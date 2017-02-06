Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
6 февраля 2017, понедельник, 18:37
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Мороз крепчает – трубы ветшают. Зимние проблемы жильцов «деревяшек»
Инфраструктура. Ямал. Главное за неделю
На одной из вершин Восточных Саян предлагают установить бронзовую скульптуру в память об иркутской альпинистке Екатерине Ивановой
В иркутской «Молчановке» 28 января объявили Днём немецкого языка
Бонивур: Город несбывшихся надежд
Трагедия в Ялуторовском районе: двое детей погибли при пожаре
На выставке «Двое» в Тюмени показали картины с Распутиным и Иваном Грозным
ТОП-3: арест ректора, морозный февраль, воровство воды
В выходные морозы обойдут Тюмень стороной
Тюменка только освободилась из колонии и снова взялась за нож
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
06 февраля 2017, 09:03
Белоруссия Евросоюз ЖКХ ЛДПР МЧС ОНФ регионы Спецстрой США
Илья Карпюк

Заголовки утра. 6 февраля

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

Подробнее о том, почему военные лишили Спецстрой управленческих функций, «Коммерсантъ» пишет в статье «ФГУПам меняют командование».

«Муниципалитеты изгоняют из ЖКХ»: но на них повесят долги унитарных предприятий.

«ЛДПР обновляет руководство, но не лидера»: партии подходят к президентской кампании.

Почему президент Лукашенко ссорится с Москвой РБК пытается разобраться в статье «Союз в пограничном состоянии».

«Как государство будет закупать валюту в феврале» можно прочитать в одноименной статье: за месяц ведомство планирует купить иностранной валюты на 113 млрд рублей.

Что может помешать Марин Ле Пен и Франсуа Фийону занять Елисейский дворец, написано в статье «Кандидаты под подозрением».

«Известия»: «Регионы помогут росту экономики». Столыпинский клуб предложил создать в субъектах РФ кластеры, которые обеспечат темпы экономического подъема выше мировых.

«В МЧС станет меньше руководителей и больше спасателей»: ведомство проводит масштабную структурную реформу.

«Сдаешь квартиру — получи патент»: граждане, зарабатывающие на аренде жилья, получат упрощенный способ уплаты налогов.

«Газета.ru»: «Россия закрыла белорусское окно в Европу». Убежать от российских правоохранителей в Белоруссию теперь будет сложнее.

«"Фронт" развернется в регионах»: в ОНФ меняется курс взаимодействия с губернаторами.

Эксклюзивное интервью Андрея Кириленко «Газете.Ru» озаглавлено его цитатой: «В системе не должно быть людей, которые химичат».

The Economist: «Контроль над миграцией. ЕС пытается предотвратить волну миграции из Ливии» (Controlling migration: The European Union tries to prevent a wave of migrants from Libya). План по предотвращению противоречив, и привести его в исполнение будет трудно.

«Дополненная реальность: следующая бизнес-фишка» (Augmented reality: The next biz thing). Автор рассуждает о том, почему дополненная реальность, прежде всего, будет развиваться в бизнесе.

Bloomberg: «ЕС готов обновить свой российский черный список» (EU Ready to Renew Its Russia Blacklist). В то время как американский президент Дональд Трамп рассматривает сценарий сближения с Россией, лидеры ЕС планируют новые адресные санкции против России, обвиняя ее в обострении обстановки в Украине.

«Трамп проиграл в споре за возобновление запрета на перемещение» (Trump Loses Bid to Restart Travel Ban). Американский суд отказался возобновить иммиграционные ограничения, введенные президентом США Дональдом Трампом.

The Wall Street Journal: «США предложили план для снятия с России санкций» (U.S. Suggests Path to End Russian Sanctions). Вице-президент США Майк Пенс заявил в воскресенье, что США могут снять санкции с России, если российский президент будет помогать в борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в РФ).

