Минэкономразвития к концу февраля 2017 года представит план действий правительства по повышению темпов роста экономики России до уровня выше мировых, сообщил замглавы ведомства Олег Фомичев.

Начинание, конечно, похвальное, но сложно не обратить внимание на то, что в России, кажется, готовится слишком много планов по ускорению экономического роста. Это и КГИ — считается, что там готовят чуть ли не предвыборную программу Путина, это и т. н. Столыпинский клуб, там «окопались» сторонники слабого рубля и, вот, Минэкономразвития, ему по закону положено строить планы.

Теперь, когда с планами все отлично, может быть начать искать тех, кто готов хоть какой-нибудь из них претворять в жизнь?