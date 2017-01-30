Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
30 января 2017, понедельник, 15:52
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
30 января 2017, 14:17
сотовая связь ФАС
Илья Карпюк

«Мегафон» не сдержался с роумингом

Фото Москвы / Moscow-Live
Фото Москвы / Moscow-Live

Федеральная антимонопольная служба возбудила против компании «Мегафона» дело по подозрению в установке монопольно высокой цены на услуги в роуминге. По оценке специалистов ФАС, оператор связи увеличил стоимость услуг в ряде стран на 20–2200%.

ФАС усмотрела признаки нарушения п.1 ч.1 ст.10 закона «О защите конкуренции», именно эта статья запрещает хозяйствующим субъектам, занимающим доминирующее положение, устанавливать монопольно высокие цены. Основанием для разбирательства стало повышение «Мегафоном» базовых тарифов на услуги в роуминге в середине декабря. Например, в Германии и Испании стоимость звонков увеличилась на 61%, до 79 рублей в минуту, на Украине и в Португалии — на 82%, до 89 рублей, во Франции — на 163%, до 129 рублей. По оценке ФАС, в зависимости от направления рост тарифов составил от 20 до 2200%. Дело будет рассмотрено 6 марта.

 
Фото: Pixabay.com, Фото Москвы / Moscow-Live.ru

Как сообщает ФАС, ведомство заинтересовалось повышением цен на услуги в роуминге еще в конце ноября, когда почти одновременно о пересмотре тарифов заявили «Мегафон» и МТС. По словам начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елены Заевой, операторы должны были обосновать подобные действия.

В декабре значительное подорожание роуминга в европейских странах «Мегафон» объяснил тем, что континент был разделен на четыре тарифные зоны, стоимость услуг в которых установлена в зависимости от условий местных операторов. «Мегафон» объяснил переход к новому зоновому принципу тарификации в Европе резким ростом себестоимости звонков и интернет-трафика в других странах.

Компания МТС также по экономическим причинам собиралась увеличить стоимость услуг в роуминге на 38 направлениях. В зависимости от страны рост должен был составить от нескольких процентов (как в Китае и Таиланде — на 13%, до 130 рублей в минуту) до нескольких 100% (в Норвегии, Швеции и Финляндии — цены на разговоры повышались вдвое, до 50 рублей за минуту).

Однако в итоге МТС отказался от повышения тарифов, а «Мегафон» это все-таки сделал. Это позволило ФАС сделать вывод, что «Мегафон» повысил тарифы не из экономических соображений, а исключительно чтобы увеличить прибыль. «Иные операторы связи, которые находятся в сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными операторами связи — роуминговыми партнерами, тарифы на услуги связи в роуминге не повышали», — подчеркнули в ФАС.

 
Тарифы на роуминг на сайте МТС

Елена Заева сообщила «Интерфаксу», что если «Мегафон» признают виновным в нарушении антимонопольного законодательства, оператору грозит штраф в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей. Сумма ничтожная для одной из крупнейших телекоммуникационных компаний страны, но неприятный прецедент.

Отметим, что, как утверждает «Мегафон», голосовой трафик в роуминге перестал быть прибыльным с конца 2014 года, когда стоимость рубля упала более, чем в два раза — дело в том, что тарифы на услуги устанавливаются в рублях, а расчеты с иностранными партнерами происходят в долларах или евро.

Заработать удается только на интернет-роуминге, который для пользователей современных смартфонов оказывается действительно дорогим. Сейчас, например, «Мегафон» анонсирует «невиданное снижение цен на интернет за границей», теперь за передачу 1 МБ нужно будет платить «от 5 рублей» (на деле абонент покупает пакет 70 МБ за 350 рублей). При этом простое использование основных приложений может «съедать» по несколько сотен мегабайт трафика в день.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Всемирная торговая организация
Россия пожаловалась на Евросоюз в ВТО
Владимир Путин и Дональд Трамп
Песков рассказал о беседе Путина и Трампа
Бывший глава МЭР Алексей Улюкаев в Басманном суде 10 января 2017
Суд снова отказался выпустить Улюкаева из-под ареста
Лефортовский районный суд Москвы
Суд подтвердил арест предполагаемого основателя «Шалтая-Болтая»
Р.Кадыров
СМИ рассказали о возбуждении дела после покушения на Кадырова
15:38 Медведев распорядился маркировать лекарства специальными кодами
15:24 Парламент Ирака решил ответить Трампу на миграционные указы
15:19 Глава Россельхозбанка отчитался перед Путиным о возврате к прибыли
15:04 В ДНР заявили о гибели пяти человек при обстрелах
14:54 Суд постановил принудительно доставить Навального в Киров 1 февраля