«США выступили с обескураживающим комментарием об украинском конфликте» (U.S. Issues Perplexing Statement on Ukraine Conflict). Администрация американского президента Дональда Трампа внесла еще больше путаницы вопрос стратегии в отношении России.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Беженцы с Украины
МВД подсчитало количество украинцев в России
Ричард Макларен
Хакеры раскрыли переписку МОК с Маклареном о российских официальных лицах
Пещера Чертовы Ворота
Женщины из Чертовых Ворот
Флаг Украины
Сборную Украины не пустили на Всемирные военные игры в Сочи
Анатолий Сердюков на IV съезде Союза машиностроителей России
Анатолий Сердюков готовится к новому назначению
18:33 СМИ сообщили о посадке в Домодедово самолета с отказавшими тормозами
18:14 Скончался американский композитор Дэвид Аксельрод
18:03 AliExpress увеличил стоимость доставки для россиян с 7 февраля
17:40 ФСБ разъяснила правила въезда в Белоруссию после введения погранзоны
17:38 В Латвии начался снос последней советской ядерной военной базы

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Андрей Звягинцев
Андрей Звягинцев
6 февраля 1964 года родился Андрей Звягинцев, российский кинорежиссер, актер, сценарист.
17:11 В Москве до смерти избили владельца частной клиники
16:55 В РФ впервые вынесен приговор о недоносительстве
16:50 Блогер Лапшин обжаловал решение о выдаче в Верховном суде Белоруссии
16:22 Во Владивостоке автомобилисты проведут митинг против «ГЛОНАССа»
15:58 Суд обязал заключенного колонии выплатить компенсацию за протестную голодовку
15:48 Роскомнадзор заблокировал страницу британского аукциона из-за фотографии Стерджеса
15:38 В Минздраве решили создать рабочую группу по гомеопатии
15:21 Раввина Сочи обвинили в создании угрозы безопасности РФ
14:49 Место Решетникова в департаменте экономической политики Москвы занял его зам
14:49 Уникальный агрегатор карт лояльности открыл доступ к каталогу торгово-сервисных предприятий России
14:31 Представителей редчайшего вида мартышек сняли на видео
14:28 Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличились еще на 19 млрд рублей
14:26 Онищенко вступился за гомеопатов
14:15 Украина опровергла запрет на въезд актеру Садальскому
14:07 Песков пообещал порадоваться встрече Трампа и Порошенко
13:56 Facebook начал борьбу с фейковыми новостями накануне выборов во Франции
13:50 Песков не нашел в расхождении позиций РФ и США повода для разрыва отношений
13:29 В соцсетях сообщили об аварии с БТР на МКАДе
13:27 Максим Решетников возглавил Пермский край
13:26 СБУ опубликовала запись переговоров сепаратистов ЛНР о сбитом Ил-76
13:21 Кремль пообещал продолжить ротацию губернаторов
13:15 СМИ сообщили о романе между Джулианом Ассанжем и Памелой Андерсон
13:01 Большинство опрошенных россиян не поддержали отмену «закона Димы Яковлева»
12:49 В Сирию прибыли депутаты Госдумы
12:36 Источник назвал сроки возвращения «Адмирала Кузнецова» на базу Северного флота
12:31 Кремль потребовал от Fox News извинений из-за слов о «Путине-убийце»
12:19 В Великобритании найдена крупная напольная мозаика римской эпохи
12:09 Источник подтвердил скорую отставку пяти губернаторов
12:05 Останкинский мясокомбинат хочет купить компания из Таиланда
11:47 ЛДПР предложила отменить статью о многократных нарушениях на митингах
11:23 Киев заявил о повторном отказе Москвы передать Сенцова и Кольченко
11:19 СМИ сообщили о передаче дела «Шалтая-Болтая» бывшему следователю Карауловой
10:41 Комиссия РАН официально признала гомеопатию лженаукой
10:38 Роспотребнадзор выступил за запрет скидочных акций на алкоголь
10:29 СМИ назвали имя кандидата на пост нового посла России в США
10:27 Дятлы чаще других побеждают в конкурентной борьбе
09:59 СМИ сообщили о запрете ввоза в РФ части зарубежных медицинских изделий
09:53 СК заочно обвинил подозреваемых в нападениях на посольство РФ в Киеве
09:35 Трамп рассказал о «сюрреалистичном» ощущении от своего президентства
09:29 СМИ сообщили о планах Трампа «вбить клин» между РФ и Ираном
09:26 Стоун потребовал от Трампа рассекретить документы о конфликте на Украине
09:19 Самолет Qatar Airways совершил самый долгий полет в истории
09:05 Глава Пермского края досрочно ушел в отставку
05.02 20:48 «Дождь» сообщил о скорой отставке главы Пермского края
05.02 20:40 В Китае при пожаре в спа погибли 18 человек
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.