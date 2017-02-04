После инаугурации Дональда Трампа прошло уже две недели. За это время произошло так много событий, сколько иной раз за год не происходит в небольшой стране третьего мира. Сильнее всего американскую общественность всколыхнули решения Трампа в области иммиграционной политики. В частности, это указ о запрете на въезд в страну для граждан из семи мусульманских стран (Ирака, Ирана, Судана, Ливии, Йемена, Сомали и Сирии), который повлек за собой аннуляцию десятков тысяч виз.

Однако на данный момент действие этого указа приостановлено решением федерального суда в Сиэтле. Он не будет действовать до момент рассмотрения иска, который подала прокуратура штата Вашингтон, по мнению прокурора Боба Фергюсона, этот указ противоречит Конституции США и потому должен быть отменен. В этом противостоянии он нашел значительную поддержку, в частности, ему помогают компании Microsoft и Amazon. В то же время Минюст заявил о намерении опротестовать это решение, а пока граждане семи стран, попавших под запрет, беспрепятственно могут подавать документы на получение визы в США.

Еще одна больная для Штатов тема — это ЛГБТ-сообщество и их права. В день инаугурации нового президента с официального сайта Белого дома пропал раздел, посвященный ЛГБТ-сообществу в США. Уже тогда это спровоцировало разговоры о возможных мерах, которые предпримет Трамп. Как стало известно в субботу, в администрации президента США готовится указ, который отменяет ряд послаблений для представителей сообщества ЛГБТ и религиозных меньшинств, которые три года назад принял предыдущий президент Барак Обама.

При этом дальнейшая судьба столь нелояльного ЛГБТ указа пока не очевидна. Во-первых, на прошедшей неделе изменился тон заявлений администрации в отношении сексуальных меньшинств, было выпущено заявление о поддержке сообщества ЛГБТ и уважительном отношении к нему. Во-вторых, старшая дочь президента Иванка и ее супруг Джаред Кушнер, который сейчас занимает пост старшего советника президента, намерены блокировать этот указ, сообщает Politico.

Еще один указ, подписанный президентом США, посвящен пересмотру закона Додда-Франка об усилении мер регулирования финансового рынка США, принятого семь лет назад. Тогда этот закон был принят для того, чтобы не допустить повторения финансового кризиса 2008 года, а теперь в течение 120 дней Минфин США должен будет представить проект реформы этого закона.

Как результат общей политики Трампа, уровень неодобрения его деятельности растет. Социологический опрос, который провела телекомпания CNN совместно с исследовательской службой ORC, показал, что около 53% жителей США не согласны с первыми решениями Дональда Трампа на посту президента. Поддержали его политику 44% населения.

К тому же, за эти две недели набралось уже 52 иска в 17 штатах против действий правительства США, и во всех фигурирует президент страны. Больше всего граждане возмущены новой иммиграционной политикой, и значительная часть исков исходила от активистов, отстаивающих гражданские права, и мусульманских организаций. Также их поддержали генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк, Массачусетс и Вирджиния. Кроме того, ситуация не устраивает власти Сан-Франциско, там недовольны тем, что бюджетные средства, выделяемые городу, будут сокращены в том случае, если новые указы об иммиграции не будут выполнены. Городские власти уже подали соответствующий иск против Трампа.

В то же время на Мальте проходит саммит глав стран, входящих в Евросоюз. Как пишет AP, фигура Трампа и там стала одной из главных тем для обсуждения. Например, канцлер Австрии Кристиан Керн заметил, что следует оценивать политику Трампа по реальным делам, а не по предвыборной риторике, и сейчас он совершил уже достаточно действий, которые вызывают тревогу. Французский президент Франсуа Олланд, а также другие лидеры стран ЕС выразили обеспокоенность и недовольство фигурой Трампа и его политикой на посту главы США.