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03 февраля 2017, 12:04
законотворчество кредиты Минюст недвижимость Центробанк
Мария Мстиславская

Жилье без неприкосновенности

Дом на колесах.
Дом на колесах.
pixabay

Банк России поддержал идею высеять должников из единственного жилья в определенных условиях. Идея была выдвинута Минюстом.

Законопроект, разработанный в ведомстве, позволяет изымать единственное жилье у должников, если долг превышает 5% от стоимости недвижимости, а само жилье существенно превышает определенный социальной нормой уровень.

Вынесенный на общественное обсуждение проект документа предусматривает продажу единственного жилья должника, если площадь помещения вдвое больше законодательно утвержденной нормы для должника и его семьи, а стоимость – вдвое выше стоимости жилья, которое полагается им по закону. При этом у должника не должно быть денег и иного имущества, которое можно было бы продать для возврата задолженности.

Против законопроекта выступили Росимущество и члены Общественной палаты, однако Банк России одобрил саму концепцию, пишет газета «Коммерсантъ». Кроме того, по данным издания, поддержал ЦБ и Сбербанк, который можно считать крупнейшим кредитором населения. Представитель банка Евгений Акимов поблагодарил Минюст за его разработку, отмечает газета.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, между тем, посчитала проект несвоевременным. «Он был разработан для защиты детей от тех, кто не платит алименты, а живет во дворце. Но в сегодняшних экономических условиях, когда социальные гарантии на пределе, его принятие несвоевременно», – цитирует ее высказывание информационное агентство ТАСС.

«В нынешних условиях может получиться, что он вместо того, чтобы защитить уязвимые категории граждан, защитит богатых банкиров», – добавила она. А член президентского Совета по правам человека в России Александр Брод заявил, что принятие законопроекта в его нынешнем виде увеличит число бездомных, сообщает «Национальная служба новостей».

Минюст обещал доработать документ с учетом всех пожеланий. По словам заместителя директора Департамента экономического законодательства Минюста Дениса Новака, в ведомстве раздумывают над введением «плавающей» шкалы оценки роскоши жилья. Эта оценка будет зависеть от региона и минимальной суммы недвижимости, что позволит Минюсту в системно подходить к вопросу банкротства должника. При этом Новак подчеркнул, что закон предполагается распространить только на граждан, взявших кредит после вступления этой нормы в силу.

«Законопроект, который разрешает взыскивать с должников единственное жилье, безусловно, вызывает ряд вопросов. Так, сразу же вспоминается конституционное право на жилище, которое защищалось положением, разрешающим взыскивать единственное жилье только в случае, если оно было взято в ипотеку.

Однако новый закон и не направлен на то, чтобы выставлять должников на улицу. Конституционный суд потребовал учитывать права кредиторов в случае, когда недвижимость, принадлежащая должнику, слишком большая либо явно превышает по стоимости средние показатели по региону.

 
Судебные приставы и налоговики навещают должников.

Таким образом, в теории закон направлен на достижение справедливого баланса между интересами кредиторов и должников», – так прокомментировал для «Полит.ру» ситуацию Владимир Старинский, управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры».

Говоря о возможных рисках, сопряженных с исполнением этого закона, Владимир Старинский отметил, что причины для опасений в данном случае действительно существуют. «Конечно, вопрос о том, как будет реализовываться на практике такой закон, вызывает разумные опасения.

Во-первых, будет ли оценка недвижимости, производимая судом, соответствовать действительности? Кредиторы, несомненны, всеми силами будут завышать стоимость жилья должников. Во-вторых, предложенная изначально законопроектом цифра в 5% от суммы долга, позволяющая применить процедуру взыскания, должна быть скорректирована.

Как раз сейчас обсуждается введение «плавающей» шкалы оценки роскоши жилья. Однако насколько в итоге будет эта шкала соответствовать действительному положению вещей, пока сказать нельзя», – пояснил он.

О том, что выдвинутая Минюстом идея продавать избыточную жилплощадь должников, чтобы оплатить их долги, теоретически правильна, но ее реализация чревата большим количеством не менее серьезных, чем накапливающиеся долги, проблем, размышлял и Антон Табах, экономист, доцент Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики».

«В теории продажи избыточной жилплощади – мера правильная. На практике с высокой вероятностью лекарство окажется хуже самой болезни. Ну, и понятно, что ответом будет дробление и доли...», – такое мнение высказал он на своей странице в социальной сети Facebook. « Главное – что законопроект будет использоваться коллекторами как пугалка... Ибо у нас не понимают различия между "обсуждается-внесен-второе чтение-подписан-реализуется"», – добавил он.

 
Коллектор у двери.

Табах согласился с предположением адвоката Святослава Паца, что при разработке закона авторы идеи руководствовались соответствующим Постановлением Конституционного суда РФ от 2012 года, однако подчеркнул, что в массовом сознании по сию пору «единственное жилье священно и неприкосновенно... хотя это не совсем так».

Со своей стороны, Пац прокомментировал ситуацию, уточнив, что речь о неприкосновенности может идти, если это «единственное жилье в пределах социальной нормы». «Недопустимо жить в хоромах и не платить по долгам, прикрываясь неприкосновенностью единственного жилья, получая при этом черную зарплату», – убежден он.

Законопроект о возможности обращать взыскание на единственное жилье должника был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Его сразу же прокомментировал директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков. В своем микроблоге в Twitter он написал, что «предложенный законопроект при обращении взыскания и предусматривает гарантию на жильё, но в пределах установленных нормативов».

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