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06 февраля 2017, 12:11
выборы губернаторов регионы Сергей Кириенко
Василий Измайлов

Что означают отставки губернаторов

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун и губернатор Новгородской области Сергей Митин
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун и губернатор Новгородской области Сергей Митин
kremlin.ru

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин, срок полномочий которого походит к концу в 2017 году, 6 февраля объявил о своей отставке. Пока известны несколько вероятных кандидатов на его место. Кроме того, эксперты ожидают смены губернаторов в ряде других регионов из числа тех, где в этом годы должны были бы пройти губернаторские выборы.

В число регионов, которые можно считать понижено устойчивыми или же слабо устойчивыми, эксперты фонда «Петербургская политика» отнесли 8 из тех 14 регионов, в которых в 2017 году должны пройти губернаторские выборы, напоминает газета «Коммерсантъ».

Начало процесса смены губернаторов в России можно воспринимать как начало электорального диалога, считает аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов.

«Начался избирательный цикл нынешнего года: сегодня первый из губернаторов, у которых заканчивается срок полномочий, заявил о том, что он не будет принимать участия в будущих выборах.

Позиции главы Пермского края всегда были не очень хороши: и в бытность министром к нему были вопросы, и уж тем более – в бытность губернатором. Предпринималось несколько попыток его ослабить; последняя существенная попытка датируется кануном выборов. Ну, по выборам у него результат был удовлетворительный, поэтому наверху было решено оставить все, как есть. Тем более, что все это совпало со сменой внутриполитической команды в Администрации президента.

 
Виктор Басаргин (в центре) на встрече с представителями башкирской и татарской общин Пермского края
ЕР

Ну, вот и первое решение новой команды, и решение не единственное. Поскольку, как вы, наверное, знаете, появился инсайд, согласно которому аналогичные решения приняты в отношении главы Карелии Худилайнена; только что появилось известие про главу Бурятии Наговицына; такую же судьбу пророчат рязанскому губернатору Ковалеву. Пока непонятно, что будет с главой Ивановской области Коньковым, но, думаю, и это решится в ближайшее время.

В данном случае хотелось бы обратить внимание не на то, что будет с губернаторами, и не на то, как, согласно словам известного советского писателя, «причудливо тасуется колода». Смена губернаторов происходит в ситуации, когда все рассуждают о том, что содержательной частью электоральной повестки является, условно говоря, «массовость», то есть максимальный приход избирателей на выборы и максимальная легитимность будущего главы государства. Решения по губернаторам нужно рассматривать в контексте существования региональных элит. И это – очень серьезный, непраздный вопрос, который часто остается вне внимания моих коллег-политологов.

Региональные элиты  России сформированы весьма определенным образом – мы уже имели когда-то возможность об этом говорить. Здесь и менеджеры вертикально-интегрируемых компаний, здесь и органически пережившие период реконструкции общества советские и постсоветские элиты (то есть, условно говоря, дети и племянники первых секретарей горкомов в континентальных российских областях зачастую при правильной организации дела полнее успешно сохранили и преумножили достижения своих предшественников).

 
Совместное заседание президиума и консультативной комиссии Государственного совета
kremlin.ru

Здесь и отставные силовики – это очень значимый пласт, особенно когда речь идет о большом присутствии на территории вертикально-интегрируемых компаний. Какой-нибудь бывший глава службы безопасности условного комбината «Ивановский железорудник» в силу понятных причин имеет большие связи и играет значимую роль в определении хотя бы персональной региональной повестки. И здесь же – мелкие и не очень мелкие предприниматели, частично генезисом своим выходящие из бандитских и полубандитских кругов, частично удерживающиеся благодаря неким своим федеральным связям.

В свое время у меня перед глазами был пример: в одной избирательной кампании соперником кандидата был совершенно неприметный предприниматель с достаточно понятным и некриминальным прошлым (несмотря на то, что он занимался черными металлами). Однако все благосостояние и положение в элите региона, который он представлял, определяла его связь с руководителем одной крупной, я бы даже сказал – очень крупной, хотя и не самой крупной федеральной партии, младшим компаньоном которого по бизнесу он был.

Вот это и есть наши региональные элиты. Конечно, там все немного сложнее устроено, но суть такова. Замена губернаторов предполагает их, элит, существенную встряску: встряску и в отношении денежных потоков, встряску и в отношении интересации политического поля, и во многих, многих других отношениях.

 
Совместное заседание президиума и консультативной комиссии Государственного совета 
kremlin.ru

Это не означает возникновения каких-то дополнительных сверхъестественных сложностей для федеральной и отчасти даже региональной власти – это означает другое. Это означает, что в ход приведены силы реконструкции в силу перемены действующего механизма власти. И во многом направление этих перемен механизма замесит от того, какие группы придут к руководству областью в общем. А группы эти могут быть самыми разными.

Что сразу приходит в голову и о чем наши газеты, журналы и электронные средства массовой информации любят рассказывать – это то, какая финансово-промышленная группа федерального уровня приведет своего представителя и куда. Вот, в частности, по Перми называют минимум три фамилии – можно посмотреть, кого и от кого туда прочат. Что это означает в практическом смысле, помимо прочего? Это означает, что та очень сложная и очень непрочная конфигурация баланса региональных властей, которая существует на сегодняшний день, приведена в движение. И любой назначенец любого «ближнего боярина» может повлиять на федеральную повестку и федеральный расклад власти таким образом, что вся система накренится туда или обратно. А речь всего лишь об одном регионе.

Да, Пермский край – значимая территория, нельзя говорить, что речь идет «всего лишь о Пермском крае». Но, предположим, можно говорить об Ивановской области, которая не замечена в качестве лидера и локомотива как сбора денег, так и поиска и отработки каких-то новаторских решений. Понимает ли это нынешние руководители внутриполитического блока? Думаю, прекрасно понимают. Уделяют ли они этому должное внимание? Надеюсь, что уделяют, поскольку Сергей Владиленович Кириенко сам является выходцем из очень крупного, даже почти столичного, но все же провинциального города, и он уж точно понимает, как все там устроено внутри.

 
 Сергей Кириенко перед оглашением Послания Президента Федеральному Собранию
kremlin.ru

Поэтому, вероятно, сегодня мы должны столкнуться с проявлениями по меньшей мере двух процессов. Первый касается того, как при Кириенко принимаются решения по назначению губернаторов? Является ли этот процесс преемственным по отношению к эпохе Володина и Суркова или же мы имеем дело с чем-то принципиально другим? А второй – того, как изменится качество того человеческого материала, из которого теперь будут лепить губернаторов? Речь идет не о надеждах и опасениях, а речь идет о том, что я люблю называть словом «вектор».

Возможно,  в ближайшие месяцы мы поймет тот вектор, в рамках которого мыслит и действует команда Кириенко. А после того, как это станет ясным, мы сможем чуть более внятно прогнозировать развитие событий на период до марта-апреля 2018 года», – сказал Василий Измайлов.

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