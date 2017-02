Подробнее о том, почему военные лишили Спецстрой управленческих функций, «Коммерсантъ» пишет в статье «ФГУПам меняют командование».

«Муниципалитеты изгоняют из ЖКХ»: но на них повесят долги унитарных предприятий.

«ЛДПР обновляет руководство, но не лидера»: партии подходят к президентской кампании.

Почему президент Лукашенко ссорится с Москвой РБК пытается разобраться в статье «Союз в пограничном состоянии».

«Как государство будет закупать валюту в феврале» можно прочитать в одноименной статье: за месяц ведомство планирует купить иностранной валюты на 113 млрд рублей.

Что может помешать Марин Ле Пен и Франсуа Фийону занять Елисейский дворец, написано в статье «Кандидаты под подозрением».

«Известия»: «Регионы помогут росту экономики». Столыпинский клуб предложил создать в субъектах РФ кластеры, которые обеспечат темпы экономического подъема выше мировых.

«В МЧС станет меньше руководителей и больше спасателей»: ведомство проводит масштабную структурную реформу.

«Сдаешь квартиру — получи патент»: граждане, зарабатывающие на аренде жилья, получат упрощенный способ уплаты налогов.

«Газета.ru»: «Россия закрыла белорусское окно в Европу». Убежать от российских правоохранителей в Белоруссию теперь будет сложнее.

«"Фронт" развернется в регионах»: в ОНФ меняется курс взаимодействия с губернаторами.

Эксклюзивное интервью Андрея Кириленко «Газете.Ru» озаглавлено его цитатой: «В системе не должно быть людей, которые химичат».

The Economist: «Контроль над миграцией. ЕС пытается предотвратить волну миграции из Ливии» (Controlling migration: The European Union tries to prevent a wave of migrants from Libya). План по предотвращению противоречив, и привести его в исполнение будет трудно.

«Дополненная реальность: следующая бизнес-фишка» (Augmented reality: The next biz thing). Автор рассуждает о том, почему дополненная реальность, прежде всего, будет развиваться в бизнесе.

Bloomberg: «ЕС готов обновить свой российский черный список» (EU Ready to Renew Its Russia Blacklist). В то время как американский президент Дональд Трамп рассматривает сценарий сближения с Россией, лидеры ЕС планируют новые адресные санкции против России, обвиняя ее в обострении обстановки в Украине.

«Трамп проиграл в споре за возобновление запрета на перемещение» (Trump Loses Bid to Restart Travel Ban). Американский суд отказался возобновить иммиграционные ограничения, введенные президентом США Дональдом Трампом.

The Wall Street Journal: «США предложили план для снятия с России санкций» (U.S. Suggests Path to End Russian Sanctions). Вице-президент США Майк Пенс заявил в воскресенье, что США могут снять санкции с России, если российский президент будет помогать в борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в РФ).

«США выступили с обескураживающим комментарием об украинском конфликте» (U.S. Issues Perplexing Statement on Ukraine Conflict). Администрация американского президента Дональда Трампа внесла еще больше путаницы вопрос стратегии в отношении России.