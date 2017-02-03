В ходе весенней сессии Госдума сосредоточится в первую очередь на проблемах некоммерческих организаций (НКО), пообещал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Это обещание он дал на встрече с представителями некоммерческих организаций в Волгограде.

Как пишет газета «Коммерсантъ», Володин заявил, что с проблемами НКО депутаты разберутся «там, где нужно разобраться». Где именно, по его мнению, находятся самые острые проблемы в этой области, он не пояснил, но подчеркнул, что реализация услуг НКО будет находиться под контролем государства.

Речь при этом шла о законодательной поддержке развития социально-ориентированных НКО, отмечает издание. Глава нижней палаты российского парламента заверил представителей НКО, что для решения этих вопросов депутаты готовы вносить коррективы в законодательство.

Володин обратил особе внимание участников встречи на необходимость контроля со стороны государства в «сфере предоставления услуг социальной направленности», независимо от того, оказывает их бюджетное учреждение или НКО. «Будут и те, кто пришел просто заработать, и именно в этой области необходим государственный контроль», – считает он.

Закон о поддержке социально ориентированных НКО, получивших статус исполнителей общественно полезных услуг, вступил в силу с 1 января 2017 года. НКО получает этот статус, если на протяжении года и более оказывает общественно полезные услуги должного качества. Например, занимается социальным обслуживанием на дому, реабилитацией и социальной адаптацией лиц с ограниченными возможностями, устройством в семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Такие НКО имеют право на приоритетное получение поддержки со стороны органов власти в течение не менее, чем двух лет.

Напомним, о статусах НКО заговорили после того, как в 2012 году был принят закон «об иностранных агентах». К ним относили НКО, получающие финансирование из-за рубежа и занимающиеся политической деятельностью. Эти НКО обязывали регистрироваться и сообщать пользователям о своем статусе, кроме того, они должны были вести строгую отчетность.

Поводом для горячих дискуссий стало определение политической деятельности, которое оказалось очень широким и расплывчатым, а после попыток его конкретизировать стало, фактически, еще шире. Лишь весной 2016 года Госдума приняла закон, который вывел из категории НКО, занимающихся политической деятельностью, благотворительные организации и им подобные социально полезные объединения.

Надпись "Иностранный агент" на стене здания / Василий Шапошников/Коммерсантъ

Предсказать, что ждет теперь российские некоммерческие организации в связи с намерением Вячеслава Володина разобраться с их проблемами, в значительной степени реально. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Павел Чиков, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, кандидат юридических наук, председатель организации «Агора».

«Не думаю, что тут есть много о чем говорить, потому что некоммерческие организации в том смысле, который вкладывался в эти слова, когда они создавались с начала 1990-х годов, больше не существуют. В середине 1990-х был принят закон о некоммерческих организациях (Федеральный закон «О некоммерческих организациях» N 7-ФЗ был принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года и утвержден президентом 12 января 1996 года – прим.ред.), и шло бурное их развитие в различных направлениях, создавались сотни тысяч некоммерческих организаций. Но в НКО в тогдашнем смысле сейчас перестали существовать.

То есть своими действиями на протяжении последних десяти и даже больше лет федеральные власти фактически изменили качество, содержание, дух, смысл некоммерческой деятельности. Плюс в последние годы резко сократилась численность НКО – сократилась на 25-30 %. Это подтверждает и Росстат, и Министерство юстиции – то есть, это официальные данные. Так что это – первое и самое важное наблюдение: произошло существенное изменение количественной и качественной характеристики некоммерческого сектора, и некоторые его виды и направления фактически перестали существовать.

Это, прежде всего, все, если брать в широком смысле слова, правозащитные независимые некоммерческие организации. То есть, те организации, которые традиционно все время с момента развала Советского Союза были основными спикерами от имени российского некоммерческого сектора. Эти организации, хотя их и было меньшинство, всегда задавали тон, определяли повестку, формировали общественное мнение, влияли на него. Вот эти организации фактически и перестали существовать благодаря усилиям властей.

Итак, для того, чтобы ответить на вопрос о том, чего можно ожидать, нужно понимать, что произошло и происходит с российским некоммерческим сектором. Власти к этому долго шли и могут теперь праздновать (и, очевидно, празднуют) успех и победу этой своей политики. И нет никаких сомнений, что в этой части они не собираются ничего менять. А второе, что важно понимать для ответа на этот вопрос, – это что именно Вячеслав Викторович Володин понимает под некоммерческим сектором.

В принципе, это тоже довольно ясно: Вячеслав Володин в Администрации президента курировал как раз гражданское общество, общественные объединения, взаимодействовал, в том числе, с Советом по правам человека при президенте России, проводил встречи с его членами (в том числе и я на них присутствовал). И его понимание этого вопроса, насколько я могу судить, примерно укладывается в суть, смысл, форму и характер деятельности Общероссийского народного фронта.

То есть Общероссийский народный фронт – это такая эталонная в его глазах некоммерческая организация, эталонное общественное объединение. Это объединение поддерживает власть, крайне лояльно к ней и служит для нее неким людским ресурсом; иногда умеренно и в очень узких моментах ее даже критикует; финансируется строго из государственных и прогосударственных источников. Словом, такое ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов – орган, руководивший деятельностью всех профсоюзов в СССР – прим.ред.) или ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи – молодежная организация Коммунистической партии СССР – прим.ред.). Или что-то вроде таких организаций советского розлива.

ВЛКСМ. Стройотряды на строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Собственно, это его, Володина, концепция о продвижении и поддержке, о разделении некоммерческих организаций на политические и социально-ориентированные. И это такой классический подход "разделяй и властвуй": социально-ориентированные организации всячески поддерживаются и пропагандируются, причем зачастую - демонстративно в противовес так называемым политическим организациям, которые, на самом деле, являются никаким не политическими, а просто независимыми от власти и критикующими ее политику. То есть политическими они признаны просто потому, что не поддерживают государственную политику.

Вот и все. И анализ того, что происходит с некоммерческим сектором в России, плюс понимание того, каким он должен быть, по мнению Вячеслава Володина, дает прямой ответ на то, чего следует ожидать в дальнейшем», – сказал Павел Чиков.