Президент США Дональд Трамп своими высказываниями о давних союзниках США дал повод к обсуждению дальнейшей судьбы старых альянсов.

На этой неделе, пишет Bloomberg, Трамп сделал ряд высказываний, которые насторожили давних союзников США. Он раскритиковал Японию и Германию за манипулирование валютами. Отношения с Мексикой заметно ухудшились из-за разговоров об ужесточении пограничного контроля. Также Трамп обругал англо-американское соглашение о беженцах, в результате чего начались разговоры о вероятном расторжении этого соглашения. «Представляете? – написал он у себя в Твиттере. – Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии. Почему? Я проясню эту тупую сделку!».

Теперь, объясняет Bloomberg, лидеры по всему миру пытаются угадать, что означают грубые выпады Трампа. Может быть, это просто тактический ход, а может быть, это покушение на тот порядок, который сложился в мире после окончания Второй мировой войны. На всякий случай союзники США готовятся к худшему. Нехорошие предчувствия в них подкрепляет тот факт, что эти нападки Трамп предпочитает совершать в публичном пространстве. Азиатские друзья США (Япония и Южная Корея) находятся в замешательстве еще и потому, что манера Трампа порождает неопределенность, которой последовательно избегала предыдущая администрация, стремившаяся, наоборот, сплотить союзные азиатские государства в единый фронт в противовес Китаю.

Американо-южнокорейские учения.

По мнению авторов, наиболее обнадеживающей фигурой на этом фоне выглядит министр обороны США Джеймс Мэттис, который отправился с визитом в Южную Корею и Японию. В частности, он заявил, что США собираются и дальше поддерживать Южную Корею в противостоянии с Северной. Также авторы возлагают большие надежды на сентора-республиканца Джона Маккейна, который может оказывать влияние на внешнюю политику и уже выражал намерение поддерживать союз США с Австралией.

The Economist рассуждает о сложившемся положении дел в весьма эмоциональном ключе, называя действия Трампа «восстанием против мирового порядка», а ситуацию в Вашингтоне «революцией». К революционным автор относит такие вещи, как выход США из проекта Транстихоокеанского партнерства, планы по строительству стены между США и Мексикой, готовность к переговорам с Британией, собирающейся отделиться от ЕС, и Россией, нападки на прессу и охлаждение отношений с ЕС.

Автор также отмечает, что, если судить по высказываниям и назначениям, то в американской внешнеполитической стратегии и дипломатии наметился значительный парадигматический сдвиг. Новая американская власть считает, что либеральный интернационализм устарел, а актуальной идеологической повесткой теперь стала не борьба за права человека, а защита иудео-христианской культуры от других цивилизаций, прежде всего исламской. При таком подходе образования вроде ООН и ЕС становятся скорее препятствием к достижению целей, а фигуры вроде российского президента Владимира Путина, наоборот, союзниками. Проблема в том, что никто на самом деле не знает, каковы на самом деле позиции, планы и цели нового американского руководства.

Ортодоксальные евреи на митинге за свободную Палестину. / wikipedia.org

В условиях такой неопределенности тревога старых американских союзников понятна. Если США действительно перестанут участвовать в международных делах в прежнем качестве, сложившийся механизм международного сотрудничества может отказать. Важные чести этого механизма – например, ООН или Всемирная торговая организация – могут оказаться не у дел. Также может распасться система американских союзов, которая контролировала и обеспечивала сохранение установленного порядка. В свою очередь, нарушение этого порядка чревато проблемами для участвовавших в этой системе государств, потому что им будет трудно после такого длительного существования в устоявшейся системе перестроиться на новый лад.