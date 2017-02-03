Правительство утвердило прогнозный план приватизации на 2017-2019 годы. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. «Приняли», — сказал он журналистам. Подробностей он не сообщил, но, по данным источников «Прайм» в правительстве, в ходе заседания в четверг был рассмотрен вопрос приватизации крупных активов, в том числе РЖД, ВТБ и «Почты России».

«РЖД, там определенные акции, они разные. Разговор шел о ВТБ. Потом по "Почте России", но для этого надо соответствующий закон», — сказал один из собеседников агентства. «Дополнительного заседания правительства не будет, просто работа, обсуждения никогда не заканчиваются, они продолжатся», — уточнил другой и добавил, что по крупным активам всегда есть некая перспектива. «Естественно, остаются вопросы в отношении привилегированных акций РЖД, в отношении ряда других компаний. Надо продолжать работу над преобразованием "Почты России". Дискуссия всегда будет продолжаться, в том числе по крупным активам», — сказал он.

Ранее 2 февраля премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства, заявил, что так называемая «малая» приватизация, то есть продажа небольших государственных активов, должна принести в федеральный бюджет около 17 млрд рублей за три года. В эту сумму не входят поступления от реализации акций крупнейших компаний страны.

По словам главы правительства в рамках «малой» приватизации планируется продать частным инвесторам около 500 акционерных обществ, примерно 300 ФГУПов, а также доли в ООО. Также предполагается продажа более тысячи других объектов государственного имущества.

Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов обещал, что проект постановления правительства по приватизации будет готов в течение первого квартала текущего года.

Экипаж судов "СовомКФлот групп" / sovcomflot.ru

Напомним, программа «большой» приватизации была утверждена еще в 2016 году. В нее входят продажа акций ВТБ (10,9%), «Совкомфлота» (25% минус одна акция) и Новороссийского морского торгового порта (НМТП) (20%). В трехлетний план приватизации также включен дополнительный пакет 8% акций «Алросы». Проект трехлетнего бюджета предусматривает поступление средств от приватизации в 2017 году в сумме 138,2 миллиарда рублей, в 2018 году — 13,6 миллиарда рублей, в 2019 году — 13,9 миллиарда рублей.

Глава «Транснефти» Николай Токарев сообщил журналистам, что уже есть три-четыре компании, которые заинтересованы в покупке пакетов акций НМПТ, которые принадлежат Росимущество и собственно «Транснефти». «Пока вопрос в рассмотрении, желающих приобрести пакет уже несколько в разных вариациях. И наш пакет — либо его объединяют с пакетом Росимущества, либо порознь, — сказал Токарев. — Есть три-четыре заинтересованные компании». При этом он затруднился ответить на вопрос, удастся ли осуществить приватизацию весной.

Работница предприятия "Алроса". /alrosa.ru

В октябре 2016 года, напомним, РБК писал, что в план приватизации войдут 8% «Алросы», 35% ВТБ и 25% РЖД в течение следующих трех лет. Кроме того, до 2019 года планировалось приватизировать 509 акционерных обществ, 316 федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП), доли государства в 11 обществах с ограниченной ответственностью, а также 1049 объектов иного имущества госказны.

10,9% акций «Алросы» уже были проданы в 2016 году за 52,2 млрд рублей. Также в конце прошлом года были проданы 19,5% акций «Роснефти» и 50,08% акций «Башнефти», поступления в бюджет от этих двух сделок превысили триллион рублей.