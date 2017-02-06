Российские операторы сотовой связи отказываются от безлимитных тарифов. Ранее считалось, что мобильная связь в России — одна из самых дешевых в мире, теперь, видимо, пришло время постепенно отказываться от самых дешевых услуг. Не исключено, что происходит это отчасти под влиянием государства, хотя сами представители отрасли этого не признают.

Первое сообщение о том, что операторы готовы отказаться от предоставления безлимитного интернета, появилось в газете «Ведомости» в пятницу. Руководство МТС считает возможным повышение цен на рынке мобильной связи, утверждалось, как написано в статье, в обзоре аналитика «ВТБ капитала» Ивана Кима по итогам встречи с менеджментом оператора. Речь, в частности, идет о тарифных планах с безлимитным мобильным интернетом. МТС планирует поднять цены на эти тарифы или совсем отказаться от них уже в 2017 году, сообщает Ким со ссылкой на руководителей оператора. Кроме того, менеджмент МТС допускает возможность сократить размер трафика мобильного интернета на обычных пакетных тарифах, говорится в обзоре.

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Возможность пересмотреть цены на мобильную связь может появиться у МТС в связи с завершением «ценовой войны» в сотовом ритейле и отказом оператора от расширения своей розничной сети, следует из обзора «ВТБ капитала». Думать же о том, как монетизировать рост трафика передачи данных за счет цен во время гонки за подключение новых абонентов, сложно или невозможно, поясняет автор обзора Иван Ким.

Пользователи мобильного интернета Андрей Любимов / АГН "Москва"

Ранее о том, что в России мобильные операторы будут отказываться от безлимитных тарифов, заявил гендиректор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Шелль Йонсен. Это, по его словам, обусловлено техническими причинами: 3G-сети перегружены, 4G-сети загружаются очень быстро.

Первым из крупных операторов от безлимитного интернета отказалась Yota (дочерний бренд «Мегафона»). А с 1 февраля от предоставления безлимитного трафика отказывается и сам «Мегафон». Ранее у оператора была опция, позволяющая за 7 или 9 рублей в день получить доступ в интернет с неограниченный трафиком. Однако в конце прошлой недели эта опция исчезла, а в ответ на жалобу одного из абонентов в официальном твиттере компании было написано: «Опция закрывается для новых подключений из-за низкой востребованности. За последний месяц мы видели крайне незначительное количество новых подключений, что в масштабах федерального оператора по сути означает полное отсутствие интереса». При этом для смартфонов появилась опция, позволяющая получать 70 МБ в сутки за 7 рублей.

Напомним, операторы начали вводить безлимитные тарифы и опции весной 2016 года, сначала полный анлим появился у «Билайна», затем у МТС и в июне — у «Мегафона». До этого безлимитные тарифы были только у Yota, но он считался нишевым оператором. Причем еще до введения безлимитов Михаил Слободин, который тогда возглавлял «Билайн», призвал участников рынка поднять цены на мобильный интернет. По мнению менеджера «Билайна», все меньшему числу абонентов становится нужна телефонная связь и SMS, которые включены в пакетные тарифы, а интернет является единственным источником дохода с потенциалом роста. Но его призыв не был услышан.

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Интересно, что одна из возможных причин отказа от безлимитных тарифов — принятие «закона Яровой». Теперь операторам необходимо будет хранить весь пользовательский трафик в течение полугода, что может привести к непредсказуемому росту объема ханилищ данных при безлимитных тарифах.