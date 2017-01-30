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30 января 2017, 12:55
«Единая Россия» регионы
Симон Жаворонков

Депутаты с думой о России

Выездное заседание фракции "Единая Россия"
Выездное заседание фракции "Единая Россия"
ЕР

Руководство «Единой России» постепенно все более жестко регулирует работу своих депутатов в Государственной Думе. Помимо «кнута» в этой политике наблюдаются и «пряники» — правда, даны они будут за счет региональных отделений.

На этот раз стало известно о нововведениях в работе депутатов в регионах. Согласно регламенту, одну неделю в месяц каждый депутат должен проводить в своем регионе — это или избирательный округ, от которого он попал в Думу, или регион из его региональной группы. Глава исполкома «Единой России» Владимир Бурматов рассказал «Газете.Ru», что депутаты должны будут на местах инспектировать выполнение партийной программы и посещать объекты, заявленные для участия в партийных проектах.

 
Владимир Бурматов ведет прием граждан в Челябинске. Декабрь 2016
ЕР

На предстоящей «региональной» неделе депутатам рекомендовано изучить конкретные проблемы в муниципалитетах. «Они должны сами посмотреть проблемные объекты. Например, почему в каком-либо отдаленном муниципалитете годами не ремонтируется дом культуры. Разобраться, из каких средств это может быть решено, добиться его включения в соответствующий партийный проект, в рамках которого мы будем реконструировать муниципальные дома культуры», — объяснил Бурматов.

Более того, руководство партии рассчитывает, что депутаты смогут получить поддержку региональных исполкомов. Раньше местные отделения ЕР были не обязаны помогать депутатам с работой в регионе, а теперь центр требуют оказывать поддержку парламентариям, чтобы у последних не возникали проблемы с проведением мероприятий — это и организация встречи с избирателями, и поездки на объекты, и освещение работы в региональных СМИ.

 
Владимир Бурматов изучает проблему уплотненной застройки. Челябинск, ноябрь 2016
ЕР

Учитывая, что руководства местных отделений далеко не всегда имеют хорошие отношения со «своими» депутатами, нововведение может стать поводом для возникновения конфликтов. Порой, отмечает «Газета.ru», региональные структуры ЕР гораздо больше ориентированы на региональные власти, а депутаты или являются самостоятельными политическими игроками, или вовсе своего рода «варягами».

Центральное руководство ЕР уже «провело работу» с некоторыми региональными исполкомами, которые не смогли должным образом обеспечить поддержку депутатов Госдумы во время первых региональных недель. С того момента примерно в трети исполкомов произошла смена руководства, хотя это и не было связано с проблемами на «региональной» неделе, но ситуация теперь выправилась, отметил Бурматов.

Отметим, что на прошедшем съезде ЕР провела ротацию и в центральных органах. Хотя руководители партии остались на своих местах, в высший совет также вошел спикер Госдумы Вячеслав Володин, генсовет были избраны представители регионов, на территории которых были показаны наилучшие результаты на прошедших выборах.

При этом формально депутатам никто не может приказать проводить региональную неделю так, как хочется руководству «Единой России» — по Конституции и закону депутаты являются самостоятельными фигурами, у которых нет начальника. Однако подобная система позволит центральному руководству партии, во-первых, получить хоть какой-то контроль над работой депутатов в регионе, а во-вторых, более полно использовать ресурсы местных отделений.

Ранее, напомним, были приняты поправки в регламент Думы, которые возложили на депутатов намного больше обязанностей. Согласно поправкам, парламентарий, который не посещает пленарные заседания палаты «дольше 30 календарных дней», не участвует в работе профильных комитетов Думы и не поддерживает контактов с избирателями на местах, может лишиться мандата. Также депутаты теперь должны лично отвечать на все запросы, обращенные к ним.

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