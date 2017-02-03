Медведев поручил уже в этом году принять закон, который позволит правительству преобразовать «Почту России» из ФГУПа в акционерное общество. Это, в свою очередь, позволит запустить процесс приватизации одного из крупнейших предприятий страны.

Понятно, что приватизация почты — процесс сложный и требующий особого подхода. Непонятно, скорее, почему через 25 лет после начала рыночных реформ значительная часть государственной собственности оформлена в виде ФГУПов, ГУПов и МУПов? Что мешает регистрировать предприятия в качестве обычных акционерных обществ, кроме, естественно, нежелания вести все дела открыто и на общих основаниях?

Но пока отказаться от унитарных предприятий не удается, проходится для продажи каждого затевать сложную процедуру преобразования юрлица.