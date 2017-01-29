В ближайшее время российские туристы, возможно, смогут расплачиваться рублями в Турции. Генеральный директор крупного турецкого банка Denizbank Хакан Атеш выступил на первом российском саммите World Tourism Forum, который в эти дни проходит в Москве, и заявил, что Denizbank и Сбербанк собираются внедрить систему рублевой оплаты в секторе туризма и сельском хозяйстве. «Теперь российские туристы в Турции получат возможность проводить все необходимые операции в банках, в банкоматах и иметь дело с персоналом, который будет принимать российские рубли в качестве оплаты», — сказал Атеш, его слова приводит РИА Новости.

Он полагает, что отношения между российскими и турецкими банками благоприятно влияют на развитие партнерства между двумя странами. Атеш также выразил благодарность Сбербанку за то, что при оплате и денежных переводах он не берет комиссию.

По словам главы Denizbank, ряд туроператоров и отелей уже выразили готовность предоставлять услуги, которые можно будет оплатить рублями. В перспективе возможно присоединение к этой системе авиакомпании Atlas.

Чартерные полеты в Турцию были запрещены с 1 декабря 2015 года, а вместе с ними и продажа туров. Это продлилось до июля 2016 года, когда запрет, наконец, был снят, и снова стало возможным купить тур в Турцию. За это время туристическая отрасль Турции понесла серьезные убытки, так как в последние два десятилетия именно российские туристы составляли значительную часть отдыхающих на турецких курортах. Хакан Атеш заявил, что теперь российские туристы в Турции будут чувствовать себя как дома, смогут говорить на родном языке и оплачивать услуги привычной валютой. «Прибавим к этому теплое море, шикарные пляжи, хорошую экологию и природу», — добавил он.

Идея оплаты услуг в рублях в Турции озвучивалась неоднократно как до введения запрета на чартеры, так и уже после его отмены. Например, в августе прошлого года об этом заявил министр экономики Турции Нихат Зайбекчи, по мнению которого, это привлекло бы туристов и способствовало восстановлению снизившегося турпотока.

Кстати, это уже далеко не первая попытка вернуть внимание российских туристов к турецким курортам. На том же саммите директор туроператора Anex Tour Нешет Кочкар заявил, что турецкие отельеры обещают в этом сезоне скидку 40-50% от цен 2015 года. Предполагается, что это также позволит увеличить туристический поток из России. «Я верю, что их [российских туристов] будет больше, чем в 2015 году. Потому что цена хорошая и российские туристы скучали по Турции», — цитирует Кочкара Rambler News Service.

Цена на отдых в Турции действительно хорошая, ведь она даже ниже, чем на отдых в Крыму. Недавно туроператоры подсчитали и пришли к выводу, что отдых по системе «все включено» в отеле с 4 или 5 звездами в Турции будет стоить на 20% дешевле, чем в аналогичном отеле в Ялте. Сутки отдыха на двоих на турецком курорте обойдутся в 6-8 тысяч рублей, а в Крыму не менее 10-12 тысяч за сутки. Это обусловлено конкуренцией, которая в Турции, несомненно, выше, чем в Крыму, но факт остается фактом: такой разрыв цен сделает Турцию еще более привлекательной, чем российские курорты.

Уже сейчас турецкие курорты в лидерах у россиян по раннему бронированию. Как пишет Вестник АТОР, скидки на туры сезона 2017 появились раньше, чем обычно. Спрос на отдых в Турции в мае, июне и июле вырос более чем вдвое, но сократился средний срок турпоездки, и если раньше были востребованы двухнедельные туры, то теперь чаще покупают на 9-10 дней или на неделю.