Атаманов казачьих войсковых обществ, а также членов их семей, хотят обязать отчитываться о доходах — президент уже внес в Госдуму соответствующий законопроект. Одновременно «реестровым казакам» предлагается позволить занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе.

Таким образом официальное казачество, крайне своеобразный институт в современной России, еще на один шаг стало ближе к государственной службе. Можно, конечно, задаваться вопросом, зачем вообще в России казаки — но раз уж они есть, нужно с ними что-то делать. И приближать их статус к статусу обычных госслужащих — не самый плохой вариант. А там и какие-нибудь обязанности найдутся, чем нагрузить несколько тысяч излишне активных граждан всегда можно придумать.