Топ новостей 3 февраля
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня президент Белоруссии обвинил Россию в «попрании» договора о границе и пообещал уголовное дело главе Россельхознадзора, Дональда Трамп опроверг снятие санкций с России, хакеры вскрыли переписку МОК с Маклареном, у Лувра произошло нападение со стрельбой.
Лукашенко допустил конфликт с Россией из-за пограничной зоны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обустройство Россией пограничной зоны в соседних с Белоруссией областях грозит конфликтом. Лукашенко отметил: «Насколько меня информировали, есть некая привязка к конкретным каким-то точкам, некая реперная точка выстроена. Встает вопрос — это что, Россия начала проводить демаркацию границы? Так это переговорный процесс. Это может вылиться в серьезный конфликт».
Лукашенко - это советский Трамп, только бедный, лысый и с усами— Сталингулаг (@StalinGulag) 3 февраля 2017 г.
Лукашенко поручил возбудить дело против главы Россельхознадзора
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. В ходе пресс-конференции Лукашенко заявил: «Что касается продуктов питания…Нам надо изучить вопрос и возбудить возбудить уголовное дело по Данкверту….за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое — все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта».
Лукашенко потребовал завести уголовное дело на главу Россельхознадзораhttps://t.co/d6h3mLX7bO pic.twitter.com/o0zHvXQl9N— Лентач (@oldLentach) 3 февраля 2017 г.
Лукашенко поручил завести дело на главу Россельхознадзора.— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 3 февраля 2017 г.
И так будет с каждым, кому не нравятся белорусские авокадо и лобстеры.
Трамп опроверг смягчение антироссийских санкций
Президент США Дональд Трамп заявил, что не принимал решение о смягчении санкций, введенных в отношении России: «Я ничего не смягчал».
В ответ на смягчение санкций со стороны США, РФ планирует давить сыры более легкими моделями бульдозеров.— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 2 февраля 2017 г.
ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне
Российский Центробанк сохранил на прежнем уровне ключевую ставку. Такое решение принял Совет директоров ЦБ на первом в этом году заседании по данному вопросу. Показатель остался на уровне 10% годовых.
Обвинение попросило для Навального пять лет условно
Сторона обвинения запросила для оппозиционера Алексея Навального, фигуранта дела о хищении продукции «Кировлеса», пять лет лишения свободы условно. Кроме того, прокурор просит наложить на Навального штраф в размере 500 тысяч рублей.
Российская Фемида справедлива. За несовершённое преступление и срок условный.— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 3 февраля 2017 г.
Смотрю прямую трансляцию суда над @navalny. pic.twitter.com/E5m2GD2DYf— Wylsacom (@wylsacom) 3 февраля 2017 г.
Хакеры раскрыли переписку МОК с Маклареном о российских официальных лицах
Хакерская группировка Fancy Bears предоставила письмо Международного олимпийского комитета (МОК) с запросом к юристу Ричарду Макларену, подготовившему доклад по допингу в спорте, прежде всего российском. В письме от 19 декабря 2016 года содержится просьба предоставить доказательства вины российских официальных лиц в допинговом заговоре. В ответ МОК направил Макларену таблицу с информацией об упомянутых в его докладе россиянах, а также уточняющими вопросами о степени их вины.
Рассматриваются два основных слогана, которые будут на новой форме наших олимпийцев: "Не смешите наш мельдоний" и "Допинг санкций не боится— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 3 февраля 2017 г.
В полиции Парижа рассказали подробности инцидента у Лувра
Глава полиции Парижа Мишель Кадо рассказал подробности инцидента, из-за которого сотрудники правоохранительных органов перекрыли территорию Лувра. По словам Кадо, на одном из входов в Лувр со стороны арки на площади Каррузель на патрульного военнослужащего напал мужчина, вооруженный мачете. Он выкрикивал «Аллах акбар!».
ОБСЕ подтвердила введение украинских танков в Авдеевку
Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировали присутствие танков Вооруженных сил Украины в городе Авдеевка Донецкой области, сообщает глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан.
СМИ рассказали о законной схеме отмывания денег
В России появилась схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом, сообщают СМИ со ссылкой на участников банковского рынка. По словам источников, ключевым звеном в цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП), поскольку легализация средств проходит именно через нее.
Шувалов привел Саранск в пример другим российским городам
Первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов выступил в Кемерове на стратегической сессии «Пять шагов благоустройства: Как повысить качество среды моногородов». Шувалов отметил, что благоустройство – свежая тема, однако уже стала главной для городов: «Пример Саранска: небольшой город, но не выглядит провинциальным. (...) Озеленен и благоустроен в европейских традициях».
Шувалов призвал российские города равняться на Саранскhttps://t.co/RKn8UUlpD2 pic.twitter.com/rb9BRPUVfb— Лентач (@oldLentach) 3 февраля 2017 г.