В Средние века в Европе были известны многие фантастические существа. Большинство их них, такие как морские люди или драконы, имели давнюю историю, уходящую в фольклор и античные предания. Но в XVI веке в трудах первых европейских натуралистов появляется пара новых существ, которые кажется не связанными с предшествующей традицией. Существа эти – морской монах и морской епископ.

Морской монах упоминается в труде французского натуралиста Пьера Беллона (1517 – 1564) De aquatilibus libri duo (1553) – первой в истории европейской науке монографии, посвященной морским животным. Епископ попал на страницы труда Гийома Ронделе (1507 – 1566) Libri de piscibus marinis (1554 – 1555). Наконец, оба морских клирика упомянуты в выдающемся труде швейцарского ученого Конрада Геснера (1516 – 1565) «История животных» (Historia animalium), в его четвертой части, посвященной обитателям моря (1558). Морского монаха все авторы описывают как рыбу, имеющую голову, подобно человеку, причем эта голова снабжена тонзурой, как у католического монаха. Длина же его составляла около 2,4 метра. Морской епископ же имел крупный плавник, наподобие плаща, а на голове нечто в форме епископской митры. Местом обитания обеих рыб называли Балтийское море.

Морской монах и морской епископ в книге Конрада Геснера

Существует ряд более ранних упоминаний морского монаха, относящихся к XII – началу XIII века. В книге De Naturis Rerum английского энциклопедиста Александра Неккама (1157 – 1217), в главе «О странных рыбах», говорится о «рыбе, которая напоминает монаха». Более подробно о ней сказано в книге «О животных» (De Animalibus) Альберта Великого (около 1200 – 1280): «Monachus maris. Некоторые говорят, что в британских водах встречается рыба морской монах. У нее белая кожа на верхней части головы, окруженная темной каймой, как голова монаха, который был недавно подстрижен. Но у нее рот и челюсти рыбы. Она завлекает тех, кто путешествует морем, пока не приманит их. Тогда она подплывает снизу и пожирает их мясо».

Ученик Альберта Великого Фома из Кантимпрэ (1201–1272) упомянул морского монаха в своей книге Liber de natura rerum. Он сообщает подробности о коварном нраве монаха. Согласно Фоме, «это чудовище охотно приближается к людям, гуляющим по берегу, играет и подплывает к ним, выпрыгивая из воды. Если оно видит, что людям нравятся его игры, то радуется и принимается еще больше забавляться на поверхности моря. Если оно видит, что от удивления человек решается приблизиться к нему, то приближается сам, а при случае хватает жертву и тащит его в морские глубины, где насыщается человеческой плотью. Лицом он не похож на человека, нос у него как у рыбы, а пасть опоясывает нос» (перевод Н. Горелова).

Книга Фомы из Кантимпрэ была столь популярна, что появились ее переложения на другие языки. Фламандский поэт XIII века Якоб ван Марлант переложил ее стихами в труде «Цветы природы» (Van der Naturen Bloeme, около 1262-1266). Немецкий автор Конрад Мегенбургский создал прозаическое переложение «Книга природы» (Das Buch der Natur, 1350). После этого упоминания о морском монахе исчезают до XVI века.

Морской монах среди других чудовищ в книге Конрада Мегенбургского (изд. 1481)

Все авторы XVI века указывают, что рыба похожая на монаха, была выловлена в Балтийском море в 1540-х годах. О подобных случаях упоминают и датские источники. Например, «Датская хроника» Андерса Сёренсена Веделя говорит, что «необычная рыба, похожая на монаха была поймана в проливе Эресунн в 1545 году и имела в длину четыре локтя». «Хроника Датского королевства» Арильда Хвитфельда сообщает, что в 1550 году морской монах был выловлен в проливе Эресунн и отправлен в королевский дворец в Копенгагене. Король велел похоронить рыбу. Возможно, таким образом король хотел пресечь нежелательные толки, ведь он только что поддержал лютеранскую реформу в Дании и Норвегии, а тут выясняется, что даже рыбы – католические монахи. Но перед тем, как закопать в землю, с морского монаха были сделаны рисунки, которые разослали известным натуралистам. Вероятно, именно так о нем узнали Беллон, Ронделе и Геснер. Эльзасский автор Конрад Ликосфен (1518 – 1561) пишет в книге Prodigiorum ac ostentorum chronicon (1557), что морской монах был пойман трижды: в Рейне в 1530, и возле Копенгагена в 1546 и 1549 годах.