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Глеб Котельников
Глеб Евгеньевич Котельников с женой Юлией Волковой
30 января 1872 года родился Глеб Котельников, изобретатель ранцевого парашюта.
14:46 Остановившая Большой адронный коллайдер куница попала в музей
14:44 ФАС возбудила дело против «Почты России»
14:25 Песков рассказал о беседе Путина и Трампа
14:23 СМИ обнаружили в России миллиарды бесполезных наличных боливаров
14:06 Россия пожаловалась на Евросоюз в ВТО
13:59 Юниорская сборная РФ выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
13:48 В Москве появится площадь имени Фиделя Кастро
13:40 В МИД Украины назвали дату слушаний по иску против РФ в Международном суде ООН
13:30 Песков прокомментировал условия США по снятию санкций
13:18 В Славянске во время проукраинского шествия прогремел взрыв
13:13 Генсек НАТО назвал причину усиления восточной части альянса
12:58 Депутат попросил СКР проверить слова Толстого о «выходцах из-за черты оседлости»
12:39 Гильдия киноактеров наградила Эмму Стоун за роль в «Ла-Ла Ленде»
12:32 Бывшего полпреда Ельцина задержали по подозрению в экстремизме
12:17 СМИ рассказали о возбуждении дела после покушения на Кадырова
12:16 Трамп пообещал Южной Корее усилить защиту от КНДР
12:00 Иран решил отменить визы для россиян
11:52 На Филиппинах расформируют «эскадроны смерти» для борьбы с наркоторговцами
11:43 Антонио Бандерас попал в больницу
11:18 Суд подтвердил арест предполагаемого основателя «Шалтая-Болтая»
11:18 Суд снова отказался выпустить Улюкаева из-под ареста
11:09 ФАС возбудила дело против «МегаФона»
11:01 ЦБ предупредил банки об изменении шифрования платежей из-за хакеров
10:56 В янтаре найдено необычное древнее насекомое
10:52 Путин предложил Думе обязать казачьих атаманов отчитываться о доходах
10:50 Кукуруза превращает хомяков в каннибалов
10:37 Чиновник из мэрии Москвы заплатил «Шалтай-Болтаю» 10 млн долларов за свою переписку
10:26 СМИ рассказали историю предполагаемого основателя «Шалтая-Болтая»
10:22 Поклонская снова попросила Генпрокуратуру проверить «Матильду»
10:09 Конгресс США заказал оценку способности России пережить ядерный удар
09:57 Опрошенные россияне признались в своих страхах
09:50 Парламент Южной Кореи допустил участие Пан Ги Муна в президентской гонке
09:43 Власти Словении согласились организовать встречу Путина и Трампа‍
09:37 Рыбы угрожают друг другу при помощи мочи
09:36 Экс-премьер Франции Вальс проиграл праймериз социалистов
09:22 В убийстве подростка в подмосковном ТЦ подозревают 16-летнего москвича
09:18 Кабмин отказался снять запрет на въезд в Россию зараженных ВИЧ
08:56 В Грузии допустили отмену визового режима с Россией‍
08:40 В Совфеде предложили Литве вернуть России Виленский край
08:24 Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница Франции
08:12 Трамп обвинил сенаторов в попытках развязать Третью мировую войну
08:01 В ходе спецоперации в Чечне убиты двое полицейских
07:52 Жертвами стрельбы в мечети в Квебеке стали шестеро
29.01 21:00 СМИ рассказали о ярости Джонсона из-за приглашения Захаровой в парламент
29.01 20:45 Премьер Сербии пообещал отмену санкций против РФ сразу после США
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.