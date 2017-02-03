В России появилась новая схема отмывания денег и вывода их за пределы страны. Публикация об этом появилась в пятничном «Коммерсанте». По данным издания, масштаб мошенничества пока не велик — таким образом было выведено «всего лишь» около 16 млрд рублей. Интерес схемы в другом: она абсолютно легальна и, более того, деньги фактически «отмываются» через государственную структуру, Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

По сути, речь идет о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания, в которой применялись судебные решения, просто теперь ключевым звеном цепи являются судебные приставы. Суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру — ФССП.

Судебный пристав ФССП

В Центральном банке сообщили, что знают о существовании схемы. «По оценке Банка России, в 2016 году с помощью нее на зарубежные счета было переведено около 16 млрд руб., или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год,— уточнили в пресс-службе ЦБ. — Всего же суды приняли решения по искам (имеющим признаки такой схемы) на сумму более 37 млрд рублей. Суммы исков варьируются от 0,4 млрд до 6 млрд рублей».

Новая схема интересна тем, что является абсолютно легальной — ни у судов, ни у приставов, ни у банков не хватает полномочий для пресечения вывода денег, даже если они понимают, что происходящее является мошенничеством. Как пишет «Коммерсантъ», в Банке России указывают, что первопричина происходящего — отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний. При этом в ЦБ отмечают, что, как показывают проверки, по факту по указанным адресам должников не существует, реальную деятельность они не ведут, а обороты по их счетам ничтожны по сравнению с суммами долга. То есть, хотя выявить их вполне реально, суды не имеют ни желания, ни возможности проверять законность взыскания долга и сопоставлять объемы взыскания с масштабом деятельности должника.

Третейский суд treteiskiy-sud.ru

Чтобы противостоять новой схеме вывода средств, Банк России планирует опубликовать рекомендации для кредитных организаций. Согласно им, в рамках реализации собственных правил внутреннего контроля банкам следует принимать решение о квалификации операций, проводимых в рамках использования данной схемы взыскания, в качестве подозрительных. При этом банку следует проявить повышенное внимание ко всем операциям такого клиента, использовать право на отказ в проведении иных его операций и в случае неоднократного отказа в течение года использовать право на расторжение договоров.

Ранее, напомним, суды были задействованы в другой схеме вывода денег, ее журналисты назвали «молдавской», она активно использовалась в 2010-2013 гг., с ее помощью из страны было выведено около 20 млрд долларов. Схема заключалась в том, что в Молдавии оформлялась фиктивная задолженность российской компанией перед местным юрлицом. Молдавская компания подавала в местный суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы и с подставного лица-гражданина Молдавии, который выступал как солидарный ответчик. Суд требование удовлетворял, российская компания с его решением соглашалась и с ее счетов в Молдавию переводились необходимые средства.