Экипировкой олимпийской сборной России вместо Bosco займется дизайнер футболок «Не смешите мои Искандеры». Об этом журналистам заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Срок контракта с группой Bosco Михаила Куснировича, которая в 2002 года одевала российских олимпийцев, истек в январе 2017 года, и его решили не продлевать. Вместо Bosco Sport формой для олимпийцев теперь займется ZA Sport.

Компания ZA Sport создана Анастасией Задориной. Она является гражданкой России, хотя, по сведениям СМИ, родилась в Германии и жила там до 14 лет. Задорина окончила МГИМО по специальности «Международные отношения», но еще в вузе увлеклась модой; затем отучилась на курсах Александра Васильева, историка моды, и занялась разработкой дизайна одежды. В апреле 2016 года журнал Forbes писал, что отцом Задориной является глава Службы обеспечения деятельности ФСБ России и президент спортклуба «Динамо» Михаил Шекин.

Акция обмена патриотических футболок в центре Москвы АГН "Москва"

На сайте ZA Sport среди клиентов перечислены «Транснефть», «Норильский никель», «Росатом», аэропорт «Внуково», сборные России по волейболу и пляжному волейболу, волейбольные клубы «Динамо» (Москва), «Уфимочка», «Локомотив», «Факел», «Ярославич» и некоторые другие. Однако широко имя Анастасии Задориной стало известно после того, как в 2014 году перед цирком на Цветном бульваре она организовала акцию по обмену предметов импортной одежды на ее футболки с надписями «Тополь санкций не боится», «Санкции? Не смешите мои «Искандеры»». Эту акцию рекламировали по всей Москве.

По данным радиостанции Business FM, Задорина владеет рестораном «Латинский квартал» и является fashion-редактором журнала Super Mama. Кроме того, на сайте Института проблем безопасности СНГ Задорина указана как заместитель директора этой организации и постоянный автор статей журнала «Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право». Однако комментария журналистам радиостанции получить у нее не удалось – Задорина сослалась на занятость.

Информационному агентству РБК все же удалось связаться с создателем ZA Sport, и Задорина рассказала, что ее компания будет одевать олимпийцев в ближайшие восемь лет. Она добавила, что контракт, определяющий все условия сотрудничества, будет подписан в течение недели.

Между тем глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович заявил, что тендера по экипировке олимпийской сборной России просто не было. В интервью специальному корреспонденту газеты «Коммерсантъ» Андрею Колесникову он заявил: «Я слишком хорошо знаю, что такое тендер. Это четкая и транспарентная процедура. И никак она не соответствует тому, что было объявлено Олимпийским комитетом России как тендер».

«Самого тендера не было точно. Было предложение подать заявку. Как ее обсуждали, кто еще был участником, кроме нас, какими были критерии, остается тайной, во всяком случае для нас», – добавил он. Куснирович уточнил, что заявку группа Bosco все же подала, и в срок, но реакции не получила. Кроме того, сказал он, в Bosco сочли чрезмерными претензии ОКР к ним по спонсорству – 650 миллионов рублей в год на спорт. По его мнению, эти затраты не окупаются.

Михаил Куснирович во время презентации и запуска продаж нового Олимпийского продукта в Главном Олимпийском магазине в ГУМе, 2013 Василий Шапошников/Коммерсантъ

Что касается компании ZA Sport, то, по словам Куснировича, он только теперь попытался что-то о ней узнать. И выяснил, что единственная объявленная точка продаж продукции этого дизайнера находится в принадлежащем Bosco магазине «Весна», а там от ZA Sport – «три артикула, семь единиц товара».

В социальных сетях информацию о смене экипировщика сборной на не известного им ранее восприняли критически. «Какое интересное импортозамещение», «Очередное талантливое дитя, добившееся самостоятельного успеха?» «Курсы Васильева!)))», «Очередное чиновничье дарование, которая, естественно, добилась всего сама, и начинала с ноля», «Посмотрел в инстаграмме. 600 подписчиков и заурядные работы. Или будут делать бренд почти с нуля, или обк***тся», – в основном таким образом реагируют пользователи Facebook.

