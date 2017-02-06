Новость дня

Пермяки с радостью встретили известие об отставке Виктора Басаргина с поста губернатора Пермского края. В комментариях к этой новости на сайте местной телекомпании «Рифей - Пермь» жители региона не высказали ни одного сожаления по поводу ухода губернатора, управлявшего краем с 2012 года.

«Наконец-то!!!!!!!!!!!», «Басаргину давно пора в отставку. Посмотрите, что делается в крае», «Ура убрали врага пермского края», «В шею таких "хороших" губернаторов», - такими комментариями пестрит лента.

«На губернаторов нам не везет. Один хуже другого. На словах у них всё хорошо, а на деле-пустые поля, нет новых производств, дорожное строительство-болото. Да и рейтинг у него был ниже плинтуса», - констатировал один из читателей.

К назначению на пост губернатора уроженца Перми, а последние годы – чиновника московского правительства Максима Решетникова, местные жители отнеслись насторожено, хотя в целом, скорее, позитивно. Настороженность вызывает молодость Решетникова и опыт исключительно чиновничьей работы.

В комментариях к этой новости уже гораздо больше позитива. «По делам будем смотреть», «Хороший мужик», «Успокаивает что "пермский период" Максима Решетникова прошёл до прихода последнего губернатора», «У нас тут коллеги работали рядом с ним, в одной известной ИТ-фирме, все отзываются о нём очень хорошо. Не всегда он был чиновником».- пишут читатели.

Антиновость дня

Следственный комитет России увеличил с 1 до 3 млн рублей награду за ​информацию о серийном маньяке, с 2013 года задушившем более 20 пенсионерок в регионах России.

Достоверно установлено, что преступник уже убил 22 человека, кроме того рассматривается еще несколько преступлений, к которым он также может быть причастен. Мужчина представлялся сотрудником социальных или жилищных служб, проходил в квартиру к пожилым женщинам и там душил их.

Самое большое число убийств было совершено в Казани, также маньяк действовал в регионах Уральского и Центрального федерального округов. Последние три преступления были совершены в Уфе, но следствие полагает, что преступник проживает в Удмуртии.

Непонятная новость дня

В республике Коми во время призыва военкоматы зафиксировали два случая смены пола. Два молодых человека призывного возраста, первоначально признанные годными к службе в армии, предоставили медицинские документы, свидетельствующие о смене пола в результате оперативного вмешательства.

Парковая скульптура. Юноша и девушка. / pixabay.com

Поскольку несостоявшиеся призывники подали в военкомат эту информацию уже после постановки на первоначальный учет, сотрудникам комиссариата пришлось привлекать федеральных специалистов, чтобы решить, что делать в этой ситуации.

Прецедент рассмотрели на федеральном уровне, в результате было принято решение освободить обеих молодых людей от службы в армии.

Случаев, когда женщины становились мужчинами, военкоматы Коми пока не фиксировали, но к возможным прецедентам готовятся.

Ассорти

Правительство Башкирии не воспользовалось предложенной компанией «Роснефть» офертой и отказалось от продажи ей принадлежащего республике пакета в 25,79% обыкновенных акций «Башнефти», оставив их у себя.

В октябре 2016 года «Роснефть» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) заявку на приобретение 100% акций «Башнефти», в которой подразумевалась и покупка доли, принадлежащей Башкирии.

После того, как стало известно о приобретении «Роснефтью» у Росимущества 50,08% уставного капитала (60,16% обыкновенных акций) «Башнефти» за 329,6 млрд рублей, стоимость акций «Башнефти» достигла исторического максимума. 31 января на пике стоимости бумаги достигли отметки 4199,5 руб., что на 13,85% превысило уровень закрытия предыдущих торгов. Правительство Башкирии, похоже, решило, что «такая корова нужна самому».

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В Иркутске сразу двое высокопоставленных полицейских попались на взятке. Заместитель начальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте и глава линейного отдела МВД России на станции Иркутск — Пассажирский обвиняются в получении 20 миллионов рублей от местного предпринимателя.

Деньги. Купюры евро. / pixabay.com

По версии следствия, обвиняемые получили от руководителя коммерческой организации через посредника взятку в размере 20 миллионов рублей за беспрепятственное перемещение грузов железнодорожным транспортом по подведомственной им территории.

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В Смоленской области отмечен бум рождаемости тройняшек. Если обычно за год в регионе появлялись на свет 2-3 тройни, то в 2016 году тройняшки родились сразу в семи семьях.

В результате по этому показателю регион вошел в тройку лидеров в ЦФО, сравнявшись с Воронежской областью. Впереди только Москва, где в прошлом году родилось 23 тройни, и Московская область - 8 троен.