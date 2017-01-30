Скандал вокруг более чем 100 гектаров земли, принадлежащей Тимирязевской сельскохозяйственной академии, может, наконец, закончиться – спустя почти год после начала. Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) предложило оставить эти участки академии, но с условием использования строго в научных целях.

Если такое решение будет принято, Тимирязевку может ждать тотальная проверка целевого использования имущества, отмечает газета «Коммерсантъ». Между тем, помимо призывов к властям решить этот вопрос он разбирается также в суде.

Напомним, в марте 2016 года власти решили передать владения 42 и 52 на Тимирязевской улице, где располагались опытные поля сельхозвуза, фонду РЖС (входит в АИЖК), чтобы продать их на аукционе под общественную и жилую застройку. Это решение вынесла специальная правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Игорем Шуваловым. Однако представители самой академии, ученые и представители общественности отреагировали на эту идею крайне негативно.

Противники идеи застроить эти земли говорили, что эти участки используются по назначению, так как их застройка нанесет непоправимый ущерб науке. В апреле замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов пообещал преподавателям и студентами найти для вуза новые земли, а также деньги на модернизацию материально-технической базы и 300 квартир в новых домах для сотрудников. Ученые же считали принципиальным сохранение именно тех земель, на которых в течение многих десятилетий проводились экспериментальные сельхозработы. Представители вуза обратились к президенту России, и тот в ходе прямой линии сказал, что академию нужно оставить в покое.

Все это время участки по-прежнему находились в пользовании академии; зато ее ректор Вячеслав Лукомец, который, как утверждали в Минсельхозе, согласился на замену участков на другие, ушел с поста. С конца декабря 2016 года обязанности ректора исполняет Галина Золина, работавшая в 2005-2015 годах вице-губернатором Краснодарского края.

Теперь же в АИЖК изменили подход к ситуации, выдвинув условием сохранения земель за Тимирязевкой их исключительно целевое использование. Это с большой вероятностью может привести к массовым проверкам, так как еще в 2015 году Росимущество обнаружило, что 4,3% объектов недвижимости Тимирязевки общей площадью 449,7 тысячи квадратных метров передано сторонним организациям по договорам аренды, а 0,7% – даже без аренды. Кроме того, если комиссия согласится с идеей АИЖК, в числе последствий будут не только проверки: вуз не получит обещанных средств на модернизацию, указал журналистам директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

В социальных сетях, где тема сохранения земель Тимирязевской академии за нею обсуждалась все это время, новость о предложении АИЖК была встречена радостно. «Ура!», «Свершилось», «Хорошая новость!», «Слава Богу!», «Чтобы в России всегда все так же приходило к здравому смыслу!» – таковы в различных вариациях наиболее частные комментарии к новости о предложении АИЖК, факт отправки и получения которого, к слову, журналистам подтвердили в самой организации, а также и в комиссии, со стороны помощников Шувалова.

Многие искренне считают вопрос практически решенным, и именно в том ключе, который устроил бы сотрудников академии.

«Испугали наукой! Иногда все-таки в нашем обществе появляются проблески разума! Надеюсь, что настоящие и будущие поколения тимирязевцев закалятся в этой борьбе и не позволят впредь разрушать славное прошлое Тимирязевки!», – торжествует Оксана Юрьевна Цитцер, выпускник Тимирязевской академии, в течение ряда лет – ведущий советник в Минкомприроды.

Памятник академику К.А. Тимирязеву.

«Прекрасные новости! Тимирязевка отстояла 101 гектар уникальных земель для научных проектов. Если помните, вузу и сотрудникам обещали участки в Подмосковье. Благодаря широкому общественному протесту удалось донести ситуацию до Путина, который заступился за академию. Представляете, что бы было сейчас вместо Мичуринского сада, который высадили еще в 1939 году? Еще один жилой комплекс или торговый центр.



Современный университет аграрного направления обязательно должен заниматься экспериментальной работой и последующим внедрением своих разработок. А для широкого внедрения необходим длительный период научных испытаний, для чего в свое время вузу и были выделены земли. Лишать его сейчас этих участков просто немыслимо!



Поздравляю коллег из академии с победой! Ура, ура!», – пишет пользователь Николай Вешняков, сотрудник Минобрнауки.

Пользователь Виктор Нескучаев из Балабаново, Калужская область, напоминает: «Год назад вокруг земель, принадлежащих Тимирязевской сельхозакадемии, возник большой скандал. Как и многие другие подобные вузы, она далеко не все свои гектары использует, как надо. Но здесь-то речь о площадях в пределах МКАДа – естественно, многие на них позарились.

