Обратиться в Генеральную прокуратуру с заявлениями, касающимися депутата Госдумы Натальи Поклонской и представителей ряда общественных организаций, намерен режиссер Алексей Учитель. Обращения связаны с критикой этими гражданами новой работы Учителя «Матильда», еще не законченной и не вышедшей на экраны.

«Мы готовим юридический ответ Поклонской и общественникам, – приводит информационное агентство ТАСС слова режиссера. – В ближайшее время мы направим два заявления в Генпрокуратуру: одно будет касаться лично Поклонской, второе – людей, которые рассылают в кинотеатры письма с призывом отказаться от проката моего фильма».

Фильм «Матильда» посвящен истории романтических отношении балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской и императора Николая II. Эти отношения не являются художественным вымыслом: сохранились подтверждения их существования, включая записи в дневниках балерины Матильды и Николая II.

Факт существования отношений подтвердил директор канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов. «Действительно, между императором и Матильдой Феликсовной Кшесинской существовал роман, некоторое время была связь. В этом нет ничего крамольного. Такое случалось. Конечно, с точки зрения христианской морали это не самый правильный поступок, но все люди», – цитирует его высказывание «Национальная служба новостей».

В фильме Учителя Кшесинскую сыграла польская актриса Михалина Ольшанская, Николая II – немецкий актер Ларс Айдингер. Этот факт, наравне с другими аспектами, касающимися фильма, привлек особое мнение Натальи Поклонской, бывшего прокурора Крыма, ныне являющегося депутатом Государственной Думы.

Поклонская, никогда не скрывавшая особого отношения к последнему российскому императору, к тому причисленному к лику святых, в ноябре 2016 года направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку фильма. Она просила проверить «Матильду» на наличие в фильме признаков оскорбления чувств верующих и разжигания расовой и межнациональной розни. Так как на тот момент фильм даже еще не был закончен, прокуратура проверила только рекламный трейлер, находящийся в свободном доступе, и не усмотрела в нем признаков нарушения закона.

На съемках фильма "Матильда" / Svopi.ru

С несколько месяцев депутат запросила о проведении повторной проверки, на сей раз попросив удостовериться в законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма. Она убеждена, что следует проверить и сценарий фильма, причем сделать это, по ее мнению, нужно как историкам, так и представителям православной церкви, поскольку главными героями картины «являются лица, официально канонизированные».

Между тем нападки на фильм начались и со стороны организаций. В частности, по информации СМИ, общественная организации «Христианское государство – Святая Русь» стала рассылать руководителям кинотеатров письма с требованием отказаться от проката картины.

Социальные сети обсуждают ситуацию. Большинство пользователей Facebook сходятся во мнении, что депутату, пусть даже бывшему сотруднику прокуратуры, не следует пытаться судить о художественном произведении и оказывать давление на его создателя, не будучи в состоянии понять его работу. «Ой и дремучая же девушка...», «Достали уже искусствоведы в погонах! Ну, пусть ей поручат что-нибудь, займут ее, наконец, делом!», «Уж сколько бюджетных средств на эту Поклонскую ушло – лучше бы ей помолчать. Ей вообще лучше молчать», – такого типа комментарии являются наиболее частыми.

Особенное же распространение получила повторенная многими ремарка «Никто не сделал столько для рекламы фильма "Матильда", как Наталья Поклонская. И за это режиссер Алексей Учитель подал на нее в прокуратуру», пришедшая в Facebook из сервиса микроблогов Twitter от пользователя с ником «тётя Роза».

Действительно, многие воспринимают усилия Поклонской как своего рода доказательство определенных достоинств фильма. «Спасибо. Обязательно посмотрю. Стало хорошим тоном смотреть именно то, что их пугает», «Давненько не была в кино», «Ну что господа-товарищи, ждем 25.07.2017 – и все в кино!», – пишут пользователи.

«Это вообще что происходит?! Щас нельзя фильмы про "святых" снимать?! Он же реальный исторический персонаж, реальный человек! Кошмар», – поражается пользователь Facebook Дмитрий Аржаховский. «По-моему, Поклонская просто завидует славе знаменитой балерины и бешено ревнует ее к покойному царю!», – шутит пользователь Нани Санадзе из Москвы.

«Поклонская забыла, что живет в светском государстве, где в соответствии с Конституцией нет цензуры, или просто не знает, что означают эти понятия. Страшно, что такие люди занимают властные должности», – считает пользователь Инна Андзелевич из Москвы.

«Мне понравился ответ Алексея Учителя на вопрос о том, должно ли в целом государство вмешиваться в культуру и искусство. Алексей Учитель заявил, что «вмешиваться можно, но для этого надо обладать квалификацией, какими-то знаниями — не профессиональными даже, а хотя бы общекультурными», – высказывает мнение Александр Иванов, системный администратор ОАО «РЖД».

