Топ новостей 3 февраля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня президент Белоруссии обвинил Россию в «попрании» договора о границе и пообещал уголовное дело главе Россельхознадзора, Дональда Трамп опроверг снятие санкций с России, хакеры вскрыли переписку МОК с Маклареном, у Лувра произошло нападение со стрельбой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обустройство Россией пограничной зоны в соседних с Белоруссией областях грозит конфликтом. Лукашенко отметил: «Насколько меня информировали, есть некая привязка к конкретным каким-то точкам, некая реперная точка выстроена. Встает вопрос — это что, Россия начала проводить демаркацию границы? Так это переговорный процесс. Это может вылиться в серьезный конфликт».

Лукашенко - это советский Трамп, только бедный, лысый и с усами — Сталингулаг (@StalinGulag) 3 февраля 2017 г.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. В ходе пресс-конференции Лукашенко заявил: «Что касается продуктов питания…Нам надо изучить вопрос и возбудить возбудить уголовное дело по Данкверту….за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое — все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта».

Лукашенко поручил завести дело на главу Россельхознадзора.

И так будет с каждым, кому не нравятся белорусские авокадо и лобстеры. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 3 февраля 2017 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не принимал решение о смягчении санкций, введенных в отношении России: «Я ничего не смягчал».

В ответ на смягчение санкций со стороны США, РФ планирует давить сыры более легкими моделями бульдозеров. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 2 февраля 2017 г.

Здание Банка России.

Российский Центробанк сохранил на прежнем уровне ключевую ставку. Такое решение принял Совет директоров ЦБ на первом в этом году заседании по данному вопросу. Показатель остался на уровне 10% годовых.

Сторона обвинения запросила для оппозиционера Алексея Навального, фигуранта дела о хищении продукции «Кировлеса», пять лет лишения свободы условно. Кроме того, прокурор просит наложить на Навального штраф в размере 500 тысяч рублей.

Российская Фемида справедлива. За несовершённое преступление и срок условный. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 3 февраля 2017 г.

Хакерская группировка Fancy Bears предоставила письмо Международного олимпийского комитета (МОК) с запросом к юристу Ричарду Макларену, подготовившему доклад по допингу в спорте, прежде всего российском. В письме от 19 декабря 2016 года содержится просьба предоставить доказательства вины российских официальных лиц в допинговом заговоре. В ответ МОК направил Макларену таблицу с информацией об упомянутых в его докладе россиянах, а также уточняющими вопросами о степени их вины.

Рассматриваются два основных слогана, которые будут на новой форме наших олимпийцев: "Не смешите наш мельдоний" и "Допинг санкций не боится — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 3 февраля 2017 г.

Глава полиции Парижа Мишель Кадо рассказал подробности инцидента, из-за которого сотрудники правоохранительных органов перекрыли территорию Лувра. По словам Кадо, на одном из входов в Лувр со стороны арки на площади Каррузель на патрульного военнослужащего напал мужчина, вооруженный мачете. Он выкрикивал «Аллах акбар!».

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировали присутствие танков Вооруженных сил Украины в городе Авдеевка Донецкой области, сообщает глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан.

В России появилась схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом, сообщают СМИ со ссылкой на участников банковского рынка. По словам источников, ключевым звеном в цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП), поскольку легализация средств проходит именно через нее.

Первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов выступил в Кемерове на стратегической сессии «Пять шагов благоустройства: Как повысить качество среды моногородов». Шувалов отметил, что благоустройство – свежая тема, однако уже стала главной для городов: «Пример Саранска: небольшой город, но не выглядит провинциальным. (...) Озеленен и благоустроен в европейских традициях».