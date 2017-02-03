Часть 4. Министерство экономического развития РФ

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Минэкономики стало, безусловно, рекордсменом по привлечению внимания СМИ в 2016 году, благодаря конфликту вокруг бывшего министра Алексея Улюкаева, арестованного в ноябре по подозрению в получении взятки. Но это тот редкий случай, когда отрицательный пиар никак не идет в плюс, а остается негативом в своем худшем проявлении. Даже если окажется, что в портфеле были личные средства бывшего министра, которые он в тот день захватил с собой, чтобы показать друзьям, репутации г-на Улюкаева это уже не поможет. Ей ничего не поможет. При этом я сомневаюсь, что население великой страны представляет себе, в чем заключается функционал Минэкономразвития и чем занимается его глава. А ведь первым главой министерства был Егор Гайдар (тогда оно называлось Министерство экономики и финансов). Это должно объяснить тот факт, что Минэкономразвития не может обойтись без щедро оплаченной помощи со стороны Института экономического развития им. Е.Гайдара. 26 апреля 2016 года Минэк заплатил институту 57,5 млн. руб за "Оказание услуг по экспертной поддержке Минэкономразвития России при реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»

№ Должность Ф.И.О. 2015* 2016* 1 Министр Орешкин Максим Станиславович 5164

(перепечаток 3162) 8741

(перепечаток 5083) +69% 2 Статс-секретарь – зам. Министра Фомичев Олег Владиславович 2543

(перепечаток 1344) 6142

(перепечаток 3544) +141% 3 Заместитель Министра Елин Евгений Иванович 830

(перепечаток 463) 3668

(перепечаток 2063) + 341% 4 Заместитель Министра Цыбульский Александр Витальевич 1709

(перепечаток 938) 2634

(перепечаток 1512) + 54% 5 Заместитель Министра Пристансков Дмитрий Владимирович вступил в должность 22.04.16 1931

(перепечаток 1132) 6 Заместитель Министра Подгузов Николай Радиевич 2024

(перепечаток 1235) 1705

(перепечаток 1027) -16% 7 Заместитель Министра Воскресенский Станислав Сергеевич 640

(перепечаток 342) 1667

(перепечаток 973) +160% 8 Заместитель Министра Шипов Савва Витальевич Вступил в должность 06.16 731

(перепечаток 381) 9 Заместитель Министра Абрамченко Виктория Валериевна 130

(перепечаток 63) 674

(перепечаток 369) +418% 10 Заместитель Министра Назаров Сергей Макарович 138

(перепечаток 80) 459

(перепечаток 309) +232% 11 Заместитель Министра Рева Игорь Александрович 29

(перепечаток 15) 213

(перепечаток 105) +634% 12 Заместитель Министра Груздев Алексей Владимирович вступил в должность 17.10.16 129

(перепечаток 60)

*Источник: "Медиалогия"

Минэкономразвития - самое "густонаселенное" министерство в нашем обзоре. У министра аж 11 заместителей. И сегодня его возглавляет самый молодой министр российского правительства - 34-летний Максим Орешкин.

Судя по статистике, замминистра Максим Орешкин не случайно занял место министра. Медиа-рейтинг Орешкина в 2015 году (когда он служил замом Антона Силуанова в Минфине) был выше, чем у любого из заместителей Улюкаева. Естественно, рейтинг рванул вверх после перевода из Минфина и повышения: только в декабре 2016 министр экономразвития получил более 3500 тысяч публикаций и упоминаний. Назначение Орешкина было неожиданным, но, судя по рейтингу в СМИ, оправданным. Заместитель Евгений Елин, назначенный исполняющим обязанности министра после задержания Улюкаева, был по-любому переходной персоной, если судить по его присутствию в российских СМИ. Естественно, что Евгений Елин сильно прибавил по сравнению с 2015 годом, но это всего лишь результат временного исполнения обязанностей министра экономического развития.

Статс-секретарь Олег Фомичев во второй половине 2016 г. тоже увеличил пиар-обороты. Особенно широко разошлись по СМИ комментарии Фомичева относительно акцизов на спиртное. Алкогольная тема заняла большое место в публичной деятельности статс-секретаря Минэкономразвития: возврат алкоголя на заправки, дистанционная торговля алкоголем и так далее. На этом информационном фоне немного потерялись заявления Олега Фомичева про инновации - даже главным федеральным СМИ тема вина и водки оказалась ближе. Другая уважаемая народом и журналистами тема - футбол - стала основой для медиа-роста заместителя министра Александра Цыбульского. Он вошел в наблюдательный совет оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. На этом фоне почти никому не был интересен знак отличия "За заслуги перед Липецкой областью", который г-н Цыбульский получил в 2016 году, но вряд ли заместитель министра переживал по этому поводу. Можно предположить, что ближайшие два года фамилия Цыбульского будет чаще мелькать в СМИ, особенно если Россию всерьез попытаются лишить права проводить чемпионат в связи с допинговыми скандалами.

Назначенный в апреле 2016 года руководителем "Росимущества" (в статусе заместителя министра) Дмитрий Пристансков сразу пустился с места в карьер: его место работы вызывает живейший интерес журналистов. Чего не скажешь о пенсионных накоплениях, ЖКХ и тарифах на транспортировку газа, которые по долгу службы комментировал Николай Подгузов, единственный заместитель министра экономического развития, который потерял публикации в прошлом году. На мой взгляд, это несправедливо: пенсии и тарифы на ЖКХ волнуют народ куда больше, чем государственное имущество, но многие СМИ считают по-другому.