По поводу морского епископа, Гийом Ронделе ссылается на рассказ некоего врача Гисберта Германского (Gisbertus Germanus) из Рима. Тот сообщил, что морской епископ был выловлен рыбаками в Польше в 1531 году. Его доставили к польскому королю (следовательно, это должен быть Сигизмунд I). Морской епископ жестами попросил отпустить его обратно в море, король согласился, и епископ, осенив всех крестным знамением, скрылся в волнах. Ронделе заключил свой рассказ такими словами: «Правда это или нет, я не могу ни утверждать, ни отрицать».

Морской епископ в книге Улиссе Альдрованди «История чудовищ» (1642)

Морские монахи и епископы проникли даже в художественную литературу. Французский поэт Гийом дю Бартас (1544 – 1590) упомянул их в поэме «Седмица», посвященной сотворению мира и излагающей в стихах основы многих наук, вплоть до гелиоцентрической системы Коперника. Отрывок, в котором речь идет о морских монахов и епископов в подстрочном переводе выглядит так: «В море есть, как и в небе, солнце, луна и звезды; а также, как в воздухе, ласточки, грачи и скворцы, и, как на земле, виноград, розы, гвоздики, левкои, грибы и многие другие гораздо более редкие и чудесные растения. И множество рыб. А также бараны, телята, лошади, зайцы, кабаны, волки, львы, ежи, слоны и собаки. Еще мужчины и женщины, а также, что меня больше всего восхищает, епископы в митрах и монахи в капюшонах, что несколько лет назад были показаны королям Норвегии и Польши».

В поэме дю Бартаса проявляется концепция, возникшая еще в античности. Плиний Старший сформулировал ее так: «…общепринятое мнение, согласно которому, что бы ни рождалось в какой угодно части природы, все это есть и в море» (перевод Г. С. Литичевского). То есть, если на суше есть собаки, львы или свиньи, а море должны быть морские собаки, морские львы и морские свиньи. Поэтому и в античных мозаиках, и в средневековых книжных миниатюрах, и среди чудовищ, украшающих карты XVI – XVII веков, мы встречаем морские варианты самых разных существ: морских львов, баранов, слонов, коней и так далее. Анатомически вопрос решался просто: как писал Исидор Севильский, «нет создания, обитающего на суше, чей облик от пуповины и выше, не имел бы сходства с какой-либо из рыб, плавающих в водах Британии».

За новинками естественнонаучной литературы внимательно следили и картографы XVI века, обильно заселявшие разнообразными чудовищами моря на своих картах. Около 1561 года в Венеции была издана «Всеобщая и точная космография согласно новейшим авторам» (Cosmographia Universalis et Exactissima iuxta postremam neotericorum traditio[n]em) созданная Джакомо Гастальди (1500 – 1566). Карта была напечатана на девяти листах размером 91 на 180 сантиметров. На крайнем западе карты, возле Японии и островов Святого Лазаря (Филиппины) были изображены и морской монах, и шагающий по колено в водах океана морской епископ.

Фрагмент карты Джакомо Гастальди. Британская библиотека

За прошедшее с тех пор время ученые успели высказать несколько гипотез, в которых объясняли, что послужило источником представлений о морском монахе и морском епископе. Первым был датский натуралист Япетус Стенструп (1813 – 1897). Он обратил внимание на упомянутую Геснером окраску морского монаха: черную с красными пятнами. Он сопоставил ее с окраской гигантского кальмара (Architeuthis dux), которому, кстати, именно Стенструп в 1857 году дал первое научное описание. Стенструп решил, что мантия кальмара могла напомнить монашеское облачение, а его щупальца – разорванный подол. В результате Стенструп счел, что морской монах XVI века был кальмаром и даже поторопился дать ему латинское название – Architeuthis monachus.

