Для участия в губернаторских выборах кандидатам необходимо будет, помимо прочего, преодолеть муниципальный фильтр. Пока, насколько можно судить, партия власти не собирается использовать местных депутатов для отсечения возможных претендентов, хотя такие прецеденты и случались в прошлые годы.

Муниципальный фильтр — довольно сложный инструмент, его суть в том, что кандидатам в губернаторы для выдвижения необходимо собрать определенное количество подписей муниципальных депутатов. В федеральном законодательстве определена вилка, от 5 до 10% от общего количества муниципальных депутатов в регионе.

Кандидат в губернаторы от КПРФ с "листами поддержки". 2014 kprf.ru

Каждый депутат может поставить подпись только один раз, если он оставил две подписи, то действительной считается та, что сделана ранее. Этим иногда пользуются действующие губернаторы: они собирают подписи всех муниципальных депутатов, таким образом блокируя саму возможность поддержки ими других кандидатов. Так было, например, в Петербурге в 2014 году.

Также в региональных законах прописано, какое число муниципалитетов должны представлять депутаты, которые поддерживают того или иного кандидата. Так, в 2016 году в Тверской области коммунист Вадим Соловьев собрал необходимые 248 подписей, но поддержавшие его депутаты представляли только 28 муниципалитетов, а не 33 как того требовал закон.

Как показывает практика, если руководству региона необходимо провести конкурентные выборы, то подписи всем оппозиционным кандидатам помогает собирать партия власти, так как депутаты от ЕР, или просто близкие к администрации муниципалитетов, могут обеспечить прохождение фильтра практически любому необходимому числу кандидатов. Так впервые произошло в Москве во время выборов мэра: тогда Алексею Навальному почти удалось собрать необходимые подписи, но в итоге мэрия все-таки помогла ему через подконтрольный ей Совет муниципальных депутатов.

Штаб А. Навального за работой по сбору подписей муниципальных депутатов. 2013 navalny.livejournal.com

Хотя в некоторых регионах все-таки могут возникнуть проблемы: например, в Свердловской области противостояние администрации региона с некоторыми сильными муниципалитетами может привести к разным ситуациям. Но, в любом случае, стоит учитывать, что из-за ограниченного числа муниципальных депутатов и необходимости собрать определенный процент их подписей вряд ли количество кандидатов на выборах будет сильно превышать число парламентских партий.

И все же федеральный центр, судя по всему, все-таки хочет, чтобы в губернаторских выборах участвовало максимальное число кандидатов: по данным издания «ФедералПресс», в регионы уже спущено поручение по обеспечению всех кандидатов равным количеством подписей.

При этом губернаторам в ближайшее время, судя по всему, придется заниматься не только прохождением муниципального фильтра своими кандидатами. По данным того же издания «ФедералПресс», «Единая Россия» после победы на думских выборах готовится поставить под свой контроль работу глав регионов. Именно такие выводы можно сделать из состава и повестки первого в новом формате межрегионального координационного совета (МКС) партии, на который пригласили губернаторов «тюменской матрешки» и Свердловской области. Обычно губернаторы отчитываются о своей деятельности перед полпредами или федеральными властями, в первую очередь — президентом. Однако теперь совет проведут глава МКС Иван Квитка и полпред президента на Урале Игорь Холманских. В повестке два вопроса — обсуждение итогов январского съезда «Единой России» и социально-экономическое развитии регионов. Фактически речь идет об отчете губернаторов о ситуации в округе перед полпредом и партией.