Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
5 февраля 2017, воскресенье, 07:20
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Мороз крепчает – трубы ветшают. Зимние проблемы жильцов «деревяшек»
Инфраструктура. Ямал. Главное за неделю
На одной из вершин Восточных Саян предлагают установить бронзовую скульптуру в память об иркутской альпинистке Екатерине Ивановой
В иркутской «Молчановке» 28 января объявили Днём немецкого языка
Бонивур: Город несбывшихся надежд
Трагедия в Ялуторовском районе: двое детей погибли при пожаре
На выставке «Двое» в Тюмени показали картины с Распутиным и Иваном Грозным
ТОП-3: арест ректора, морозный февраль, воровство воды
В выходные морозы обойдут Тюмень стороной
Тюменка только освободилась из колонии и снова взялась за нож
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
03 февраля 2017, 18:00

Топ новостей 3 февраля

Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко.
kremlin.ru

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня президент Белоруссии обвинил Россию в «попрании» договора о границе и пообещал уголовное дело главе Россельхознадзора, Дональда Трамп опроверг снятие санкций с России, хакеры вскрыли переписку МОК с Маклареном, у Лувра произошло нападение со стрельбой.

Лукашенко допустил конфликт с Россией из-за пограничной зоны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обустройство Россией пограничной зоны в соседних с Белоруссией областях грозит конфликтом. Лукашенко отметил: «Насколько меня информировали, есть некая привязка к конкретным каким-то точкам, некая реперная точка выстроена. Встает вопрос — это что, Россия начала проводить демаркацию границы? Так это переговорный процесс. Это может вылиться в серьезный конфликт».

Лукашенко поручил возбудить дело против главы Россельхознадзора

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. В ходе пресс-конференции Лукашенко заявил: «Что касается продуктов питания…Нам надо изучить вопрос и возбудить возбудить уголовное дело по Данкверту….за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое — все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта».

Трамп опроверг смягчение антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп заявил, что не принимал решение о смягчении санкций, введенных в отношении России: «Я ничего не смягчал».

ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

 
Здание Банка России.

Российский Центробанк сохранил на прежнем уровне ключевую ставку. Такое решение принял Совет директоров ЦБ на первом в этом году заседании по данному вопросу. Показатель остался на уровне 10% годовых.

Обвинение попросило для Навального пять лет условно

Сторона обвинения запросила для оппозиционера Алексея Навального, фигуранта дела о хищении продукции «Кировлеса», пять лет лишения свободы условно. Кроме того, прокурор просит наложить на Навального штраф в размере 500 тысяч рублей.

Хакеры раскрыли переписку МОК с Маклареном о российских официальных лицах

Хакерская группировка Fancy Bears предоставила письмо Международного олимпийского комитета (МОК) с запросом к юристу Ричарду Макларену, подготовившему доклад по допингу в спорте, прежде всего российском. В письме от 19 декабря 2016 года содержится просьба предоставить доказательства вины российских официальных лиц в допинговом заговоре. В ответ МОК направил Макларену таблицу с информацией об упомянутых в его докладе россиянах, а также уточняющими вопросами о степени их вины.

В полиции Парижа рассказали подробности инцидента у Лувра

Глава полиции Парижа Мишель Кадо рассказал подробности инцидента, из-за которого сотрудники правоохранительных органов перекрыли территорию Лувра. По словам Кадо, на одном из входов в Лувр со стороны арки на площади Каррузель на патрульного военнослужащего напал мужчина, вооруженный мачете. Он выкрикивал «Аллах акбар!».

ОБСЕ подтвердила введение украинских танков в Авдеевку

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировали присутствие танков Вооруженных сил Украины в городе Авдеевка Донецкой области, сообщает глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан.

СМИ рассказали о законной схеме отмывания денег

В России появилась схема отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом, сообщают СМИ со ссылкой на участников банковского рынка. По словам источников, ключевым звеном в цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП), поскольку легализация средств проходит именно через нее.

