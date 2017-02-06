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06 февраля 2017, 11:20
регионы
Симон Жаворонков

Отставки губернаторов: первый пошел

Виктор Басаргин
Виктор Басаргин
kremlin.ru

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил, что собирается досрочно уйти в отставку. Ранее о том, что Басаргин находится в числе действующих губернаторов, которые не собираются идти на перевыборы, сообщала газета «Ведомости».

«Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий», — сказал Виктор Басаргин на пресс-конференции. По его словам, кандидат, выдвинутый президентом в губернаторы, должен до сентября, когда состоятся выборы, «адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона».

Полномочия Виктора Басаргина истекали 5 мая, и в сентябре в любом случае прошли бы губернаторские выборы.

 
Виктор Басаргин (в центре) во время рабочей поездки. Декабрь 2016
perm.ru

В Кремле пока не подтвердили факт принятия отставки Басаргина, да и вообще пресс-конференция губернатора, на которой он заявляет о своей предстоящей отставке — событие исключительное, обычно в Кремле стараются сделать так, чтобы отставка главы региона была новостью не только для журналистов, но и для самого губернатора.

Хотя накануне телеканал «Дождь» со ссылкой на свои близкие к Администрации президента источники сообщил, что Басаргин намерен уйти в отставку. 

По словам собеседников телеканала, в Кремле давно искали замену главе региона и рассчитывали на то, что перед президентскими выборами 2018 года губернатор Пермского края должен смениться. Среди причин назывались межэлитные конфликты в регионе, что вызывало недовольство в Москве. Помимо этого у руководства региона сложились «не лучшие» отношения с вице-премьером Юрием Трутневым.

 
Юрий Трутнев
kremlin.ru

Вполне вероятно, что отставка Басаргина — не первая в этом политическом сезоне. Газета «Ведомости» со ссылкой на бывшего федерального чиновника и близкий к Кремлю источник газеты сообщила, что в ближайшие дни в отставку могут уйти «порядка пяти губернаторов». По данным издания, «под пристальным наблюдением» находятся Карелия (Александр Худилайнен), Бурятия (Вячеслав Наговицын), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин).

Во всех этих регионах выборы состоятся в любом случае, так как полномочия губернаторов истекают в 2017 году, так что если губернаторы действительно сменятся, то произойдет это «в плановом порядке»

Решение о замене губернаторов, по словам собеседников газеты, обсуждалось в управлении внутренней политики Администрации президента на минувшей неделе. Это «является шагом внутриполитического блока Кремля для улучшения политической ситуации в регионах перед президентскими выборами в России в 2018 году».

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