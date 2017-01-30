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30 января 2017, 16:54
Григорий Погосян

Минное поле для чиновников: государственный пиар

Заседание Кабинета министров
Заседание Кабинета министров
Правительство РФ
Часть 1. Министерство культуры

27 января компания "Медиалогия" опубликовала медиа-рейтинг министров за 2016 год, который возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров. Второе место у министра обороны Сергея Шойгу, третье у министра финансов Антона Силуанова. Первая тройка министерского топа не изменилась по сравнению с 2015 годом.

"Медиалогия" делает рейтинг каждый год, определяя место министров РФ по МедиаИндексу - собственной методике, показывающей качество медиаполя вокруг чиновника. Чем больше индекс - тем как бы позитивней имидж: МедиаИндекс рассчитывается, исходя из количества и качества публикаций, цитат, определения позитива-негатива. Методика признанная, и не только министерствами (еще бы, "Медиалогия" выигрывает министерские тендеры, например, этот на 37.4 млн рублей в Минобре от 7 июня 2016), хотя не совсем понятно, как "Медиалогия" определяет "вес" и тональность каждого сообщения. Формула засекречена, а некоторые из тех, кто пользуются сервисом, отмечают не всегда точный анализ публикаций.

В работе пресс-служб и пиар-агентств методика "Медиалогии" занимает важное место, но она не всегда отражает реальное положение дел. И тем более медиа-рейтинг министров не показывает положение дел в каждом из министерств.

Мы решили оценить медиа-поле по каждому из министерств - на основе данных все той же "Медиалогии", которая обрабатывает информацию из 37 тысяч медиа-источников. Это не совсем рейтинг - это, скорее, фиксация того, как изменилось присутствие министра и его заместителей в медиа-пространстве в прошлом году. Таблица по министерству отражает количество публикаций у министра и замов за второе полугодие 2016 года (с 1 июля по 31 декабря), рядом - информация за тот же период в 2015 году, а последний столбец показывает прирост или падение количества публикаций.

Важный вопрос, почему мы оцениваем количество публикаций (базовый параметр любого пиар-отчета) именно за второе полугодие. Хочется учесть еще один важный параметр - госзакупки. Министерства и его руководители тратят сотни миллионов рублей на информационное сопровождение своей деятельности. Тендеры проводятся в первое полугодие, заключаются контракты, а работа работается, по сути, во второе полугодие, поэтому интересно посмотреть, как это отражается в СМИ.

Правда, в госконтрактах понятие "пиар" или его производные табуированы. Такие откровения, как "Оказание услуг по информационному сопровождению деятельности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации путем применения современных коммуникационных инструментов" на 24.8 миллиона руб. от 29 сентября 2016, встречаются редко (кстати, тендер выиграло ЗАО "Аргументы и факты"). Обычно пиар-тендеры зашифрованы, как, например, эта закупка Министерства промышленности и торговли от 28 апреля 2016 года - "Услуги "Оказание услуг по развитию системы демонстрации достижений и поддержки вывода на рынок продукции отечественной фармацевтической и медицинской промышленности". Этот контракт на 121 миллион руб. выиграл «Центр корпоративных коммуникаций С-ГРУП».

Шифруется и Министерство образования, например, в тендере от 25 апреля 2016: "Разработка методических рекомендаций по использованию социальных медиа в процессах научно-технической и инновационной сфер, а также осуществление информационной поддержки мероприятий федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" в социальных сетях" (4.2 млн. руб.).

"Информационная поддержка" - самое явное указание на природу закупки. Тот же Минобр 27 мая 2016 г. разыграл конкурс " Информационная поддержка, широкое освещение и продвижение в социальных медиа информационно-популяризационных материалов, ориентированных на детей и молодежь" (13.3 млн. руб.)

Кстати, оба эти конкурса выиграло агентство "Агентство гуманитарных технологий". Все министерства пользуются услугами пиарщиков, но далеко не все это афишируют.

Именно сейчас начался горячий период подготовки конкурсной документации министерств и ведомств на 2017 год. Первая десятка основных коммуникационных агентств активно готовится к министерским тендерам. У многих участников "топа" работа с госбюджетом - это один из основных видов деятельности. Причем, настолько основной, что один из лидеров гос-пиарзаказа - компания iMARS - даже делает ежегодный обзор государственных затрат на рекламу и пиар. Неделю назад, например, в обзоре за 2016 год iMARS констатировала, что затраты ведомств на пиар снизились на 10%, очевидно, в соответствии с установками ОНФ и руководства страны, обеспокоенного ростом затрат на пиар чиновников.  

