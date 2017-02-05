Минус храм

Сегодня в Петербурге прошла торжественная церемония передачи Сампсониевского собора в пользование Санкт-Петербургской епархии. После богослужения директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров передал настоятелю собора архимандриту Серафиму (Шкредю) ключи от храма.

Во время передачи ключей Буров заявил: «Тридцать пять лет назад музей "Исаакиевский собор" вошел в стены этого храма и сделал все возможное для того, чтобы вернуть облик, черты этого храма, который он носил еще в далеком XVIII веке. У нас очень мало сохранившихся храмов XVIII века. Это — один из сохранившихся, один из намоленных храмов. Это великий памятник, заложенный по указу Петра Великого в день славной победы над врагом».

Буров отметил, что передает ключи с чувством глубокого удовлетворения, и это было «искренним желанием» музейщиков. Он рассказал, что взамен музей получит помещение на Большой Морской улице, 40, где и будет продолжать работу музей Полтавской виктории. Он может открыться через три года. Буров отметил, что теперь на РПЦ легла задача по сохранению и дальнейшей реставрации находящихся в храме икон. «Я думаю, такому приходу это под силу», — заключил он.

Питер, прямо сейчас. Директор музея "Исаакиевский собор" передаёт РПЦ ключи от Сампсониевского собора. Руки дрожат. pic.twitter.com/lliL303u5j — Tatiana Marshanova (@nevex_tv) 5 февраля 2017 г.

Сам же настоятель храма архимандрит Серафим расценил передачу ключей как историческое событие. «Храм переживал разные периоды в своей истории. Сегодня открывается еще одна страница — это возвращение храма Русской православной церкви», — отметил он и поблагодарил Бурова и музейное сообщество за сохранение собора.

Между тем митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и другие руководители митрополии на церемонии отсутствовали.

Сампсониевский собор перейдет РПЦ на 49 лет на безвозмездной основе. В распоряжении церкви также окажутся колокольня, часовня и Юбилейный домик.

Таким образом, храм станет вторым объектом музея-памятника «Исаакиевский собор», который переходит в пользование РПЦ. Первым под эгиду РПЦ перешел Смольный собор год назад.

Теперь во владении церковников оказался не только храм, но и 141 предмет Музейного фонда РФ. За их сохранностью РПЦ будет следить совместно с музеем. Смотрители будут посещать собор дважды в неделю, особое внимание они будут уделять иконам 18 века.

Как пояснил Буров, решено было оставить в храме «неразрывно связанные с интерьерами этого собора» предметы.

«Иконы нам переданы во временное хранение, за иконы также несет ответственность музей Исаакиевского собора и мы несем ответственность. Совместно мы должны прослеживать их сохранность, смотреть, если будут какие-то повреждения, совместно принимать меры по реставрации святынь, которые здесь находятся», - пояснил архимандрит Серафим. Он заверил, что при необходимости РПЦ возьмет на себя и часть работ по реставрации икон.

Между тем сам Буров еще полтора года назад в интервью НСН заявлял, что объекты «Исаакиевского собора» нельзя передавать в ведение РПЦ. Он отмечал, что передача храмов может состояться только при наличии подходящей площадки, на которой смогут разместиться музейные ценности. Он также напомнил о том, что хор Смольного собора является одним из лучших в Европе, а возможность непрерывной концерной деятельности у него будет отсутствовать.

«Неожиданно, неделю назад поступило предложение от епархии отдать им Исаакиевский собор и Спас на Крови. Это уже заявка на то, чтобы уничтожить один из самых успешно действующих музеев в России. Это убийство! Я так говорю не потому, что очень трудно трудоустроить сотни людей, не потому, что кончается 90-летняя история музея. Это еще и потому, что мы говорим об архитектурных символах Петербурга. Мы в последние годы сделали много для того, чтобы Спас на Крови стал первым туристическим символом страны, а Исаакий – четвертым символом. Мы развивались и стремились к тому, чтобы быть узнаваемыми и посещаемыми. Все финансовые поступления направлялись на поддержание, ремонт, содержание и реставрацию этих соборов. Ведь Исаакий относится к таким архитектурным величинам, где реставрация не должна останавливаться», - заявлял тогда Буров.

Директор комплекса пояснял, что, согласно плану Министерства по охране госпамятников. с 2016 по 2020 годы только в Исаакиевский собор должно быть вложено более 750 млн рублей, но при передаче РПЦ он не сможет заработать этих денег, и на бюджет лягут новые траты.

«Можно пять лет не делать ничего. -Довести соборы до предаварийного состояния, а потом кричать государству: заботьтесь о своих государственных памятниках! Обычно так и происходит. В то же время, за эти пять лет церковь сможет неплохо собрать за счет продажи сувенирки, тем более, что налогов попы не платят. Поэтому мы категорически возражаем против передачи Исаакия!» - заявлял Буров.

«Если будет принято такое решение, то оно обернется громадным разочарованием», - заключил директор музея-памятника.

Стоит отметить, что переданный сегодня РПЦ Сампсониевский храм был заложен Петром I в 1709 году в качестве благодарности за небесное покровительство русским войскам в Полтавской битве. Впоследствии церковь стала каменной. Статус собора, как и свой нынешний вид, церковь получила в 200-летний юбилей Полтавской победы в 1909 году. Собор действовал до 1938 года, находился в аренде у Государственного Эрмитажа, Библиотеки Академии Наук, оптово-закупочной базой Главунивермага, впоследствии перешел под управление Государственного мемориального музея Суворова. В 1984 году Сампсониевский собор была передан ГМП «Исаакиевский собор». Тогда и начались работы по его реставрации, которые завершились только в в 2009 году к 300-летию Полтавской битвы. Как музей собор заработал в 2000 году.

О! Акула РПЦ ещё кусманчик отхватила! Сампсониевский Собор в Санкт-Петербурге! Патриарх жрёт в три глотки и не лопнет. И стыда у попов нет! — Светлана Замятко (@vesta913) 5 февраля 2017 г.

Сампсониевский собор в Петербурге передадут РПЦ pic.twitter.com/d2h3f3m8nF — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 2 февраля 2017 г.