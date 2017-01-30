Топ новостей 30 января

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Дмитрий Песков раскрыл подробности беседы Владимира Путина и Дональда Трампа, подтвердилась информация об аресте лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай», Россия пожаловалась на Евросоюз в ВТО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл подробности телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и нового президента США Дональда Трампа, который состоялся 28 января. Песков отметил, что тема антироссийских санкций в разговоре не поднималась.

Дональд, ты решил сделать это после телефонного звонка Владимиру? https://t.co/8jov1SnnMz — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 30 января 2017 г.

Лефортовский суд Москвы подтвердил арест Владимира Аникеева, которого СМИ называют основателем хакерской группы «Шалтай-Болтай».

Если ты российский хакер,

Срочно заводи компьютер,

Обеспечь победу Трампа,

Трамп - известный русофил. — Вредные Советы (@vrednie_sovety) 30 января 2017 г.

Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с иском в связи с мерами европейских властей в отношении импорта российской металлургической продукции.

Самой красивой девушкой во Вселенной признана француженка – Ирис Миттенар получила корону на конкурсе «Мисс Вселенная». Первой вице-мисс Вселенная стала гаитянка Ракель Пелисье, вторая вице-мисс – представительница Колумбии Андреа Товар.

Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева на продление его домашнего ареста. Сам Улюкаев на заседании суда не присутствовал.

Канада. Квебек. Полицейские около мечети. / rt.com

В результате стрельбы в Исламском культурном центре в канадском Квебеке погибли шесть человек, еще восемь получили ранения. Стрельбу открыли трое, как заявил очевидец Radio Canada, напавшие кричали «Аллах акбар!».

Главными страхами россиян, принявших участие в опросе ВЦИОМ, оказались международные конфликты и рост цен. «Индекс страхов» в отношении международных конфликтов составил 14 пунктов (максимум – 100), при этом в январе 2016 года показатель составлял 23. Подорожание товаров и услуг, а также обесценивания сбережений вызывает страх на уровне 10, при этом в начале 2016 года показатель составлял 19.

РОССИЯНЕ в большинстве своём отличаются от граждан других стран. Утром, проснувшись, первым делом они включают не мозг, а телевизор. — тётя Роза (@Anakoyher) 30 января 2017 г.

Картина Ильи Репина "Казаки пишут письмо турецкому султану".

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий закрепление обязанности атаманов войсковых казачьих обществ отчитываться о своих доходах и расходах.

Парламент Ирака одобрил законопроект, вводящий 90-дневный запрет на въезд в страну граждан США. Во время голосования документ был принят большинством голосов. В парламенте отметили, что законопроект является ответной мерой на запрет, ранее введенный президентом США Дональдом Трампом.

епутат Госдумы РФ Наталья Поклонская направила новый запрос в Генпрокуратуру, касающийся фильма Алексея Учителя «Матильда». Поклонская пояснила агентству, что не согласна с ответом по результатам проверки трейлера картины, которая проводилась по ее первому запросу: «С таким ответом прокуратуры Санкт-Петербурга я не согласна. Проверка не коснулась содержания самого фильма. Именно поэтому мной и были направлены запросы о дополнительных проверках».