Комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований опубликовала меморандум «О лженаучности гомеопатии». Эксперты РАН предложили Минздраву отказаться от употребления гомеопатических препаратов в государственных клиниках.

Кроме того, комиссия предложила Федеральной антимонопольной службе проследить, чтобы реклама о якобы имеющихся у таких средств лечебных свойствах не появлялась нигде, а аптекам предложила не выкладывать гомеопатию с традиционными средствами и не рекомендовать ее покупателям.

Гомеопатия – теория, которую в XVIII веке выдвинул немецкий врач Христиан Ганеман. Она предлагает лечение препаратами, содержащих сверхмалые дозы действующего вещества, либо вовсе лишенные его. «За это время неоднократно предпринимались попытки подвести под гомеопатию научную базу, – отмечается в меморандуме РАН. – Все они оказались в итоге безуспешными».

Сторонники этого вида медицины, тем не менее, пытаются оспорить утверждения о недоказанности эффекта гомеопатических средств.

У гомеопатов лечился император Николай I, «возивший с собой гомеопатическую аптечку», маршал Георгий Жуков и московский градоначальник (1967–1985 годы), член Политбюро ЦК КПСС Виктор Гришин, заявил, например, газете «Коммерсантъ» член профессиональной ассоциации врачей-гомеопатов СНГ Михаил Школенко. «Если бы гомеопатия не помогала, члены ЦК КПСС у них не лечились бы», – цитирует издание его вывод.

Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), президент Общества доказательной медицины, в беседе с «Полит.ру» высказал мнение, что удивляться популярности у населения не следует.

Гомеопатические препараты. /pixabay.com

«Гомеопатия – это типичное если не средневековое, то раннего нового времени идеологическое построение. Тогда, пока у медицины не было твердой научной базы, имели право на существование альтернативные теории. Вот такая довольно стройная теория была придумана для гомеопатии Ганеманом. Правда, стройные теории существуют не только про нее – есть теории и про ведьм, и многие до сих пор в это верят.

Удивляться популярности гомеопатии не приходится: она предлагает некоторую систему взглядов, которая людям, не связанным с научными знаниями, может казаться правдоподобной. Но научных знаний в объеме средней школы достаточно для того, чтобы понять, что гомеопатия имеет такое же право на существование, как идея о существовании эльфов или чего-либо подобного.

Словом, гомеопатия существует, и некоторым людям даже нравится, что она существует. Почему нравится? Потому что они испытывают неудовлетворенность в своей жизни и нуждаются в помощи. Эта неудовлетворенность может быть обычной психологической, бытовой. Кто-то в таком случае идет в церковь, кто-то – к гомеопатам, а некоторые упорно, каждую неделю ходят к участковому терапевту. Просто потому что хотят облегчить свое страдание.

Поэтому гомеопатия продолжает существовать где-то наравне в колдовством. Почему Комиссия по лженауке взялась за гомеопатию? Потому что гомеопатия в нашей стране, к сожалению, становилась за последние двадцать лет все более и более значительной по объему конкуренцией к системе здравоохранения. Гомеопаты стали «отъедать» у наших граждан значительные средства. Этот бизнес стал процветать не просто на удовлетворении потребностей граждан облегчить свою душу, а на том, чтобы выманить у них деньги.

При массовом использовании гомеопатии – а можно говорить, что у нас в России гомеопатия используется массово – значительная часть людей вместо того, чтобы получать нормальную медицинскую помощь, которая хоть и ограничена, но все же доступна в нашей стране, обращаются к гомеопатам и упускают возможности получить нормальную медицинскую помощь. К сожалению, гомеопатия, хотя и использует в основном безвредные таблетки, как практика оказания помощи таким образом приносит людям вред.

Конечно, о ней можно было бы говорить так же, как говорят о каких-то бытовых услугах. Но это все-таки не совсем бытовая услуга, а именно альтернативная практика, которая вмешивается в медицинскую помощь», – подчеркнул Василий Власов.

Говоря о судьбе гомеопатических аптек и медицинских центров, которых сейчас существует довольно много, эксперт отметил, что закрыться они не должны.