Шувалов привел Саранск в пример другим российским городам

Первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов выступил в Кемерове на стратегической сессии «Пять шагов благоустройства: Как повысить качество среды моногородов». Шувалов отметил, что благоустройство – свежая тема, однако уже стала главной для городов: «Пример Саранска: небольшой город, но не выглядит провинциальным. (...) Озеленен и благоустроен в европейских традициях».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Площадь Донауинзельплатц в Вене
22 чеченца задержаны в Вене по подозрению в терроризме
Курятина
Россия запретила поставки мяса птицы из стран ЕС
Олег Анащенко
В Луганске подорвали пресс-секретаря милиции ЛНР
Алексей Навальный
Навальный открыл предвыборный штаб в Петербурге
Георгий Тараторкин
Похороны актера Георгия Тараторкина пройдут 6 февраля
04.02 21:00 Россия отказала Украине в экстрадиции бывших бойцов «Беркута»
04.02 20:47 Spiegel поместил на обложку Трампа с головой статуи Свободы
04.02 20:27 Украина сообщила о попытке штурма своих позиций под Авдеевкой
04.02 20:16 Black Sabbath даст сегодня последний концерт
04.02 20:02 Почти четверть опрошенных американцев назвали Россию врагом

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Полад Бюльбюль-оглы
Полад Бюльбюль-оглы
4 февраля 1945 года родился Полад Бюльбюль-оглы, советский и азербайджанский певец, композитор, посол Азербайджана в России.
04.02 19:45 Минобороны высказалось по строительству парка на участке «Ночных волков»
04.02 19:27 В Лондоне тысячи людей провели акцию против визита Трампа
04.02 19:03 Навальный открыл предвыборный штаб в Петербурге
04.02 18:54 Аэропорт Челябинска эвакуировали из-за сообщения о бомбе
04.02 18:44 Трамп назвал смехотворным приостановку судом запрета на въезд в США
04.02 16:59 Надзорные ведомства разошлись в оценке фальсификата продуктов питания
04.02 16:43 Похороны актера Георгия Тараторкина пройдут 6 февраля
04.02 16:17 22 чеченца задержаны в Вене по подозрению в терроризме
04.02 16:05 Катарская авиакомпания начала регистрировать мусульман на рейсы в США
04.02 15:50 Прокуратура Чечни попросила возбудить дело против блогера из-за шутки про Коран
04.02 15:32 Сирийская оппозиция начала новый этап освобождения Ракки от ИГ
04.02 14:59 Жириновский решил участвовать в выборах президента
04.02 14:40 «Яблоко» объявило о старте предвыборной кампании
04.02 14:22 Москвича арестовали на пять суток за дебош в самолете в Кемерово
04.02 13:58 Жириновский переизбран председателем ЛДПР
04.02 13:57 Двух китайцев задержали в Петербурге после кражи бриллианта за 6 млн рублей
04.02 13:36 Российский лыжник выиграл золото в скиатлоне на этапе Кубка мира
04.02 13:25 Власти Крыма издадут газету на украинском языке
04.02 13:07 Жириновский применил к Лукашенко поговорку о ласковом теленке
04.02 12:56 Российские компании передали в Думу поправки в закон о видеосервисах
04.02 12:31 Большой театр покинула прима Мария Александрова
04.02 12:15 «Роскосмос» изучит возможность коммерческих пусков с Восточного
04.02 11:57 В Раде напомнили Порошенко об обещании закончить войну за две недели
04.02 11:32 Скончался актер Георгий Тараторкин
04.02 11:25 NYT сообщила о фиктивном отказе Трампа от своих активов
04.02 11:06 СК начал проверку госпитализации Кара-Мурзы-младшего
04.02 10:50 Россия запретила поставки мяса птицы из стран ЕС
04.02 10:41 В подрыве пресс-секретаря милиции ЛНР обвинили украинских диверсантов
04.02 10:30 Дочь Трампа помешала указу о сужении прав ЛГБТ
04.02 10:09 В Луганске подорвали пресс-секретаря милиции ЛНР
04.02 10:00 Станиславу Садальскому закрыли въезд на Украину
04.02 09:46 Трамп ночью созвонится с Порошенко
04.02 09:31 Россиянин подал иск к BuzzFeed из-за досье на Трампа
04.02 09:07 Действие миграционного указа Трампа приостановлено по всей стране
03.02 20:52 Тариф в системе «Платон» вырастет вдвое с 15 апреля
03.02 20:50 Украинские СМИ рассказали о приезде Вагнера на Украину в 2016 году
03.02 20:24 Эксперты Сбербанка предложили увеличить долг РФ до 150% ВВП
03.02 20:02 ЕС принял декларацию по приостановке потока беженцев в Европу
03.02 19:58 Порошенко предложили вернуть в Донбассе линию разграничения 2014 года
03.02 19:42 Российские Ту-22м3 нанесли удар по боевикам в районе Аль-Маядин
03.02 19:32 Вашингтон расширил санкции против Тегерана
03.02 19:13 Россия запретит ввоз говядины из Минской области
03.02 18:59 В Мраморное море вошел российский десантный корабль «Цезарь Куников»
03.02 18:55 В России появилась необычная туристическая вакансия
03.02 18:40 Порошенко обвинил Россию в обострении конфликта в Донбассе
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.