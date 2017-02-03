Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
5 февраля 2017, воскресенье, 07:20
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Мороз крепчает – трубы ветшают. Зимние проблемы жильцов «деревяшек»
Инфраструктура. Ямал. Главное за неделю
На одной из вершин Восточных Саян предлагают установить бронзовую скульптуру в память об иркутской альпинистке Екатерине Ивановой
В иркутской «Молчановке» 28 января объявили Днём немецкого языка
Бонивур: Город несбывшихся надежд
Трагедия в Ялуторовском районе: двое детей погибли при пожаре
На выставке «Двое» в Тюмени показали картины с Распутиным и Иваном Грозным
ТОП-3: арест ректора, морозный февраль, воровство воды
В выходные морозы обойдут Тюмень стороной
Тюменка только освободилась из колонии и снова взялась за нож
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
03 февраля 2017, 14:23
Олимпийские игры
Ольга Зайцева

Олимпийцы и несмешливые «Искандеры»

Анастасия Задорина, владелица компании ZA Sport, во время акции "Модный ответ - санкциям нет!"
Анастасия Задорина, владелица компании ZA Sport, во время акции "Модный ответ - санкциям нет!"
АГН "Москва"

Экипировкой олимпийской сборной России вместо Bosco займется дизайнер футболок «Не смешите мои Искандеры». Об этом журналистам заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Срок контракта с группой Bosco Михаила Куснировича, которая в 2002 года одевала российских олимпийцев, истек в январе 2017 года, и его решили не продлевать. Вместо Bosco Sport формой для олимпийцев теперь займется ZA Sport.

Компания ZA Sport создана Анастасией Задориной. Она является гражданкой России, хотя, по сведениям СМИ, родилась в Германии и жила там до 14 лет. Задорина окончила МГИМО по специальности «Международные отношения», но еще в вузе увлеклась модой; затем отучилась на курсах Александра Васильева, историка моды, и занялась разработкой дизайна одежды. В апреле 2016 года журнал Forbes писал, что отцом Задориной является глава Службы обеспечения деятельности ФСБ России и президент спортклуба «Динамо» Михаил Шекин.

 
Акция обмена патриотических футболок в центре Москвы
АГН "Москва"

На сайте ZA Sport среди клиентов перечислены «Транснефть», «Норильский никель», «Росатом», аэропорт «Внуково», сборные России по волейболу и пляжному волейболу, волейбольные клубы «Динамо» (Москва), «Уфимочка», «Локомотив», «Факел», «Ярославич» и некоторые другие. Однако широко имя Анастасии Задориной стало известно после того, как в 2014 году перед цирком на Цветном бульваре она организовала акцию по обмену предметов импортной одежды на ее футболки с надписями «Тополь санкций не боится», «Санкции? Не смешите мои «Искандеры»». Эту акцию рекламировали по всей Москве.

По данным радиостанции Business FM, Задорина владеет рестораном «Латинский квартал» и  является fashion-редактором журнала Super Mama. Кроме того, на сайте Института проблем безопасности СНГ Задорина указана как заместитель директора этой организации и постоянный автор статей журнала «Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право». Однако комментария журналистам радиостанции получить у нее не удалось – Задорина сослалась на занятость.

Информационному агентству РБК все же удалось связаться с создателем ZA Sport, и Задорина рассказала, что ее компания будет одевать олимпийцев в ближайшие восемь лет. Она добавила, что контракт, определяющий все условия сотрудничества, будет подписан в течение недели.

Между тем глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович заявил, что тендера по экипировке олимпийской сборной России просто не было. В интервью специальному корреспонденту газеты «Коммерсантъ» Андрею Колесникову он заявил: «Я слишком хорошо знаю, что такое тендер. Это четкая и транспарентная процедура. И никак она не соответствует тому, что было объявлено Олимпийским комитетом России как тендер».

«Самого тендера не было точно. Было предложение подать заявку. Как ее обсуждали, кто еще был участником, кроме нас, какими были критерии, остается тайной, во всяком случае для нас», – добавил он. Куснирович уточнил, что заявку группа Bosco все же подала, и в срок, но реакции не получила. Кроме того, сказал он, в Bosco сочли чрезмерными претензии ОКР к ним по спонсорству – 650 миллионов рублей в год на спорт. По его мнению, эти затраты не окупаются.

 
Михаил Куснирович во время презентации и запуска продаж нового Олимпийского продукта в Главном Олимпийском магазине в ГУМе, 2013
Василий Шапошников/Коммерсантъ

Что касается компании ZA Sport, то, по словам Куснировича, он только теперь попытался что-то о ней узнать. И выяснил, что единственная объявленная точка продаж продукции этого дизайнера находится в принадлежащем Bosco магазине «Весна», а там от ZA Sport – «три артикула, семь единиц товара».

