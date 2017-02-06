Британское правительство опубликовало утвержденный парламентом 77-страничный план выведения Британии из ЕС. Публикация представляет собой очередной шаг в направлении запуска официальной процедуры отделения, которую правительство хочет начать не позднее конца марта. Без этого парламентского одобрения, согласно решению верховного суда, правительство не могло начать процедуру.

План основывается на двенадцати принципах, которые составляют его структуру. Принципы следующие:

1. Определенность и ясность по ходу переговоров – во всех случаях, когда это возможно.

2. Возвращение контроля над своими законами. Речь идет о прекращении распространения действия судебной власти ЕС на Британию.

3. Укрепление союза. Под союзом понимается Британия – Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Англия.

4. Защита сильных и исторически упроченных связей с Ирландией и сохранение общей зоны перемещения. Здесь подчеркивается, что отсоединение от ЕС и введение иммиграционных ограничений не означает прерывание соглашений с Ирландией, в том числе миграционных.

5. Контроль над иммиграцией: «Мы будем контролировать, сколько граждан ЕС прибывает в Британию».

Полицейский в лагере беженцев во Франции. / euobserver.com

6. Защита граждан ЕС в Британии и граждан Британии в ЕС. Здесь речь идет о сохранении статуса-кво для граждан ЕС, которые уже проживают в Британии, и британцев, живущих в странах-участницах блока.

7. Защита прав трудящихся. Под этим пунктом подразумевается, что у тех, кто уже живет и работает Британии, права отбирать не будут.

8. Обеспечение свободной торговли с европейскими рынками. Здесь говорится о намерении сформировать новое стратегическое партнерство с ЕС, в том числе широкое соглашение о свободной торговле, выгодное для обеих сторон.

9. Но также Британия будет устанавливать торговые отношения со странами по всему миру.

10. Несмотря на отсоединение от ЕС, Британия должна «остаться лучшим местом для науки и инноваций», и для этого планируется поддерживать отношения тесного сотрудничества с европейскими партнерами.

11. В этом пункте декларируется намерение сотрудничать с ЕС в борьбе с преступностью и терроризмом.

12. Последний пункт обещает плавное и упорядоченное отсоединение от ЕС, которое должно представлять собой поэтапный процесс, чтобы европейские и британские институты постепенно вырабатывали новые механизмы взаимодействия.

Financial Times, в первую очередь, отмечает иммиграционные аспекты плана: иммиграционные ограничения в применении к странам ЕС в Британии, вероятно, будут вводиться не сразу, а только спустя несколько лет. Также подчеркивается, что план предполагает гибкий подход к правилам иммиграции в зависимости от регионов и экономических отраслей.

Сам по себе такой месседж, оговаривает автор, мог бы стать обнадеживающим для тех, кто скептически относится к перспективе отделения Британии от ЕС. Однако опубликованный документ не смог решить более важную проблему, которая тревожит скептиков, - неопределенность и отсутствие прозрачности со стороны правительства в том, что касается дальнейшего выстраивания отношений с европейским блоком.

Противники BREXIT / flickr.com

Британский ресурс OpenDemocracy опубликовал материал о том, что, одобрив план выхода из ЕС, парламент отказался от своей суверенности. Проблема в том, что большинство депутатов на самом деле хотят, чтобы Британия осталась в составе ЕС. Большинство из них именно так проголосовали на референдуме прошлым летом. Тем не менее, теперь парламент принял решение в поддержку действий правительства, которое предлагает не просто отделиться от ЕС, но и сделать это максимально радикальным образом.

Дело не в том, правильное это решение или нет, объясняют авторы. Важна логика, в соответствии с которой оно было принято. Логика такова: парламент против отделения от ЕС, но ему необходимо принять исход референдума. Иными словами, парламент должен подчиниться мнению большинства, потому что мнение большинства имеет преобладающую силу. Но здесь возникает вопрос о том, насколько это соответствует принципам правового государства, где разные ветви власти должны представлять систему сдержек и противовесов. В сложившейся же ситуации получилось так, что референдум фактически нанес поражение этой системе, так как стал рассматриваться в качестве силы, ее превосходящей.