В воскресенье агентство Bloomberg сообщило о намерении Евросоюза продлить еще на полгода действие санкций против более ста граждан России и Украины, которые могли повлиять на дестабилизацию ситуации на Украине. Всем им будет запрещен въезд на территорию стран союза, а их активы будут заморожены. По информации издания, принятие решения запланировано на середину марта. Отмечается, что в их числе предприниматели Аркадий Ротенберг и Юрий Ковальчук, входящие в ближний круг президента России Владимира Путина.

Реакция на эту новость последовала незамедлительно. Вице-премьер Дмитрий Рогозин прокомментировал ее в Facebook: «А Евросоюз в курсе, что нам об это начихать? К России нельзя применять шантаж и угрозы. Санкции против нашей промышленности уже привели к эффекту, обратному ожиданиям еврочиновников», — написал политик. Позже он добавил: «Мы санкциями не рады, но научились с ними жить и понимаем, что независимость и право жить своим умом важнее».

Тема санкций против России кажется неиссякаемой, особенно после прихода к власти в США Дональда Трампа. Если раньше европейские лидеры и экс-президент США Барак Обама придерживались общей позиции в отношении России, то теперь ситуация усложнилась, так как Дональд Трамп время от времени делает намеки на возможное смягчение санкций против России.

Из стран Европы тоже нередко слышатся призывы снять санкции с России. Неделю назад с такой инициативой выступил премьер-министр федеральной земли Бавария Хорст Зеехофер. Он призвал отменить санкции против России уже в этом году и вернуться к формату «большой восьмерки». В ответ на это глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что для отмены антироссийских санкций время еще не пришло.

Главное, чтобы когда это время пришло, уже не было поздно, ведь убытки от санкций терпит не только Россия. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто две недели назад заявил, что взаимные санкции между Россией и Евросоюзом привели к потере экономикой страны 6,5 миллиарда долларов. «Учитывая, что годовой объем венгерского экспорта — около 90 млрд долларов, это чувствительная потеря», — сказал Сиярто. По его словам, венгерский бизнес выступает против санкционной войны, а Будапешт считает это неэффективным средством воздействия.

Того же мнения власти Сербии и Словакии. Сербский президент Томислав Николич изначально не собирался вводить санкции против России, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо недавно выразил надежду на то, что Евросоюз отменит антироссийские санкции сразу после США. «Мы сами забиваем голы в собственные ворота», — заметил он, говоря о санкциях.

В Болгарии тоже есть сторонники скорейшего снятия антироссийских санкций, пишет Rambler News Service. Председатель Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова заявила, что в случае победы БСП на грядущих парламентских выборах, партия потребует от Евросоюза снятия санкций с России. В таком случае Болгария может стать первой страной союза, которая открыто поставит этот вопрос.

Не рады обсуждению возможной отмены санкций разве что российские производители. Улучшение отношений и снятие санкций может привести к тому, что отрасли, которые только начали подниматься с колен после введения продовольственного эмбарго три года назад, потеряют все возможности и перспективы. Большинство фермеров, которые обеспечивали то самое импортозамещение, после отмены санкций могут очень скоро оказаться не у дел. Они просто не смогут конкурировать с импортной продукцией.

В то же время будут для российской экономики и положительные последствия от снятия санкций: аналитики считают, что в страну снова устремится иностранный капитал, рубль укрепится, рост ВВП ускорится.

Напомним, что европейские санкции против ряда граждан России и Украины были введены в 2014 году в связи с нестабильной ситуацией на Украине и возвращением Крыма в состав России, что было расценено как аннексия. Попавшим под санкции был запрещен въезд в страны Евросоюза, а их активы были заморожены. Также ограничения затронули несколько десятков юридических лиц, отдельная группа секторальной санкций распространяется на ряд российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.