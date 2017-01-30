Федеральная антимонопольная служба возбудила против компании «Мегафона» дело по подозрению в установке монопольно высокой цены на услуги в роуминге. По оценке специалистов ФАС, оператор связи увеличил стоимость услуг в ряде стран на 20–2200%.

ФАС усмотрела признаки нарушения п.1 ч.1 ст.10 закона «О защите конкуренции», именно эта статья запрещает хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение, устанавливать монопольно высокие цены. Основанием для разбирательства стало повышение «Мегафоном» базовых тарифов на услуги в роуминге в середине декабря. Например, в Германии и Испании стоимость звонков увеличилась на 61%, до 79 рублей в минуту, на Украине и в Португалии — на 82%, до 89 рублей, во Франции — на 163%, до 129 рублей. По оценке ФАС, в зависимости от направления рост тарифов составил от 20 до 2200%. Дело будет рассмотрено 6 марта.

Как сообщает ФАС, ведомство заинтересовалось повышением цен на услуги в роуминге еще в конце ноября, когда почти одновременно о пересмотре тарифов заявили «Мегафон» и МТС. По словам начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елены Заевой, операторы должны были обосновать подобные действия.

В декабре значительное подорожание роуминга в европейских странах «Мегафон» объяснил тем, что континент был разделен на четыре тарифные зоны, стоимость услуг в которых установлена в зависимости от условий местных операторов. «Мегафон» объяснил переход к новому зоновому принципу тарификации в Европе резким ростом себестоимости звонков и интернет-трафика в других странах.

Компания МТС также по экономическим причинам собиралась увеличить стоимость услуг в роуминге на 38 направлениях. В зависимости от страны рост должен был составить от нескольких процентов (как в Китае и Таиланде — на 13%, до 130 рублей в минуту) до нескольких 100% (в Норвегии, Швеции и Финляндии — цены на разговоры повышались вдвое, до 50 рублей за минуту).

Однако в итоге МТС отказался от повышения тарифов, а «Мегафон» это все-таки сделал. Это позволило ФАС сделать вывод, что «Мегафон» повысил тарифы не из экономических соображений, а исключительно чтобы увеличить прибыль. «Иные операторы связи, которые находятся в сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными операторами связи — роуминговыми партнерами, тарифы на услуги связи в роуминге не повышали», — подчеркнули в ФАС.

Тарифы на роуминг на сайте МТС

Елена Заева сообщила «Интерфаксу», что если «Мегафон» признают виновным в нарушении антимонопольного законодательства, оператору грозит штраф в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей. Сумма ничтожная для одной из крупнейших телекоммуникационных компаний страны, но неприятный прецедент.

Отметим, что, как утверждает «Мегафон», голосовой трафик в роуминге перестал быть прибыльным с конца 2014 года, когда стоимость рубля упала более, чем в два раза — дело в том, что тарифы на услуги устанавливаются в рублях, а расчеты с иностранными партнерами происходят в долларах или евро.

Заработать удается только на интернет-роуминге, который для пользователей современных смартфонов оказывается действительно дорогим. Сейчас, например, «Мегафон» анонсирует «невиданное снижение цен на интернет за границей», теперь за передачу 1 МБ нужно будет платить «от 5 рублей» (на деле абонент покупает пакет 70 МБ за 350 рублей). При этом простое использование основных приложений может «съедать» по несколько сотен мегабайт трафика в день.