«Они бы лучше свои "диссертации" так проверяли! За "докторской диссертацией по истории" Мединского признают право быть сказкой, почему же не разрешить мыслить образами автору художественного фильма? "Позвольте, почему же такая привилегия бьющему?" (Зощенко. Волокита)», – выражает удивление Игорь Савельзон, доцент кафедры мировой литературы ОГПУ.

«Противно, когда таланту надо оправдываться перед серостью и тупостью и что-то им ещё объяснять», – констатирует пользователь Татьяна Якименко. «Алексей Учитель – умный и талантливый режиссёр, а вот кто такие "православные активисты", которые рассылают в кинотеатры письма с угрозами и призывом отказаться от проката его фильма «Матильда» и вообще лезут во все дыры, и кто такая Поклонская, которая припёрлась на акцию Бессмертный полк с портретом Николая 2? Тут клиника налицо», – возмущен пользователь Юрий Брусиловский из Москвы.

«Граждане! Послушайте меня!

Было такое стихотворение у Евтушенко.

Я не видела фильм "Матильда". Я была в близкой дружбе с Алексеем Учителем 19 лет. Потом мы по разным личным обстоятельствам перестали быть близкими друзьями, но не перестали быть товарищами. Тем не менее, 19 лет – это 19 лет.

Я, как и Наталья Поклонская, фильм не видела. Но, основываясь на личном и профессиональном опыте, смею утверждать, что фильм А.Е.Учителя о Кшесинской и Ники (наследнике, а не страстотерпце) может грешить только излишней идеализацией. А никак не провокационностью.

На съемках фильма "Матильда" /ru.hellomagazine.com

Режиссер Учитель может не удовлетворить снобов. Но оскорбить фанатиков он не может. Он, извините, для этого слишком интеллигент», – подчеркивает Авдотья Смирнова, кинорежиссер.

Некоторые не просто активно высказываются в защиту и поддержку Алексея Учителя, но настроены резко против Поклонской. «Досадно, что всякая шушера и мразь, прикрываясь благими помыслами, отрывает талантливого режиссера от творчества и вынуждает тратить свои силы, здоровье и время на бодание с идиотизмом! В любом случае – отпор этим псевдосвятошам и лжепатриотам надо дать!», – так реагирует на новости Анна Брановицкая, сотрудник архитектурной мастерской из Санкт-Петербурга.

«Гнать всех этих сектантов от РПЦ вместе с безграмотной Поклонской за насаждение мнимых идеалов в лице царя иностранного происхождения, подмену гарантий Конституции светскому государству своими личными убеждениями с использованием служебного положения, с ущемлением прав и свобод граждан РФ, за агрессивное навязывание своей идеологии, подталкивающей своими провокация к раскол общества и так далее. Гнать всю эту шушеру от власти поганой метлой пока еще полную силу она не набрала и не занялась в открытую черносотенными погромами», – требует Алексей Хартманн, частный предприниматель.

«Вообще-то пора немного побрить Поклонскую с ее монархическими заскоками. Девушка-депутат явно еще не созрела, совершенно не понимает общества, которое пытается представлять в парламенте», – полагает пользователь Андрей Семенов. «Ей, видимо,просто нечем заняться. Вот девушка и развлекается. Ну нельзя же быть настолько глупой. Как Дума не понимает, что по таким Поклонским мнение о всех думских членах негативное, если никто не может ее остановить», – отвечает на это пользователь Татьяна Фролова из Москвы.

«Что-то Поклонская много скандалов раздувает. То ли нравится ей быть медийной ''звездой'', то ли спонсирует кто-то все ее эксцессы», – размышляет пользователь Ольга Воропаева из Омска. «Какие несопоставимые фигуры! Почему никто не откроет ей глаза, на то, как глупо она выглядит?», – интересуется пользователь Марина Давиташвили из Йошкар-Олы.

Между тем Наталья Поклонская продолжает вести свою линию. «Обращающиеся ко мне люди уверены, что «Матильда» – сознательное кощунство и издевательство над чувствами верующих, что он направлен на разжигание межнациональной и религиозной розни. Разумеется, нет никакого смысла объяснять создателям этого фильма, почему нельзя глумиться над христианскими святынями, оскорблять имена, почитаемые православными. Потому как авторы киноленты это делают осознанно и далеко не бескорыстно», – воспроизводят отрывок из записи Поклонской в ее «Живом журнале» группа общественной организации Роскомсвобода в Facebook.

Ожидается, что фильм «Матильда» выйдет в прокат 25 октября 2017 года, однако премьерный показ фильма, по данным «НСН», может состояться уже в феврале.