Президент США Дональд Трамп в субботу дал интервью в эфире телеканала Fox News. Ведущий Билл О’Райли спросил Трампа, продолжает ли он по-прежнему уважать президента России Владимира Путина. В ответ на это президент США ответил, что с Россией лучше поладить, чем не поладить: «Если Россия поможет нам в борьбе против ИГ(«Исламского государства» — запрещенной в России террористической организацией — прим.ред.) и в борьбе с исламским терроризмом во всем мире, то это будет хорошо», — сказал он. При этом Трамп признался, что не имеет понятия, сможет ли поладить с российским президентом или нет.

Журналист также поинтересовался мнением нового президента относительно обвинений в адрес руководства России со стороны Запада, и Дональд Трамп предложил посмотреть сначала на себя, ведь США тоже никогда не были безупречной в плане морали страной.

Напомним, что в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп не раз положительно отзывался о российском президенте и говорил о намерении налаживать сотрудничество с Россией. А летом 2015 года в одном из многочисленных интервью он и вовсе выразил уверенность, что ему удастся выстроить хорошие отношения с главой России: «Путин — это тот человек, с которым я действительно бы поладил. Меня за это критикуют, но это действительно так. Я полагаю, у меня были бы хорошие отношения с Путиным», — сказал тогда Трамп.

Примерно в то же время, полтора года назад, в другом интервью он подверг критике политику изоляции России в мировом пространстве: «Я люблю справедливость и здравый смысл. Мне, разумеется, не нравится, что мы против России ради Украины, в то время как Германия сидит и получает всю нефть и весь газ, которые они могут, из России», — заявил тогда еще кандидат в президенты Дональд Трамп, сообщал ТАСС. По его мнению такое положение дел совсем не на пользу экономике Соединенных Штатов.

Неделю назад состоялся первый телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа после инаугурации. Они продемонстрировали настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе. В частности, речь шла и о координации действий против ИГ, так как борьба с международным терроризмом — это одна из приоритетных задач совместной работы.

Еще одна тема, затронутая тогда, — это кризис на Украине. Урегулирование этого вопроса является ключевым условием для снятия антироссийских санкций Евросоюза и США, и Россия заинтересована в том, чтобы этот кризис, наконец, разрешился. Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон, будучи еще только одним из кандидатов на эту должность, говорил о том, что США признают Крым российским, когда удастся достигнуть соглашения, которое будет устраивать Украину. Сам Дональд Трамп так же не раз говорил о том, что возможность признания воссоединения Крыма с Россией будет рассматриваться. Он стал первым иностранным политиком, кто публично озвучил, что «народ Крыма предпочел бы быть с Россией, нежели там, где он был раньше. И это следует иметь в виду».

В ночь на субботу состоялся телефонный разговор украинского президента Петра Порошенко и Дональда Трампа. Как сообщается на официальном сайте президента Украины, они обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, при этом особое внимание было уделено ситуации на Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем. Как позже сообщило агентство Reuters со ссылкой на распространенное Белым домом заявление по итогам телефонного разговора, Дональд Трамп будет сотрудничать с Украиной, Россией и другими заинтересованными сторонами, чтобы помочь восстановить мир в районе украинской границы.

Сейчас на Донбассе очередной виток эскалации конфликта: миссия ОБСЕ подтвердила гибель мирных жителей при обстреле села Авдеевка, а в соседней Горловке была подорвана линия электропередачи, но к утру воскресенья электроснабжение было восстановлено. В руководстве самопровозглашенной Донецкой народной республики обвиняют Киев в невыполнении условий перемирия, прописанных на встрече в Минске.