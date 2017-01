«Коммерсантъ» в статье «Для санкций прозвенел первый звонок» пишет о том, что тандем Владимира Путина и Дональда Трампа становится новым фактором мировой политики.

О том, почему Минэкономики отказалось согласовать новые правила закупок лекарств, написано в статье «Препаратная борьба».

«Геннадий Зюганов ищет, кто пойдет с ним на выборы»: партия готовит его к борьбе за второе место.

РБК в статье «"Магнит" притягивает слабее» пишет о том, что годовая прибыль продуктовой сети сократилась впервые в ее истории.

В статье «Кого не пускает Трамп» утверждается, что «антиисламский» характер указа об ограничении иммиграции обусловлен решениями, принятыми еще администрацией Обамы.

Золото в 2017 году может дорожать из-за опасений политической нестабильности, утверждается в статье «Щит из драгметалла».

«Известия» также пишут о том, что состоялся первый телефонный разговор президентов России и США. Об этом в статье «Путин и Трамп: в поисках компромиссов».

«Доктор Лиза продолжает спасать детей»: прошла первая эвакуация детей из Донбасса после смерти руководителя фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки.

«Промышленники ждут доллар по 65 рублей»: именно такой валютный курс Минпромторг считает оптимальным для российских производителей.

О том, почему у россиян упал интерес к онлайн-покупкам в 2016 году, «Газета.ru» пишет в статье «Онлайн-магазины растеряли покупателей».

«Депутатов поставят на места»: исполкомы ЕР обеспечат трудовую дисциплину парламентариев.

О том, чем может закончиться война Трампа с американскими СМИ, написано в статье «Слово за слово».

The Economist: «Трамп и закон. Судьи заблокировали депортацию приехавших мусульман» (Trump and the law: Judges block the deportation of Muslim travellers). Американские суды обнадежили десятки человек, которые оказались задержаны в аэропортах.

«Китайский новый год: выход на мировой уровень» (Chinese new year: Going global). Крупнейшее китайское праздничное мероприятие получает мировую известность. Правительство хочет, чтобы иностранцы тоже праздновали.

Bloomberg: «Глобальная критика трамповского запрета простирается от Германии до "Гугла"» (Global Criticism of Trump Ban Builds From Germany to Google). Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну гражданам семи преимущественно мусульманских стран. Это вызвало протест по всему миру. В воскресенье решение раскритиковали премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мэй заявила, что Британия будет принимать меры, если иммиграционный запрет Трампа коснется британцев» (May Says U.K. to Act If Trump Immigration Ban Snares Britons) Премьер-министр Британии Тереза Мэй раскритиковала иммиграционные запреты, введенные президентом США Дональдом Трампом.

The Wall Street Journal: «Трамповский запрет на въезд привел к путанице в американских аэропортах по всей стране» (Trump’s Entry Ban Sparks Confusion at Airports Across U.S.). Среди лиц, которым запретили въезд в США, оказались ученые, бизнесмены и родственники американских граждан.

«Страны, подвергшиеся запрету, - не главные источники терактов» (Countries Under Ban Aren’t Main Sources of Terror Attacks). Начиная с 2001 г. против США планировались десятки терактов. Лишь немногие из них планировались или осуществлялись выходцами из стран, гражданам которых запретили въезд в США соответствии с указом американского президента Дональда Трампа.