Тендеры на пиар заключаются, как правило, с февраля по май и длятся до конца года, поэтому именно второе полугодие отражает реальные усилия подрядчиков по продвижению тех или иных руководителей министерств и их деятельности. В последние несколько лет особое внимание министерства уделяют интернету. И если Минсельхоз по старинке выбирает "АиФ", то Министерство культуры выбирает на реализацию "услуг по организационной, методической и информационно-пропагандистской поддержке" пиар-агентство "Медиа-консалтинг" (конкурс на 9 млн. руб от 6 сентября 2016 года, срок выполнение работ - декабрь 2016).

Серию публикаций начнем с Министерства культуры Российской Федерации

Должность

Ф.И.О.

2015*

2016*

 

1

Министр

Мединский Владимир Ростиславович

28557 
(перепечаток 13769)

40731 
(перепечаток 20185)

+42%

2

Заместитель Министра

Журавский Александр Владимирович 

1323 
(перепечаток 569)

3147 
(перепечаток 1604)

+138%

3

Первый заместитель Министра

Аристархов Владимир Владимирович

1112 
(перепечаток 548)

2494  
(перепечаток 1377)

+138%

4

Заместитель Министра

Манилова Алла Юрьевна

2534 
(перепечаток 1268)

2105  
(перепечаток 1111)

-17%

5

Заместитель Министра

Обрывалин Сергей Геннадиевич

45 
(перепечаток 23)

504 
(перепечаток 270)

назначен на должность 05.10.15

6

Заместитель Министра

Малаков Николай Алексеевич

61 
(перепечаток  26)

123
(перепечаток 56)

+101%

*второе полугодие

Культура в 2016 году оказалась на высоте. Это был год российского кино, и он, безусловно, запомнился в первую очередь кинофильмами и кинодеятелями. "Мрази конченные" - рефрен министра Мединского к обсуждению исторической подоплеки фильма "28 памфиловцев". Никита Михалков при поддержке министра накатил на "Ельцин-центр". Был и позитив - очереди на выставку Айвазовского, культурный форум в Санкт-Петербурге. Рост "популярности" министра культуры в СМИ обусловлен не только ярким высказываниями, но и громким скандалом по поводу диссертации Владимира Мединского.

Заместителям министра культуры до шефа очень далеко по количеству публикаций. Первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов, хоть и удвоился за второе полугодие 2016 года, но по количеству отстает почти в 20 раз. Лучше ситуация у Александра Журавского, но все равно количество, особенно в федеральных СМИ, могло бы быть и побольше. Журавский "попиарился" на скандале в Райкиным - поддержал министра, и много высказывался по поводу цензуры, а также по поводу памятника Князю Владимиру (генератор новостей и дискуссий вокруг Минкульта).

Владимир Аристархов удостоился упоминания в скандальной речи Константина Райкина, а также поучаствовал в "разборках" вокруг театроведов ГИТИСа. На рост упоминаний повлиял и имущественный конфликт интересов в Минкульте с участием Аристархова. Скандалы удвоили и даже утроили количество упоминаний Владимира Аристархова в ключевых федеральных СМИ, даже ведущие деловые издания цитировали заместителя министра в 2016 году. Остальные замы Мединского не слишком активны в прессе. Даже Алла Манилова, бывший журналист, отвечающая в Министерстве культуры за туризм и, собственно, связи с СМИ, не слишком стремится на первые полосы газет.

Количество публикаций ключевых лиц Министерства культуры не перешло в качество. Возможно, потому, что Владимир Мединский сам себе пиарщик - когда-то он возглавлял агентство "Корпорация Я". Кстати, за подрядчиком Минкульта агентством "Медиа-консалтинг" стоят бывшие коллеги Мединского по "Корпорации Я". У бывших пиарщиков такое случается - они лучше знают, что и как делать. У Министерства культуры точно получается быть в центре обсуждения, и 2016 показал, что обсуждение может быть горячим. Но чиновники показывают невысокую культуру речи и мысли, а это хотелось бы обсуждать меньше всего.

Продолжение следует

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