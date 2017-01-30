Россияне более всего опасаются угрозы возникновения международных конфликтов, а также роста цен. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое прошло в самом конце декабря 2016 года.

В соцопросе участвовали 1600 жителей 130 населенных пунктов, расположенных в 46 регионах страны. Исходя из ответов респондентов, социологи высчитали так называемые «индексы страха»: они колеблются от в пределах от минус 100 до 100 и демонстрируют вероятность наступления негативного события с точки зрения опрошенного.

Положительный «индекс страха» только у двух угроз. Вероятность роста международной напряженности, возникновения конфликтов между странами и даже начало военных действий имеет индекс 14 пунктов. Подорожание или исчезновение из продажи привычных товаров, а также обесценивания сбережений имеет индекс 10. В начале 2016 года индекс угрозы роста международной напряженности был 23, а инфляция имела 19 пунктов. Год назад в положительной зоне с индексом 3 также был разгул преступности.

Теперь показатель разгула преступности имеет отрицательное значение (-1 пункт). Следующие за ним угрозы — беспорядки и конфликты внутри страны на политической, национальной или религиозной почве (-7), проблемы со здоровьем (-8). Самым непопулярным опасением стали конфликты в семье (-50 п.).

Интересно, что опасения подорожания или исчезновения из продажи привычных товаров, а также обесценивания сбережений можно объяснить как неустойчивой экономикой, так и наличием этих самых сбережений.

Магазин. Витрина с колбасой. / pixabay.com

Также характерно, что, согласно опросу «Левада-центра», 68% россиян мечтают о восстановлении Советского союза, хотя 44% из них и думают, что в настоящее время вернуться к старой системе невозможно. Дело в том, что именно советское правительство регулярно занималось конфискацией сбережений своих граждан, а также именно его политика привела к тому, что к началу 1990-х годов огромная скрытая инфляция привела к тотальному товарному дефициту.

Также можно обратить внимание, что «индекс страха» показывает, что год назад россияне боялись снижения доходов сильнее стихийных бедствий (-8 и -12 баллов), а в декабре эти две угрозы поменялись местами (-18 и -14). Хотя снижение реальных доходов для россиян сейчас — норма, данные Росстата показывают, что этот показатель снижается уже несколько лет подряд.

Президент США Д. Трамп. / Flickr

Еще из годовых вкладок «индекса страха» (а социологические опросы вообще стоит рассматривать только так — с учетом аналогичных опросов в предыдущие месяцы и годы) заметно, что резкое снижение беспокойства по поводу международной обстановки произошло в сентябре, вновь выросло в октябре, а затем опять снизилось в ноябре-декабре. Не исключено, что россияне так восприняли избрание Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов — отчего-то считается, что с новым главой американской администрации российским властям будет проще налаживать отношения.