Интерьер средневековой аптеки. / pixabay.com

«Гомеопатические аптеки существовали в нашей стране и при советской власти – их только меньше было. Сейчас их, конечно же, слишком много, и они теснят нормальные аптеки – ведь и в обычных аптеках у нас все завалено гомеопатией. К аптекарям в этом смысле претензий нет: разрешено торговать – так они и торгуют. Если им разрешают продавать настойку боярышника, они алкоголикам продают настойку боярышника. Что называет, бизнес, ничего личного.

Я не думаю, что гомеопатию нужно запрещать, а гомеопатов расстреливать. Но должно быть ясное отношение к гомеопатии как к альтернативной практике, которая не имеет права быть преподаваемой в государственных вузах; за которую не могут платиться никакие общественные средства; она должна быть отделена от того, что практикуется в нашем обществе. И пусть она себе, наряду с предсказанием будущего и астрологией, предлагается людям, которые хотят потратить на это деньги.

У людей же много проблем: дети плохо себя ведут, денег на еду не хватает, еще что-то. Кто-то идет с этим к колдунам, кто-то – к гомеопатам, это личное дело каждого», – заключил Василий Власов.

Сходным образом высказался по поводу гомеопатии Александр Панчин, биолог, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, член совета просветительского фонда «Эволюция», лауреат премии «Просветитель».

«История гомеопатии – это история примерно двухсотлетней давности: первые исследования гомеопатии были в 1835 году. Конечно, вред от классической гомеопатии, на которую нацелен меморандум и в которой ничего нет, прежде всего, связан с тем, что люди пренебрегают обычным лечением. Есть примеры, когда дети умирали из-за того, что родители лечили их гомеопатией, в то время как существовала некая доступная и простая медицинская процедура, которая могла бы их спасти. Это одна из причин, по которой мы считаем гомеопатию вредной.

Другая причина заключаются в том, что бывали примеры, когда в препарате, заявленном как гомеопатический, оказывались, в нарушение технического регламента, опасные вещества. Самая громкая история в этом духе была буквально совсем недавно в США: вышла большая статья о том, что гомеопатическую компанию подозревают в том, что в лекарства от зубной боли добавили чрезмерно большое количество белладонны. Авторы статьи связывали эту историю к гибелью детей, которые принимали эти таблетки. Есть и другие такие примеры.

Еще одна проблема, которая возникает в связи с гомеопатией, возникает из-за того, что это – прибыльный бизнес. И для того, чтобы выгодно представить гомеопатию, которая противоречит современным представлениям науки, возникает огромное количество псевдонауки: пытаются придумать лженаучные объяснения ее действия, причем доходят до того, что издают работы, дезинформирующие общественность. Например, в «Российской газете» была статья, в которой рассказывалось о замечательной клинике в Швейцарии, где гомеопатией якобы лечат рак. Хотя это никак не было доказано.

Это уже за гранью добра и зла, так делать нельзя, и такие попытки обосновать гомеопатию – о, смотрите, с ее помощью где-то лечат рак! – недопустимы. Вся эта дезинформация вредит еще и в том плане, что у людей абсолютно искажается картина мира», – пояснил Александр Панчин.

«Наш меморандум дал рекомендации разным организациям, но в нем нет идеи, что нужно взять и запретить гомеопатию. Кто-то хочет пользоваться – ну, пусть пользуется. Но мы предупреждаем о том, что это не работает. Вообще главная задача меморандума – просветительская, это не какой-то запретительный акт, не попытки указать, что людям делать, а чего не делать. Поэтому, думаю, никуда гомеопатические аптеки не денутся. Но надеюсь, что количество клиентов у них упадет, и дальше будут работать честные рыночные механизмы – в условиях, когда людей будет немножко сложнее обмануть», – резюмировал Панчин.

Между тем стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России поддержала меморандум РАН «О лженаучности гомеопатии». Комиссия РАН, напомним, рекомендовала ФАС предотвратить недостоверную рекламу о наличии у гомеопатических препаратов лечебных свойств.

«Мы полностью поддерживаем решение Российской академии наук. Считаем его правильным, выверенным, давно ожидаемым», – заявил информационному агентству ТАСС начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев.

Меморандум Комиссии РАН с приложениями можно прочитать здесь.