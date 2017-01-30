Объявлены в розыск участники хакерской группы «Шалтай-Болтай», проживающие в Прибалтике и в Таиланде. Они подозреваются в получении неправомерного доступа к компьютерной информации (ст.272 Уголовного кодекса России).

Информацию об этом первым распространило информационное агентство «Росбалт», ссылавшееся на свои источники. Оно же 29 января сообщило о задержании Владимира Аникеева, который считается руководителем «Шалтая-Болтая». По данным агентства, из показаний Аникеева выяснилось, что с группой связан Сергей Михайлов, заместитель главы центра информационной безопасности ФСБ. Предполагается, что именно он поставлял информацию, которую хакеры частично обнародовали, а частично отправляли для продажи на Украину.



«Шалтай-Болтай» подозревается в распространении информации, которую хакеры называли информацией из почты помощника президента России Владислава Суркова. Как напоминает информационное агентство РБК, хакеры утверждали, что Сурков в 2013-2014 годах в переписке со своим помощником Карповым обсуждал планы по дестабилизации ситуации на Украине и захвату территорий. Впрочем, комментируя эти сообщения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Сурков не пользуется электронной почтой.

Владимир Аникеев Фото с личной страницы в социальной сети

Заканчивается эпоха web-разоблачений – приходит черед Telegram-коспирологии. Такое мнение высказал аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов, комментируя информацию о задержании человека, которого считают лидером группы «Шалтай-Болтай».

«Всякая история имеете свое окончание. Вот закончилась история, которую когда-то перевел с английского подлинника Самуил Яковлевич Маршак: «Вся королевская конница, вся королевская рать…». Ну, вы помните, что дальше. В общем, собрали Шалтая. А точнее, забрали.

Много на этот счет уже сказано, в том числе много интересного, много забавного. Со всем этим можно свободно ознакомиться. А я бы хотел обратить внимание на несколько аспектов, которые, может быть, остались чуть в стороне от внимания коллег.

Аспект первый. Всякое громкое дело – а дело «Шалтая-Болтая», безусловно, громкое – является окончанием чего-то одного и началом чего-то другого. Я полагаю, что в данном случае история «Шалтая-Болтая» в известном смысле означает конец web’а, точнее – конец web-разоблачений. То есть эта такая огромная эпоха, которая начиналась, если вспомнить самое яркое, «Компроматом.Ру», и которая, как мне представляется, заканчивается «Шалтаем-Болтаем».

Почему так происходит, в общем и целом понятно. Трансформируются носители. Изменяются модели контроля. Усиливается прозрачность того, что мы обычно называем Сетью, и игры в анонимность и неподконтрольность в web-пространстве воспринимаются уже ну как совсем непристойные. То есть, совершенно понятно, что это – имитация некоторой независимости и, если угодно, отвязности. Почему имитация, какая имитация, до какой степени – это не столь важно. Просто совершенно очевидно, что уровень доверия к проектам, подобным «Шалтаю-Болтаю» в web’е, оказывается недостаточным. Поскольку, как кто-то очень правильно сказал вчера в комментариях к новости по теме (боюсь, не сошлюсь на конкретного коллегу – не потому, что не хочу, а потому, что не помню, кто именно это написал): история «Шалтая-Болтая» показывает, что если кто-то обладает эксклюзивной информацией и при этом не находится в ФСБ, то это и есть само ФСБ.

Страница блога группы "Анонимный интернационал"

К сожалению, это становится общим местом всех подобных разоблачительных проектов в web’е. На смену web’у, судя по всему, приходит Telegram-коспирология. Есть несколько каналов, – как минимум два (не буду их называть, чтобы не привлекать к ним дополнительного интереса), – которые сейчас специализируются приблизительно на том же. Причем, что интересно: примерно понятно, на какую башню в Кремле работает первый из этих каналов, на какую – второй. И очень забавно наблюдать за их полемикой, диалогом и, по-видимому, спором о том, какие деньги кто быстрее освоит. Но, опять-таки, это другая история.

Поэтому первый урок – это то, что web не то чтобы умирает, а ему кладут границы. А границы Telegram-каналов пока не проложены. И я думаю, что все следующие движения будут осуществляться именно на этом пространстве.

