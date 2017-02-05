Ситуация вокруг хакерской группировки «Шалтай-Болтай» продолжает развиваться. Адвокат арестованного журналиста Владимира Аникеева, который, по версии следствия, является лидером «Шалтай-Болтая», Руслан Коблев сообщил, что Аникеев признал вину по делу о незаконном доступе к компьютерной информации, передает ТАСС.

Коблев полностью отрицает связь с делом в отношении сотрудников ФСБ по обвинению в госизмене. «Это случайность, что один из фигурантов дела был арестован накануне арестов сотрудников спецслужб. Никаких там не было кураторов, это звучит смешно», — приводит слова адвоката «Интерфакс». По его мнению, возможно, что кто-то намеренно связывает эти дела, чтобы таким образом отвлечь внимание от дела о госизмене.

В результате Владимир Аникеев полностью признал свою вину по всем инкриминируемым ему эпизодам неправомерного доступа к компьютерной информации. Максимальное наказание, которое ему грозит, — это лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время Аникеев все еще находится под арестом, и адвокат намерен добиваться для него перевода под домашний арест.

«Нам пока сложно доказать, что у него есть, где проживать дома, так как дома как такового в России нет. Срок продления мы не обжаловали, но если будет очередное продление, то будем ходатайствовать об изменении меры пресечения. Сейчас подумываем о том, чтобы родственники арендовали ему жилище», — цитирует его слова агентство.

Как стало известно ранее, Владимир Аникеев, предположительно, является лидером и организатором группировки хакеров «Шалтай-Болтай» (она же «Анонимный интернационал»), которая публиковала и продавала полученную незаконным путем информацию, в том числе переписку высокопоставленных государственных служащих. В ноябре он, а также еще два участника группы — Константин Тепляков и Александр Филинов — были арестованы решением Лефортовского суда. Их обвинили в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Несмотря на то, что ключевые фигуры группировки арестованы, продолжают появляться новые подробности. Так, «Би-Би-Си» в пятницу опубликовало интервью с человеком, представившимся бывшим редактором сайта «Шалтай-Болтая». Он подтвердил, что Аникеев является идеологом и основателем проекта, и допустил, что есть связь с делом сотрудников ФСБ и «Лаборатории Касперского». По словам редактора, у проекта действительно был высокопоставленный куратор из спецслужб: «Причем он вышел на проект сам и предложил свои услуги взамен на гарантии безопасности членам команды и публикацию заказных материалов», — сообщил он, добавив, что проектом интересовались и другие спецслужбы.

Источник также заявил, что «Шалтай-Болтай» не имеет отношения к взлому почты Владислава Суркова, как и к размещению на бирже информации архива почты пресс-секретаря Михаила Ходорковского.

Напомним, что информация о задержании и аресте хакеров «Шалтай-Болтая», которые произошли еще в ноябре, появилась около двух недель назад. Параллельно с этим прошли громкие задержания, в частности, был арестован начальник 2-го управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, сотрудник ЦИБ Дмитрий Докучаев, а также руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Все они обвиняются в госизмене в пользу США.

Это дело не раз связывалось с делом Аникеева и «Шалтай-Болтая» на основании информации из различных источников о том, что именно Михайлов являлся куратором группировки. Позже адвокат одного из обвиняемых в госизмене Иван Павлов заявил, что в деле его подзащитного не упоминается «Шалтай-Болтай», но это не значит, что дела не связаны.