СМИ обсуждают первые распоряжения нового президента США Дональда Трампа, а также подводят итоги его первой недели в должности.

Politico дает обзор первых указов Трампа. Первым делом он подписал указ, который разрешает министру здравоохранения блокировать правила в системе доступного страхования, если эти правила начинают обременять пользователей системы. Также Трамп возродил введенную президентом Рональдом Рейганом стратегию, в соответствии с которой иностранные НГО, проводящие аборты, не могут получать деньги налогоплательщиков. Это рутинная практика, оговаривает автор. После Рейгана она упразднялась каждым последующим президентом от демократов и восстанавливалась президентами-республиканцами.

В том, что касается внешних отношений, Трамп прежде всего отменил участие США в проекте Транстихоокеанского партнерства.

В том, что касается трудоустройства, Трамп издал меморандум, запрещающий принимать на государственную службу новых работников (исключение сделано для военного персонала). Это был первый шаг в направлении сокращения госаппарата.

Солдаты армии США. Базовое обучение. / pixabay.com

Еще Трамп начал воплощать свой инфраструктурный проект, распорядившись составить список наиболее приоритетных инфраструктурных задач. Сюда входит строительство и ремонт трубопроводов, причем преимущественно с использованием материалов, произведенных в США. Кроме того, были отданы распоряжения, направленные на усиление внутреннего производства, и введены ограничения по лоббированию. Среди прочего это запрет на лоббирование со стороны иностранных правительств или политических партий.

Большая группа распоряжений касается вопросов безопасности. Сюда, с одной стороны, входят меры по сокращению иммиграции, а с другой стороны, - по модификации системы национальной безопасности. К иммиграционным инициативам относится проект строительства стены на границе между Мексикой и США, ужесточение мер по отношению к нелегальным иммигрантам и ужесточение визовой политики – в частности, сильные ограничения на въезд в США для граждан из Ирака, Ирана, Судана, Ливии, Йемена, Сомали и Сирии.

По военной части Трамп распорядился составить отраслевой бюджет на 2018 финансовый год с учетом необходимости повысить обороноспособность страны. Кроме того, он подписал меморандум, направленный на реорганизацию совета по национальной безопасности. Один из важных его пунктов – это правило, по которому некоторые представители президентской администрации присутствовать на любых встречах совета. Наконец, министру безопасности было поручено в течение 30 дней разработать план стратегии по уничтожению террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

В другом материале Politico, подводя итоги первых шагов Трампа в качестве президента, отмечает, что у него рекордно высокий для начинающего президента уровень неодобрения – его действия не нравятся 45% респондентов, а одобрение они вызывают у 44%. При этом недовольство с момента инаугурации постепенно нарастает. Работу конгресса одобряют сейчас 19% респондентов и не одобряют 67%. Для сравнения: в 2007 г. рейтинг одобрения конгресса составлял 39%, а не одобряли его 52%.

Наиболее оживленное обсуждение в прессе вызвали иммиграционные инициативы Трампа. Также широко обсуждаются нововведения в отношении совета безопасности.

Строительные каски. / pixabay.com

Ограничение на въезд из семи преимущественно мусульманских стран вызвало критику как внутри страны, пишет Wall Street Journal. Также новые правила привели к затруднениям и недоразумениям в работе аэропортов. В международных американских аэропортах начали задерживать и даже в ряде случаев депортировать граждан, прибывших из соответствующих стран. В этот момент вмешался суд, который заблокировал депортацию.

В другом материале WSJ поясняет, что запрет на въезд был задуман как мера безопасности в условиях террористической угрозы. Между тем, запретили въезжать людям из стран, которые, если опираться на имеющийся у США опыт взаимодействия с терроризмом, ничего выдающегося в плане угрозы собой не представляют.