Сопоставление Стенструпом кальмара с изображениями морского монаха

Другие ученые предлагали на роль прототипа морского монаха моржа, длинномордого тюленя, тюленя-холача (Cystophora cristata), тюленя-монаха (Monachus monachus) и рыбу-удильщика (Lophius piscatorius).

Европейский удильщик, или европейский морской черт

Длинномордый тюлень

Хохлач. Кожный мешок на голове самцов мог быть принят за тонзуру

Новую гипотезу предложил в 2005 году Чарльз Пэкстон (Charles G.M. Paxton), морской биолог из Университета Сент-Эндрюса. Он считает, что прообразом этого существа была акула, известная под названием морской ангел (Squatina squatina). Этот вид распространен в прибрежных водах атлантического побережья Европы (с заходом в Балтику) и Северной Африки, а также в Средиземном и Черном морях. Его расширенные грудные и спинные плавники на плоском теле могли напомнить очевидцам монашеское одеяние. Длина морского ангела составляет до 1,8 метра у самцов и до 2,4 метра у самок. Пэкстон находит, что строение этой акулы оптимально подходит для морского монаха. К тому же примечательно, что по-английски морского ангела часто называют monkfish «рыба-монах», а на датском и норвежском он зовется просто munk «монах».

Морской ангел (Squatina)

Европейский морской ангел на гравюре XVIII века

Прообразом морского епископа большинство авторов считает ската манту (Manta birostris) или же представителей других видов скатов. Широкие плавники скатов вполне могут показаться епископской мантией, а заостренная голова – митрой.

Скат манта

Полярный скат (Amblyraja hyperborea)

Колючий скат, или морская лисица (Raja clavata), с брюшной стороны

Наконец, еще одна гипотеза считает общим источником и морских монахов, и морских епископов объекты, известные историком под названием «Дженни Хэнивер» (Jenny Haniver, Jenny Hanver, Jenny Havier). Так моряки называли поделки, которые во множестве изготавливались в XVI – XVII веках в Нидерландах, особенно в Антверпене. Само их название происходит от выражение jeune d’Anvers «молодой человек из Антверпена». Промысел состоял в том, что пойманных скатов или небольших акул высушивали и предавали им облик, напоминающий легендарных чудовищ: драконов, гидр, василисков, русалок и прочих. Потом изделия продавали доверчивой публике. Подобные подделки разоблачал уже Конрад Геснер, писавший: «Аптекари и другие бродяги изменяют тела скатов многими способами по своей прихоти, обрезая, выворачивая и вытягивая в облик змей, василисков и драконов». Геснер привел в своей книге изображение одного из таких изделий, «чтобы могли быть узнаны обман хитрость». Сам Геснер однажды разоблачил знаменитое в то время чучело гидры с семью головами, хранившееся в Венеции. Сейчас такие изделия можно увидеть в музеях.

«Дженни Хэнивер» в виде “морского дьявола”, выставлен в Праге

“Морской дьявол” из музея в иранском Мешхеде напоминает епископа

На то, что подобные изделия могли стать прообразом морского епископа, указали два биолога, отец и сын Фредерик и Билл Расселы, написавшие в 1975 году статью в журнале Folklore. Они рассказали, что годом ранее столкнулись с подобным изделием в сувенирном магазине в Фамагусте, на Кипре. Продавалось оно под названием «морской дьявол», а ученым напомнило знакомую картинку с морским епископом из книги Гийома Ронделе. Единственным отличием было то, что у сувенира имелся хвост.

Расселы решили изготовить собственных морских епископов. Для этого они взяли тела двух молодых колючих скатов и продержали их несколько дней в спирте. Затем они завернули плавники скатов, сформировав подобие епископского полукруглого плаща каппы и митры. Изнутри “одеяние” было скреплено хирургическим зажимом. Из нескольких ребер брюшной части удалось соорудить подобие пальцев. Однако Расселы отмечают, что скелет ската не позволяет создать подобие ног, поэтому они подозревают, что экземпляр, с которого в XVI веке был сделан рисунок морского епископа, был изготовлен из соединенных частей двух животных. Они полагают, что на роль епископских ног вполне сгодились бы ноги курицы.