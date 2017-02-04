Уважаемые оппозиционеры

В Москве сегодня прошли два съезда системных оппозиционеров — ЛДПР единогласно переизбрала своего лидера еще на четыре года, а «Яблоко» объявило о старте президентской кампании Григория Явлинского. Владимир Жириновский сегодня же заявил, что будет баллотироваться на президентский пост. Если в КПРФ ничего не изменится, то компанию этим политикам составит лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Все трое участвуют в президентских выборах с 1996 года.

«Яблоко»

Партия «Яблоко» сегодня провела форум доверенных лиц Явлинского на будущих выборах под названием «Новое "Яблоко" — поколение молодых». Собрание тало первым в президентской кампании лидера партии, о выдвижении которого было объявлено год назад.

Член федерального бюро «Яблока» Иван Большаков сообщил, что «партия нацелена на перспективу» и «продолжает курс на омоложение».

«У многих возникнет вопрос, почему партия новая, а Явлинский прежний? Ответ на этот вопрос мы и постараемся дать», — пообещал он.

Участники мероприятия говорили о прошедших региональных и думских выборах и о тех немногих достижениях, которых удалось добиться. Напомним, с 2007 года партия не представлена в Государственной Думе.

После парламентских выборов 2016 года «Яблоко» лишилось и государственного финансирования, не набрав достаточного числа голосов. Уменьшились и депутатские фракции «Яблока» в заксобраниях Петербурга и Карелии. Всего в четырех регионах у яблочников есть депутаты в региональных парламентах, 223 депутата заседают в муниципальных органах представительной власти.

К выборам президента 2018 года «Яблоко» подготовило программу, в которой Явлинский обещает, когда станет главой государства, добиться мира с Украиной, создав «специальный план» по Крыму, освободить политзаключенных и выполнить пункты общенациональной программы «Земля — Дома — Дороги».

На сегодняшнем форуме в его поддержку планируется принять манифест, в котором предлагается отменить призыв в армию, договориться о безвизовом режиме с ЕС, отказаться от цензуры, пишут «Ведомости».

«Чтобы воплотить в жизнь эти инициативы, молодежи нужен свой кандидат в президенты. Это должен быть мудрый, профессиональный и честный государственный деятель, у которого есть вдохновляющее видение перспектив России в 21 веке и воля, чтобы идти по этому пути», — говорится в манифесте (цитата по «Ведомостям»).

Когда-то в партии начинал свою карьеру Алексей Навальный, исключенный в 2007 году за националистические взгляды. В 2008 году из «Яблока» исключили Илью Яшина. Депутат Ирина Яровая в свое время тоже была членом партии Явлинского.

ЛДПР

Между тем ЛДПР также провела сегодня свой съезд. Владимир Жириновский был единогласно переизбран председателем либерал-демократов еще на четыре года. Этот пост он занимает с 31 марта 1990 года.

Председатель является главным представителем ЛДПР и утверждает ее основные решения, а также осуществляет стратегическое руководство партией. Кроме того Жириновский руководит фракцией в Госдуме и возглавляет Высший совет партии.

Перед голосованием по выборам председателя он попросил вынести на голосование и другие кандидатуры, чтобы проверить партию на единство.

«Пусть и другие кандидатуры будут. Пусть у них и не будет шансов победить. Но все равно хочется знать настроения в партии», — цитирует своего вождя сайт ЛДПР.

Также Жириновский отметил, что за все годы ЛДПР под его руководством «не сделала ни одной ошибки».

«Нас не в чем упрекнуть. Мы отличники, а таких многие ненавидят. 30 лет назад мы встали на правильный путь. Сегодня нас слышит вся страна», — заявил председатель.

Сегодня же Жириновский подтвердил, что будет баллотироваться на пост президента в 2018 году.

«Скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже шестой раз. Это рекорд в масштабах Европы», — отметил он в беседе с журналистами (цитата по РИА Новости).

Перед партийцами Жириновский выразил уверенность, «что при формировании очередного правительства России после выборов президента в марте следующего года в правительстве России появятся и представители ЛДПР».

КПРФ

Что касается КПРФ, то там назревает интрига. Накануне «Новая газета» со ссылкой на источники в партии сообщила, что КПРФ «с высокой вероятностью» выставит на выборы не Геннадия Зюганова, а одного из его более молодых однопартийцев. В дальнейшем этот кандидат может и возглавить Компартию.

Собеседники издания сообщили, что Кремль заинтересован в кандидате, который сможет привлечь внимание к выборам и повысить явку, а Зюганов может не справиться с этой задачей.

Его вероятными преемниками источники называют иркутского губернатора Сергея Левченко, мэра Новосибирска Анатолия Локотя и депутата Юрия Афонина.

В самой партии отказались от комментариев, посоветовав дождаться майского съезда КПРФ.

Как ранее рассказывал «Коммерсанту» источник в партии, лидер КПРФ «не принял пока решения, идти ему на президентские выборы или нет». Собеседник издания отметил, что Зюганов не принимает таких решений «настолько заранее».

«Кандидат от КПРФ станет известен не раньше лета, так как в мае пройдет отчетно-выборный съезд КПРФ с перевыборами руководства, а смешивать эти вопросы точно не планируется», — отметил источник.