Ситуация развивалась очень интересно. Сначала Минсельхоз на уровне замминистра пообещал дать университету новые земли, 7 миллиардов рублей и 300 квартир в новых домах для сотрудников. Где были бы эти земли – видимо, где-нибудь. А квартиры и деньги – когда-нибудь.

Судьба гектаров, принадлежащих академии, известна. Стать фундаментом для очередных типовых многоэтажек или торгового центра. Недаром же кадастровая стоимость участков – 28 миллиардов рублей.

Никакой ясности, что же произойдёт, тогда не было. Потому и обратились учёные к президенту, чтобы тот вмешался.

Владимир Путин сказал предельно просто и конкретно. Оставить Академию в покое.

Только из-за него и оставили. Теперь статус этих земель закрепят на федеральном уровне. На них нельзя будет строить – только вести научные исследования в сфере сельского хозяйства. И правильно – те миллиарды и квартиры от Минсельхоза – разовая подачка. А тут польза для всей индустрии будет».

Однако у критически настроенных пользователей соцсетей оптимизм был достаточно сдержанным.

«Неужели у них мозг преодолел хватательный рефлекс? Или тупо суда испугались, который бы обернулся для них позорищем?», – таким вопросом задается Евгений Соседов, председатель Совета Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. «Думаю: сельхозяйство – та наука, которую нам точно не стоит душить», комментирует журналист Алексей Беляков. «Не сомневайся – мозг у них не преодолел, дело в чем-то другом», – откликается на это пользователь Каринэ Амбарцумян.

«И все равно неспокойно. Явно специально разослан релиз перед судом. Новый ректор доверия не внушает», – выражает тревогу пользователь Яна Сафронова из Москвы. «Нужно добиваться, чтобы ректором был человек академии. Иначе все шатко, рано радоваться», – убеждена и пользователь Аннетта Раздьяконова. «Абсолютно правильная мысль. МГУ, напр., спас Садовничий», – поддерживает ее мысль пользователь Александр Копылов (Alexander Kopylov). «Не только это. Нужен официальный статус», – дополняет это соображение пользователь Юлия Галямина.

«Одно только задело: "для вуза это не будет полной победой, так как университет лишится обещанных средств на модернизацию своей материально-технической базы, отмечает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев."

Тимирязевская сельхозакадемия. / pravmir.ru

Как можно лишиться, если эти средства никто не давал, а только лишь посулили, да и то ради отказа от земель? Обещать могут сколь угодно, если бы эти средства были на счетах академии, а потом их отозвали – да, лишились, а обещания – только слова. Так что жалеть не о чем. А вот кошмарить – да, будут. И новый ректор из команды Ткачева не просто так поставлена. Рано снижать бдительность», – убежден и пользователь Роман Московский (Roman Moskovskii) из Клина (Московская область).

«Роман, да, это смешно, когда государство типа обещает бюджетные деньги бюджетному учреждению на выполнение общественно значимых функций в обмен на федеральные же земли для частных инвесторов», – разделяет его мнение Марина Политова, редактор по животноводству www.nsh.ru. «Ага, и вот так ловко бюджетное финансирование превращается в часть торгового процесса. Есть масса площадей вокруг МЦК – осваивай, делай бизнес – нет вот, подай поля. Ну, до выборов президента наверно действительно пока аппетиты умерят», – заключает Роман Московский.

«В пределах ТТК – огромные промзоны. В районе Угрешки плакат на стенах про "здесь будет город-сад" уже подгнил. На Садовом недострой стоит около Цветного... но земли Тимирязевки, конечно, более лакомый кусочек», – обращает внимание на подоплеку интереса АИЖК к этим участкам Наталья Лоренц, сотрудник «Синтон». «Поля очень ровные, там ничего сносить не надо. Вокруг МЦК – бурьян, канавы и ужас», – такой видит ситуацию пользователь Елена Ембатурова из Москвы.

Между тем 31 января Пресненский суд Москвы должен рассмотреть иск о признании незаконными решений правительственной комиссии по развитию жилищного строительства по передаче Фонду содействия развитию жилищного строительства (РЖС) земель Тимирязевской сельскохозяйственной академии под застройку.

Пока неясно, что это изменит и какую позицию займет суд. Если он вынесет решение о признании действий правительственной комиссии незаконными, это откроет дорогу похожим искам, отмечает еженедельник «Аргументы недели». Если суд сочтет решение комиссии законным, судьба опытных полей Тимирязевки будет зависеть от того, что решит комиссия в связи с предложением АИЖК.