В социальных сетях информацию о смене экипировщика сборной на не известного им ранее восприняли критически. «Какое интересное импортозамещение», «Очередное талантливое дитя, добившееся самостоятельного успеха?» «Курсы Васильева!)))», «Очередное чиновничье дарование, которая, естественно, добилась всего сама, и начинала с ноля», «Посмотрел в инстаграмме. 600 подписчиков и заурядные работы. Или будут делать бренд почти с нуля, или обк***тся», – в основном таким образом реагируют пользователи Facebook.

Дают они и более развернутые комментарии.

«Когда Миша Куснирович топил за Путина в 2012 году, он, наверное, думал, что теперь надолго будет обеспечен благодарным президентом госконтрактами. А нет, Миша, и тебя кинули, ради новой дрессированной мартышки, которая показывает более лучший патриотизм», – саркастически высказывается Егор Лынов, инженер-программист в ОАО «КБХА» в Воронеже.

«Быстрее! Выше! Сильнее! Главное – участие в тендере. А папа-генерал ФСБ обеспечит победу. В 2014 году она организовала перед цирком на Цветном бульваре акцию по обмену предметов импортной одежды на ее футболки с надписями «В гробу я видел ваши санкции», «Тополь санкций не боится», «Санкции? Не смешите мои Искандеры». А сегодня – получила госконтракт на пошив одежды для олимпийцев. Правда, непонятно, зачем им одежда, если на Олимпиаду их не пускают», – пишет, например, пользователь Антон Литвин, проживающий в настоящее время в Праге.

«Прямо таки американская мечта. Есть только одно "но". Девушка Анастасия дочь фсбэшного друга Путина. Ну и как положено российской патриотке, она родилась и выросла в Германии», – язвительно замечает пиар-специалист, политтехнолог Алексей Пономарев.

«Да ни для чего эта форма, нас ни на какие игры не пускают. А те, кто едут всё-таки, не под флагом России. И таких уже довольно много», – подчеркивает Юлия Смирнова, сотрудник частной проектировочной формы. «Главное, что деньги на нее выделяют, а все остальное совсем неважно», – откликается Пономарев. «Хорошо быть завхозом ФСБ – там же все государственная тайна. Никто ни о чем не спросит. Надо – и все», – добавляет он.

Некоторые пользователи сомневаются в том, что новый экипировщик справится со своей задачей и высказывают недовольство разработанным Задориной дизайном.

«Новость дня! Было плохо, а станет еще хуже ((((и», – убеждена Анна Черных, куратор курс «Дизайн одежды» в BHSAD . «Ничего так, что у настоящих компаний, выпускающих спортивную форму, целые институты на это работают? Новые материалы, эргономика и т.д.Это есть у этой матрёшки?», – интересуется пользователь, взявший себе в качестве ника имя Роберта Марли (Боб Марли – ямайский музыкант и композитор, умер в 1981 году – прим. ред.).

«Надписи ок, но дизайн у этих футболок – говно. Странный выбор дизайнера. Лучше бы Рубчинскому заказали.)», – полагает пользователь Денис Кислов. «Российские олимпийцы против...», – утверждает пользователь Евгений Вонтов из Вологды и прилагает к сообщению выполненное в графическом редакторе изображение спортивной одежды с надписью «Не смешите мои анализы» на фоне стаканчика с желтой жидкостью.

 
Спортивная форма компании ZA Sport
 

«Надо альтернативную коллекцию выпустить. Не смешите наши пенсии. Нищий штрафов не боится. Дошли до собеса – дойдем и до могилы. Плохо слышу, можете повторить? Деды помирали. И тд.», – саркастически  замечает пользователь Александр Горенский.

Кстати говоря, идея повсеместного использования одежды с надписями патриотического толка распространятся все шире. В Ярославле, например, молодежное движение «Сеть» предложило жителям города отказаться от одежды иностранных брендов, фактически, по примеру Задориной, предлагают заменить их на майки и толстовки с изображением российского герба или надписью «Крым наш».

«Заготовлено около 300 комплектов с патриотической символикой. Обменять можно практически любую вещь: майки, толстовки, бейсболки, на которых рекламируются иностранные бренды, изображены флаги иностранных государств или есть надписи, например, "USA California" или "I love New York"», – приводит слова Анастасия Тюковой, одного из организаторов акции, сайт газеты «Русский курьер».

