действия России и США должны будут координироваться, чтобы добиться уничтожения террористической организации ИГИЛ, запрещенной в России, а также других группировок террористов в Сирии. Стоит заметить, что вскоре после этой беседы Дональд Трамп поручил министру обороны Джеймсу Мэттису начать поиск новых партнеров для коалиции в борьбе с терроризмом в рамках нового плана борьбы с ИГ.

Также в ходе телефонного разговора лидеры России и США затронули вопрос восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами, так как это может стимулировать дальнейшее устойчивое развитие двусторонних отношений.

В целом разговор прошел в позитивном ключе, хотя и не была затронута тема антироссийских санкций и их снятия, о котором стало говориться все чаще после прихода к власти в США Дональда Трампа. Правда, и он сам на днях заметил, что пока это слишком рано обсуждать. Президенты договорились поддерживать регулярный контакт, а также поручить организацию личной встречи.

В Белом доме состоявшийся разговор назвали важным началом для налаживания отношений, а двусторонние связи между Россией и США нуждаются в восстановлении. Кроме разговора с российским лидером, в прошедшую субботу у Дональда Трамп также состоялись беседы с главами Японии, Германии, Франции и Австралии. При этом, согласно информации, распространенной пресс-службой Белого дома, только на время беседы с Владимиром Путиным к разговору присоединился и вице-президент США Майкл Пенс.

Состоявшийся разговор стал важным событием, подчеркивают эксперты. Например, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем твиттере написал, что беседа Путина и Трампа оправдала надежды, так как она «прошла со знаком плюс, став прологом к личной встрече», а договоренность о координации в борьбе с ИГ — это качественный сдвиг. Он также обратил внимание на то, что произошло вскоре после этого разговора: «Партнерский тон разговора Путина и Трампа уже имеет последствия: премьер Баварии призвал отменить санкции в этом году и вернуть Россию в G8», — написал Пушков. Он добавил, что этот разговор продемонстрировал, что инициатива в мировой политике сегодня в руках Путина и Трампа. «Меркель и Олланд обороняют старые редуты, не выдвигая новых идей», — пояснил сенатор.

Другой сенатор, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заметил, что с разговором Путина и Трампа связаны огромные ожидания, чего не было уже давно: «На каком-то этапе российско-американский диалог на высшем уровне лишился содержания и утратил смысл. И это совершенно точно произошло не по вине России и не является зоной ее ответственности.

Так или иначе, нынешний разговор должен был вернуть в российско-американский диалог содержание и смысл. Судя по всему, это и произошло. Набор обсужденных тем - широчайший, затронута практически вся актуальная повестка дня двусторонних отношений. Хочется верить, что за немногословным перечислением затронутых вопросов — обоюдная, а не только наша заинтересованность выйти на новый формат взаимоотношений — партнерства, а не соперничества. Во всяком случае, это следует из российского официального комментария к разговору, выдержанного в сдержанно позитивной тональности. При прежнем президенте США такого комментария быть бы уже просто не могло. И уже одно это вселяет надежду», — написал Косачев в Facebook.

Итоги беседы прокомментировал и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, по его мнению, это хороший сигнал: «Фокус на восстановлении торгово-экономического сотрудничества очень важен. Итоги первого телефонного разговора президентов России и США являются позитивным сигналом для бизнеса и инвесторов и свидетельствуют о возможности восстановления сотрудничества между нашими странами, в том числе в инвестиционной сфере», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что 8 ноября республиканец Дональд Трамп был избран 45-м президентом США, обойдя на выборах кандидата от демократов Хиллари Клинтон, и 20 января состоялась церемония его инаугурации. За неделю президентства Трамп уже сделал ряд заявления и подписал несколько указов. Пока что президент держит слово, и подписанные им документы связаны с тем, что он обещал в ходе предвыборной кампании. Так, были подписаны указы об отмене реформы здравоохранения (Obamacare), о выходе США из Транстихоокеанского партнерства, зеленый свет получило строительство трубопровода в Дакоте, а также было подписано постановление о начале строительства стены на границе с Мексикой.