Вторая история, которая интересна в связи с «Шалтаем-Болтаем» – это ее цели. Обратите внимание, против кого они работали, а именно – компромат на кого они публиковали. Я бы немножко в сторону отводил Суркова в этом случае, поскольку там история сложная и, в общем, что называется, мутная или мутноватая. Известно, что Владислав Юрьевич вроде как не пользуется электронной почтой – так, по крайней мере, нам заявили. Но по всему остальному – утечки по «Лайфу», утечки по Прокопенко, утечки по Потупчик и – совершенно очевиден бенефициар всех этих возможных разоблачений. Ну, или не бенефициар, а, скорее, их цель. И это тот человек или та структура, которые сейчас не в фаворе. Тем не менее, происходят события, которые выводят этого человека и подконтрольные ему сообщества, в том числе медийное и экспертно, из-под удара части спецслужб.

Означает ли это, что происходит глобальная трансформация на рынке пристрастий силовиков? Не знаю, но может означать. Означает ли, что возникает принципиально новая конфигурация внутри силового блока, а именно – глобальное обновление, скажем так, управляющих и, естественно, глобальное обновление бюджетирования и, в связи с этим объявляется некоторая зачистка всего того, что было сделано раньше? Не исключено.

Иными словами, вполне возможно, что история с «Шалтаем-Болтаем» может означать, в том числе, и то, что подобные «гуманитарные» проекты в рамках силового блока теперь будут осуществляться не только на других носителях, но и на других основаниях, а также, вполне возможно – и другими людьми. А раз так, то, необходимо, что называется, «твердо и решительно расстаться с прошлым».

Может быть, это так. Может быть, нет. Каждый раз, когда мы говорим о проектах, подобных «Шалтаю-Болтаю», мы все-таки вынуждены блуждать в трех, а, может, и четырех соснах, не понимая до конца, о чем идет речь. Возможно, речь идет о другом. Возможно, речь о том, что новые руководители внутриполитического блока (мне в это мало верится, но предположить это можно) пытаются заложить какие-то новые основы корпоративной игры, и ради этого им на какое-то время (а может, и на постоянно, чего только ни бывает в нашей стране!) дан карт-бланш на взаимодействие с профильными силовиками.

Это было бы логично, но, на мой взгляд, слишком оптимистично для того, чтобы быть правдой. С другой стороны, это означало бы полную перезагрузку политического пространства и выставление новых условий игры – как, в свое время это было сделано в 2002 или 2003 году, когда были собраны олигархи и им было объяснено, что теперь мы живем вот так. Мы знаем одного человека, который не послушался; мы знаем, что с ним потом было. В общем, все знаем. Гипотетически, раз один раз нечто подобное было сделано, может быть сделано нечто подобное и второй раз. Но в это очень, ну очень слабо верится.

XIV съезд Российского союза промышленников и предпринимателей. 2004 kremlin.ru

Хотя – чего только не бывает. И в этом смысле дело «Шалтая-Болтая» может являться очень важным индикатором тех перемен, которые (опять-таки, гипотетически) происходят в связи с появлением новой внутриполитической команды.

Ну, и последнее. Хочется повторить бессмертные слова Николая Васильевича Гоголя «Скучно жить на этом свете, господа». Поскольку, конечно, забавный был «Шалтай-Болтай», и без него станет не то чтобы грустнее, но как-то чуть более трезво и чуть менее забавно. Ну, уменьшается число забавностей в нашей жизни!

Хотя, может, это неплохо. И нас ждут какие-то другие истории (а они нас ждут обязательно) в каких-то других местах, с какими-то другими людьми. И думаю я, что ждут они нас уже в достаточно скором времени», – сказал Василий Измайлов.

Между тем Лефортовский суд Москвы подтвердил арест Аникеева. Тот был задержан 9 ноября; ему предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации в составе организованной группы. Однако, как отметило информационное агентство «Интерфакс», в комментарии пресс-службы суда нет указаний на причастность Аникеева к «Шалтаю-Болтаю».

В то же время источник агентства отметил, что вместе с Аникеевым по делу о взломе переписки высокопоставленных чиновников задержаны еще пять человек. Среди них – Сергей Михайлов (Центр информационной безопасности ФСБ), его заместитель Дмитрий Докучаев и бывший руководитель отдела в «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.