По мнению авторов идеи, одежда с изображением госсимволики и упоминанием о воссоединении Крыма с Россией «полностью отражает достижения и дух страны».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Площадь Донауинзельплатц в Вене
22 чеченца задержаны в Вене по подозрению в терроризме
Курятина
Россия запретила поставки мяса птицы из стран ЕС
Олег Анащенко
В Луганске подорвали пресс-секретаря милиции ЛНР
Алексей Навальный
Навальный открыл предвыборный штаб в Петербурге
Георгий Тараторкин
Похороны актера Георгия Тараторкина пройдут 6 февраля
04.02 21:00 Россия отказала Украине в экстрадиции бывших бойцов «Беркута»
04.02 20:47 Spiegel поместил на обложку Трампа с головой статуи Свободы
04.02 20:27 Украина сообщила о попытке штурма своих позиций под Авдеевкой
04.02 20:16 Black Sabbath даст сегодня последний концерт
04.02 20:02 Почти четверть опрошенных американцев назвали Россию врагом

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Полад Бюльбюль-оглы
Полад Бюльбюль-оглы
4 февраля 1945 года родился Полад Бюльбюль-оглы, советский и азербайджанский певец, композитор, посол Азербайджана в России.
04.02 19:45 Минобороны высказалось по строительству парка на участке «Ночных волков»
04.02 19:27 В Лондоне тысячи людей провели акцию против визита Трампа
04.02 19:03 Навальный открыл предвыборный штаб в Петербурге
04.02 18:54 Аэропорт Челябинска эвакуировали из-за сообщения о бомбе
04.02 18:44 Трамп назвал смехотворным приостановку судом запрета на въезд в США
04.02 16:59 Надзорные ведомства разошлись в оценке фальсификата продуктов питания
04.02 16:43 Похороны актера Георгия Тараторкина пройдут 6 февраля
04.02 16:17 22 чеченца задержаны в Вене по подозрению в терроризме
04.02 16:05 Катарская авиакомпания начала регистрировать мусульман на рейсы в США
04.02 15:50 Прокуратура Чечни попросила возбудить дело против блогера из-за шутки про Коран
04.02 15:32 Сирийская оппозиция начала новый этап освобождения Ракки от ИГ
04.02 14:59 Жириновский решил участвовать в выборах президента
04.02 14:40 «Яблоко» объявило о старте предвыборной кампании
04.02 14:22 Москвича арестовали на пять суток за дебош в самолете в Кемерово
04.02 13:58 Жириновский переизбран председателем ЛДПР
04.02 13:57 Двух китайцев задержали в Петербурге после кражи бриллианта за 6 млн рублей
04.02 13:36 Российский лыжник выиграл золото в скиатлоне на этапе Кубка мира
04.02 13:25 Власти Крыма издадут газету на украинском языке
04.02 13:07 Жириновский применил к Лукашенко поговорку о ласковом теленке
04.02 12:56 Российские компании передали в Думу поправки в закон о видеосервисах
04.02 12:31 Большой театр покинула прима Мария Александрова
04.02 12:15 «Роскосмос» изучит возможность коммерческих пусков с Восточного
04.02 11:57 В Раде напомнили Порошенко об обещании закончить войну за две недели
04.02 11:32 Скончался актер Георгий Тараторкин
04.02 11:25 NYT сообщила о фиктивном отказе Трампа от своих активов
04.02 11:06 СК начал проверку госпитализации Кара-Мурзы-младшего
04.02 10:50 Россия запретила поставки мяса птицы из стран ЕС
04.02 10:41 В подрыве пресс-секретаря милиции ЛНР обвинили украинских диверсантов
04.02 10:30 Дочь Трампа помешала указу о сужении прав ЛГБТ
04.02 10:09 В Луганске подорвали пресс-секретаря милиции ЛНР
04.02 10:00 Станиславу Садальскому закрыли въезд на Украину
04.02 09:46 Трамп ночью созвонится с Порошенко
04.02 09:31 Россиянин подал иск к BuzzFeed из-за досье на Трампа
04.02 09:07 Действие миграционного указа Трампа приостановлено по всей стране
03.02 20:52 Тариф в системе «Платон» вырастет вдвое с 15 апреля
03.02 20:50 Украинские СМИ рассказали о приезде Вагнера на Украину в 2016 году
03.02 20:24 Эксперты Сбербанка предложили увеличить долг РФ до 150% ВВП
03.02 20:02 ЕС принял декларацию по приостановке потока беженцев в Европу
03.02 19:58 Порошенко предложили вернуть в Донбассе линию разграничения 2014 года
03.02 19:42 Российские Ту-22м3 нанесли удар по боевикам в районе Аль-Маядин
03.02 19:32 Вашингтон расширил санкции против Тегерана
03.02 19:13 Россия запретит ввоз говядины из Минской области
03.02 18:59 В Мраморное море вошел российский десантный корабль «Цезарь Куников»
03.02 18:55 В России появилась необычная туристическая вакансия
03.02 18:40 Порошенко обвинил Россию в обострении конфликта в Донбассе
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.