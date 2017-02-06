Президент назначил 37-летнего главу столичного департамента экономики Максима Решетникова губернатором Пермского края.

Интересно, что для региона Решетников не является «варягом»: он сам родом из Перми, начинал свою карьеру региональным чиновником и какое-то время даже возглавлял администрацию Олега Чиркунова. Возможно это важно, учитывая, что Виктора Басаргина многие в Перми не любили именно за то, что он родом из соседнего крупного региона, Свердловской области.

Впрочем, от перемены губернатора в регионе может ничего особо и не изменится: что Басаргина связывали с Сергеем Собяниным, что Максим Решетников является представителем его команды. Интересно, успеет ли Решетников устать от внутриэлитных конфликтов в регионе к президентским выборам.