«Коммерсантъ» в статье «На схемы наложили взыскание» пишет о том, какое отношение судебные приставы имеют к выводу средств из страны.

«Таблетки теряют форму»: лекарства на госторгах могут начать закупать только по названию активного вещества.

«В Brexit одной ногой»: Британия хочет сохранить доступ к рынку ЕС, но не ограничиваться им.

РБК в статье «Олимпийцы меняют форму» пишет о том, что сборную будет экипировать компания дочери руководителя службы обеспечения ФСБ.

Как Южная Корея совмещает коррупцию и экономическое чудо написано в статье «Взятки по технологии Samsung».

Как Россия и Белоруссия дошли до восстановления погранпунктов можно почитать в статье «И Кремль строит стену».

«Известия»: «Мигрантов без трудовых договоров выдворят из России». МВД разработало законопроект, ужесточающий санкции к нелегалам.

«Российские овощи вытесняют импорт»: по ряду позиций ввоз продуктов из-за рубежа за год снизился на 50%.

Эксперты считают стагнацию и рецессию наименее вероятными сценариями будущего России, утверждается в статье «Экономика пойдет на взлет».

«Газета.ru»: «Трамп может исправить любой косяк Обамы». Трамп опроверг смягчение санкций против России.

«Госимущество уйдет по-тихому»: приватизация принесет бюджету только 17 млрд рублей за три года.

«Белоруссия исчезнет за забором»: Лукашенко объяснит, что хочет получить Белоруссия за открытие границ.

The Economist: «Американский президент. Бунт против всего мира» (America’s president: Raging against the world). Альтернативное название материала — «Повстанец в Белом доме». Американский президент Дональд Трамп, сообщается в статье, восстал против миропорядка, который он унаследовал в качестве президента, и союзники США закономерным образом встревожены.

«Насилие в Украине: зловещее совпадение по времени» (Violence in Ukraine: Ominous timing). Новые столкновения в Донбассе, считает автор, могут говорить о том, что президент России Владимир Путин испытывает президента США Дональда Трампа.

Bloomberg: «О чем на самом деле сообщает план Brexit'а» (What the Brexit White Paper Really Says). Анализ планов премьер-министра Британии Терезы Мэй по отделению Британии от ЕС.

«Твиты Трампа угрожают союзам, насчитывающим не один десяток лет» (Trump Tweets Threaten Decades-Old Alliances). Впервые за несколько десятилетий старые американские союзники задались вопросом о лояльности Вашингтона. Речь идет о таких союзниках, как Австралия, Япония, Германия и Мексика.

The Wall Street Journal: «Фунт упал после прогнозов Банка Англии по ставке» (Pound Falls on BOE’s Rate Outlook). Британский фунт упал более чем на цент относительно доллара и евро. Инвесторы умерели свои ожидания относительно дальнейших повышений процентной ставки британским центробанком.

«Трамповская полемика о беженцах охладила дружеские связи с Австралией» (Trump Refugee Dispute Strains Australian Alliance). Президент США Дональд Трамп высказался в таком ключе, что это дало повод для спекуляций о возможном расторжении австралийско-американского соглашения о беженцах. Такие высказывания могут создать напряженность в отношениях США с давними союзниками.