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05 февраля 2017, 20:11
археология генетика ДНК неолит Приморье
Максим Руссо

Женщины из Чертовых Ворот

Пещера Чертовы Ворота
Пещера Чертовы Ворота
Юрий Чернявский /Creative Commons

Исследование древней ДНК из останков двух женщин, найденных в пещере на Дальнем Востоке, показало родство людей, живших более семи тысяч лет назад, с представителями одного из коренных народов Приморья.

Кости были найдены в пещере Чертовы Ворота, в двенадцати километрах от города Дальнегорск Приморского края. В 1973 году Северо-Приморский отряд Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного научного центра АН СССР нашел в этой пещере остатки неолитического поселения. Возле входа в пещеру находилась площадка с древним очагом, еще один очаг располагался в глубине карстовой полости, а в центральной части пещеры обнаружились остатки деревянного строения площадью около 60 квадратных метров, приблизительно прямоугольной формы. Сохранились обугленные фрагменты деревянных конструкций, ямки от столбов, расположенный внутри постройки очаг. Судя по состоянию грунта и фрагментов постройки, она погибла от пожара.

В пещере было найдено значительное количество древних изделий из камня (отщепы, пластины, острия, наконечники стрел, скребки, шлифованные топоры и тесла, приспособления для обработки древков стрел), кости (гарпуны, острия, проколки, иглы), раковин. Были там и фрагменты ткани, сплетенной из дикой осоки, обрывки рыболовных сетей, четырнадцать полных глиняных сосудов и многочисленные осколки других. Керамические изделия местные жители украшали штампованными орнаментами, отпечатками раковин, налепными валиками.

 

Образцы керамики из пещеры Чертовы Ворота

О питании обитателей пещеры рассказывают кости обнаруженных там животных, а также желуди. Находки костей волка, возможно, свидетельствуют о начальном процессе его одомашнивания. Неолитическая стоянка в пещере Чертовы Ворота относится к руднинской археологической культуре, названной по реке Рудной в Приморье. Согласно данным радиоуглеродного анализа, органические находки из этой пещеры имеют возраст 7742 – 7638 лет назад. В начале 2000-х годов при новом обследовании обугленных образцов ткани радиоуглеродное датирование определило для них еще более древний возраст от 9,2 до 8,8 тысяч лет.

Помимо артефактов археологи также раскопали скелетные останки пяти обитателей пещеры, вероятно, погибших во время пожара. В нынешнем исследовании образцы ДНК удалось получить из останков двух женщин, одной из которых было примерно двадцать лет, а другой – около пятидесяти. ДНК извлекли из зубов, костей внутреннего уха и других костей черепа.

 

Череп из пещеры Чертовы Ворота

Прочтение геномов позволило определить детали внешности и некоторых физиологические признаки женщин. Как оказалось, их облик был похож на облик представителей коренных народов Дальнего Востока. У них были карие глаза, прямые, густые волосы, желтоватый оттенок кожи. У них было лопатообразные резцы, что тоже характерно для жителей Азии. Но вот неспособности усваивать лактозу, столь характерной для жителей Восточной Азии в наше время, у женщин из пещеры Чертовы Ворота не было.

Более того, согласно данным исследователей, наиболее близкими генетически древние женщины оказались к ульчам – одному из народов Приамурья. Ульчей сейчас насчитывается 2765 человек (по всероссийской переписи 2010 года), большинство из них живет в Ульчском районе Хабаровского края. Язык ульчей относится к тунгосо-маньчжурским, ему особенно близки языки ороков и нанайцев. Традиционным занятием ульчей было рыболовство, также они занимались охотой. «Основное значение этой рабоы в доказательстве непрерывности в течение примерно 7000 лет», – комментирует итоги исследования говорит Марк Стоункинга из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка. Обычно обитатели древних поселений в Евразии или Америки из-за многочисленных миграций не оказываются в итоге родственными народам, живущим в тех же местах в наши дни. Исследователи также отмечают, что у ульчей и близких им приамурских народов не наблюдается значительных изменений в геноме, полученных в результате смешения с народами, пришедшими в этот регион позднее.

Работа ученых из Великобритании, Ирландии, России, Южной Кореи и Германии, посвященная генетическому исследованию останков из пещеры Чертовы Ворота, опубликована в журнале Science Advances.

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