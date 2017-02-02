СМИ продолжают обсуждать изменения в американском госуправлении, связанные со сменой президента. Особенно много говорят о новых номинациях и назначениях, но также и о законодательных инициативах.

The Economist пишет о том, что президент США Дональд Трамп предложил судью Нила Горсача на место в верховном суде, которое прежде занимал консерватор Антонин Скалия, умерший в прошлом году. Горсач – человек уважаемый и последовательно консервативный, объясняет автор. Как и Скалия, он сторонник идеи, что конституцию следует толковать строго так, как предполагали изначально ее создатели.

Прошлой весной предыдущий президент США Барак Обама предложил на это место умеренного кандидата, однако республиканцы в сенате заявили, что кандидата должен выбрать следующий президент. Таким образом они надеялись выиграть время в надежде, что новый президент выберет более подходящую, на их взгляд, кандидатуру. В этом случае они не прогадали. Автор отмечает, что Горсач может повлиять на идеологию суда в консервативном направлении за счет того, что он будет выступать в поддержку наиболее консервативных решений.

Здание Верховного суда США

Politico пишет, что сенат утвердил номинированного Трампом Рекса Тиллерсона в должности госсекретаря США. Это произошло в момент сильного раскола среди руководства относительно указа Трампа по миграционным ограничениям. Впрочем, это утверждение было практически гарантировано еще неделю с лишним назад, после того как Тиллерсон заручился поддержкой необходимого числа республиканцев. И уже тогда консерваторы-ястребы начали переживать, что он будет делать уступки России из-за своих тесных деловых связей с российскими нефтяными госкорпорациями.

Либералам Тиллерсон тоже не нравится. Особенно это касается поборников экологической повестки: они опасаются, что теперь внешняя политика США окажется в руках человека, долгое время возглавлявшего неэкологичную нефтяную корпорацию. Поэтому утверждение, с одной стороны, получилось гарантированным, а с другой стороны, ему предшествовало небывалое количество споров. Также автор отмечает, что Тиллерсона поддержало рекордно малое число представителей партии, находящейся в меньшинстве, то есть демократов. Предыдущие госсекретари США встречали гораздо больше поддержки у парламентских меньшинств.

В другом материале Politico сообщает, что в конгрессе плата представителей начала отменять правила эпохи Обамы. В среду представители приняли два законопроекта, которые устраняют ограничения, действовавшие в области угольной и нефтяной промышленности. Дальше эти законопроекты должны быть приняты сенатом и утверждены президентом. Ожидается, что препятствий к утверждению не возникнет. Таким образом, представительная власть начинает отменять правила, которые до этого насаждала исполнительная власть, по возможности игнорируя конгресс.

Сенат США

Это вызывает негодование со стороны демократов, которые считают, что эти законы опасны для экологии и принимаются в угоду корпорациям, то есть по сути своей коррупционны. Между тем, палата представителей уже готовит новые законопроекты, также снимающие экологические ограничения с производителей.

NY Times обобщенно критикует действия правительства в колонке под названием «Белый дом Inc.». По версии редакции, главный недостаток новой администрации во главе с Трампом в том, что ее ключевая цель состоит в продвижении бизнес-интересов Трампа, а не в продвижении общественных интересов.