Дают они и более развернутые комментарии.

«Когда Миша Куснирович топил за Путина в 2012 году, он, наверное, думал, что теперь надолго будет обеспечен благодарным президентом госконтрактами. А нет, Миша, и тебя кинули, ради новой дрессированной мартышки, которая показывает более лучший патриотизм», – саркастически высказывается Егор Лынов, инженер-программист в ОАО «КБХА» в Воронеже.

«Быстрее! Выше! Сильнее! Главное – участие в тендере. А папа-генерал ФСБ обеспечит победу. В 2014 году она организовала перед цирком на Цветном бульваре акцию по обмену предметов импортной одежды на ее футболки с надписями «В гробу я видел ваши санкции», «Тополь санкций не боится», «Санкции? Не смешите мои Искандеры». А сегодня – получила госконтракт на пошив одежды для олимпийцев. Правда, непонятно, зачем им одежда, если на Олимпиаду их не пускают», – пишет, например, пользователь Антон Литвин, проживающий в настоящее время в Праге.

«Прямо таки американская мечта. Есть только одно "но". Девушка Анастасия дочь фсбэшного друга Путина. Ну и как положено российской патриотке, она родилась и выросла в Германии», – язвительно замечает пиар-специалист, политтехнолог Алексей Пономарев.

«Да ни для чего эта форма, нас ни на какие игры не пускают. А те, кто едут всё-таки, не под флагом России. И таких уже довольно много», – подчеркивает Юлия Смирнова, сотрудник частной проектировочной формы. «Главное, что деньги на нее выделяют, а все остальное совсем неважно», – откликается Пономарев. «Хорошо быть завхозом ФСБ – там же все государственная тайна. Никто ни о чем не спросит. Надо – и все», – добавляет он.

Некоторые пользователи сомневаются в том, что новый экипировщик справится со своей задачей и высказывают недовольство разработанным Задориной дизайном.

«Новость дня! Было плохо, а станет еще хуже ((((и», – убеждена Анна Черных, куратор курс «Дизайн одежды» в BHSAD . «Ничего так, что у настоящих компаний, выпускающих спортивную форму, целые институты на это работают? Новые материалы, эргономика и т.д.Это есть у этой матрёшки?», – интересуется пользователь, взявший себе в качестве ника имя Роберта Марли (Боб Марли – ямайский музыкант и композитор, умер в 1981 году – прим. ред.).

«Надписи ок, но дизайн у этих футболок – говно. Странный выбор дизайнера. Лучше бы Рубчинскому заказали.)», – полагает пользователь Денис Кислов. «Российские олимпийцы против...», – утверждает пользователь Евгений Вонтов из Вологды и прилагает к сообщению выполненное в графическом редакторе изображение спортивной одежды с надписью «Не смешите мои анализы» на фоне стаканчика с желтой жидкостью.

«Надо альтернативную коллекцию выпустить. Не смешите наши пенсии. Нищий штрафов не боится. Дошли до собеса – дойдем и до могилы. Плохо слышу, можете повторить? Деды помирали. И тд.», – саркастически замечает пользователь Александр Горенский.

Кстати говоря, идея повсеместного использования одежды с надписями патриотического толка распространятся все шире. В Ярославле, например, молодежное движение «Сеть» предложило жителям города отказаться от одежды иностранных брендов, фактически, по примеру Задориной, предлагают заменить их на майки и толстовки с изображением российского герба или надписью «Крым наш».

«Заготовлено около 300 комплектов с патриотической символикой. Обменять можно практически любую вещь: майки, толстовки, бейсболки, на которых рекламируются иностранные бренды, изображены флаги иностранных государств или есть надписи, например, "USA California" или "I love New York"», – приводит слова Анастасия Тюковой, одного из организаторов акции, сайт газеты «Русский курьер».

По мнению авторов идеи, одежда с изображением госсимволики и упоминанием о воссоединении Крыма с Россией «полностью отражает достижения и дух страны».