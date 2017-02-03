Главная новость начала февраля — конфликт с Белоруссией. Сложно даже сказать, с чего он начался, но сейчас борьба между Москвой и Минском идет по всем возможным направлениям, а это очень серьезно, учитывая близость двух стран.

Из-за чего начался конфликт, до конца непонятно. Обычно принято истоки таких событий искать в цене на нефть и газ. Действительно, в январе стало известно, что Россия собирается сократить поставки нефти в Белоруссию с 4,5 до 4 млн т в первом квартале после того, как сторонам не удалось до конца прошлого года найти решение газового спора — в Москве считают, что Минск должен за газ более $400 млн.

Формально же спор начался из-за виз. Вернее, из-за решения белорусских властей отменить визы для граждан нескольких десятков государств, которые прибывают в страну через аэропорт Минска не более, чем на 5 дней. Облегченный режим въезда был введен в том числе для граждан ЕС и США. В принципе, это стандартный ход для привлечения туристов, и в Москве вряд ли на него обратили бы внимание, если бы не одно «но»: между Россией и Белоруссией вообще нет границы. Этим долго пользовались, например, те, кому был запрещен выезд из России (например, из-за наличия долгов о которых известно ФССП), а также политические беженцы (именно через Белоруссию из страны уехал Петр Павленский).

КПП на границе Белоруссии и Польши.

После этого Федеральная служба безопасности России объявила о создании на границе с Белоруссией пограничной зоны. Это означает, что для прохождения ее все-таки придется предъявлять документы российским пограничникам. Как заверили в ФСБ, это касается только граждан третьих стран, а не обладателей российских и белорусских паспортов, но очевидно, что для прохождения контроля документы придется предъявлять всем.

В ответ на это Минск принял целый ряд мер. Для начала Александр Лукашенко собрал журналистов и рассказал им о том, что Россия нарушает договоры о союзном государстве. «Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ», — сказал Лукашенко. Белоруссия, заверил президент, «ни одного договора не нарушила». Россия же, по его словам, «пинает их в хвост и в гриву».

В принципе слова о том, что «Белоруссия всегда стоит за Союзное государство, но если Россия так себя ведет, то может уйти на Запад» все уже привыкли слушать, но на этот раз Минск предпринял несколько действительно интересных шагов.

Президент Белоруссии потребовал возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта «за нанесение ущерба государству». Причина достаточно очевидная: в конце января Россельхознадзор ограничил поставки говядины с двух белорусских предприятий, так как их заподозрили во ввозе в Россию украинского мяса под видом белорусского.

Также Лукашенко заявил, что Белоруссия подала в суд на Россию из-за срыва договоренностей по поставкам нефти. «Сначала договорились о поставках 24 млн т в год. Потом сократили до 18 млн т, потом до 16 млн т, а сейчас говорят о 12 млн т», — сказал Лукашенко. «Мы не смогли договориться по газу, а они сократили по нефти. Мы обратились в суд, судебное разбирательство будет», — заявил он.

Белорусский нефтеперерабатывающий завод.

В очередной раз появились слухи о том, что Белоруссия может покинуть интеграционные проекты на постсоветском пространстве. Лукашенко эту информацию опроверг, но «осадок остался». «Что касается выхода из ЕврАзЭС и Таможенного союза, то это полный вымысел. Мы были инициаторами всех этих интеграционных проектов. Я помню, как начиналось ЕврАзЭС — на кухне у Путина. Мы сидели втроем — я, Путин и Кучма. И мы начали работать, там же писали все это на коленях, диктовали Путину, молодому тогда еще президенту. Почему мы пошли в Таможенный союз? Потому что рассчитывали, что он будет создан на условиях равноправия. Если условия не равные, то для чего туда идти?

Но мы постоянно страдаем из-за того, что условия неравны. Из-за этого мы уже потеряли $15 млрд. В России признают эти цифры. И даже дали нам сейчас кредит в $5 млрд. Изъяли у нас наши же деньги и вернули нам треть от них под сумасшедшие проценты», — сказал Лукашенко.

В России на выпады Лукашенко пока не ответили. Только пресс-служба Россельхознадзора отметила, что в ведомстве «совершенно спокойно относятся к заявлениям главы Белоруссии и не видят причин бояться, потому что Россельхознадзор осуществляет свою деятельность в рамках правил международной торговли».

В целом стоит ожидать, что Москва и Минск в какой-то момент все-таки договорятся о поставках нефти и газа — вот только пограничный контроль теперь может сохраниться надолго.